FirstElement Fuel collabora con Hyundai Motor per il rifornimento a idrogeno dei camion elettrici a celle a combustibile di classe 8, guidando oltre 25.000 miglia a emissioni zero

I riempimenti sono stati condotti sul riavvolgitore mobile ad alta capacità di FirstElement Fuel e sull'infrastruttura di vendita al dettaglio esistente per supportare il programma pilota di Hyundai Motor.

NEWPORT BEACH, Calif., 14 marzo 2023 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel, fornitore leader mondiale di soluzioni per l'alimentazione a idrogeno, e Hyundai Motor Company, leader nello sviluppo di camion elettrici a celle a combustibile di classe 8, hanno collaborato per alimentare e testare i Hyundai Motor camion pesanti XCIENT Fuel Cell in California. Attraverso questa partnership, FirstElement Fuel sfrutta la sua rete True Zero di stazioni di rifornimento dell'idrogeno per alimentare tre prototipi di XCIENT Fuel Cell a piena pressione da 700 bar. Inoltre, FirstElement Fuel sta implementando il suo refrigeratore mobile ad alta capacità primo nel suo genere, sviluppato In collaborazione tra FirstElement Fuel, Taylor-Wharton e Nikkiso. Il ricaricatore portatile, in grado di alimentare ad alta capacità a 125 kg/ora, è utilizzato per supportare programmi pilota anche per diversi altri impieghi gravosi FCEV OEMs.

Gli autisti di classe A di FirstElement Fuel stanno pilotando tre camion Hyundai Motor XCIENT Fuel Cell su percorsi in tutta la California, che coprono oltre 25.000 miglia a emissione zero. Nell'ambito di questo programma, FirstElement ha eseguito oltre 120 rifornimenti di idrogeno per i camion XCIENT Fuel Cell. FirstElement è unico nell'offrire la più grande rete di stazioni di idrogeno al mondo rifornite con idrogeno liquido anziché gassoso. La distribuzione e lo stoccaggio dell'idrogeno liquido sono molto più efficienti, consentendo le grandi quantità di idrogeno necessarie per alimentare efficacemente i camion elettrici a celle a combustibile di classe 8.

Nel corso di quest'anno, FirstElement Fuel e Hyundai Motor lanceranno la più grande implementazione commerciale al mondo di camion a celle a combustibile alimentate a idrogeno di classe 8 a Oakland, California. Il progetto, intitolato NorCAL ZERO è stato finanziato congiuntamente da California Energy Commission (CEC) e California Air Resources Board (CARB) ed è gestito dal Center for Transport and Environment (CTE). La partnership di rifornimento con idrogeno tra FirstElement Fuel e Hyundai Motor fornisce dati preziosi e lezioni che contribuiscono a fornire considerazioni di progettazione per il progetto NorCal ZERO. FirstElement Fuel ritiene che la partnership di rifornimento con Hyundai Motor sia un passo di grande successo verso l'obiettivo generale di far progredire l'idrogeno per sostituire i combustibili fossili.

Informazioni su FirstElement Fuel Inc.

FirstElement Fuel Inc è una società con sede in California fondata nel 2013 per fornire idrogeno sicuro, affidabile e al dettaglio ai clienti di veicoli elettrici a celle a combustibile. L'azienda è sviluppatore, proprietario e gestore del marchio True Zero di stazioni di idrogeno al dettaglio, che attualmente rappresenta la più grande rete al mondo di stazioni di idrogeno al dettaglio.

Informazioni su Hyundai Motor Company

Fondata nel 1967, Hyundai Motor Company è presente in oltre 200 Paesi con oltre 120.000 dipendenti impegnati ad affrontare le sfide della mobilità nel mondo reale in tutto il mondo. Basato sul marchio vision 'Progress for Humanity, ' Hyundai Motor sta accelerando la sua trasformazione in un fornitore di soluzioni di mobilità Smart. L'azienda investe in tecnologie avanzate come robotica e Advanced Air Mobility (AAM) per realizzare soluzioni di mobilità rivoluzionarie, perseguendo al contempo un'innovazione aperta per introdurre servizi di mobilità futuri. Alla ricerca di un futuro sostenibile per il mondo, Hyundai continuerà i suoi sforzi per introdurre veicoli a emissioni zero dotati di celle a combustibile a idrogeno leader del settore e tecnologie EV.

Maggiori informazioni su Hyundai Motor e sui suoi prodotti sono disponibili sul sito web:

http://worldwide.hyundai.com o http://globalpr.hyundai.com

https://trucknbus.hyundai.com/hydrogen/en

