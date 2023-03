FirstElement Fuel se asocia con Hyundai Motor en el reabastecimiento de hidrógeno para camiones eléctricos de celda de combustible de clase 8, recorriendo más de 40.000 km con cero emisiones

Los reabastecimientos se llevaron a cabo con el primer reabastecedor móvil de alta capacidad de FirstElement Fuel y en la infraestructura minorista existente para apoyar el programa piloto de Hyundai Motor.

NEWPORT BEACH, California, 14 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel, el proveedor líder a nivel mundial de soluciones de combustible de hidrógeno, y Hyundai Motor Company, líder en el desarrollo de camiones eléctricos de celdas de combustible de clase 8, se asociaron para reabastecer y probar los camiones de trabajo pesado XCIENT Fuel Cell de Hyundai Motor en California. A través de esta alianza, FirstElement Fuel está aprovechando su red True Zero de estaciones de reabastecimiento de hidrógeno para alimentar tres prototipos de XCIENT Fuel Cell a 700 bares de presión. Además, FirstElement Fuel está implementando su abastecedor móvil de alta capacidad, primero de su clase, desarrollado en una colaboración entre FirstElement Fuel, Taylor-Wharton y Nikkiso. El abastecedor móvil, con un repostaje de alta capacidad de 125 kilogramos por hora, se está utilizando para llevar a cabo programas piloto de otros fabricantes de FCEV pesados.

"Este programa ayudó a FirstElement a comprender lo que debemos hacer para ofrecer infraestructura de reabastecimiento de hidrógeno de alto volumen para camiones de celdas de combustible de trabajo pesado, y ahora estamos preparados", afirmó Joel Ewanick, presidente y director ejecutivo de FirstElement Fuel. "Nuestra alianza con Hyundai también nos dio la confianza total de que la tecnología de celdas de combustible finalmente satisfará todas las necesidades del sector del transporte y la logística con cero emisiones".

Los conductores con licencia Clase A de FirstElement Fuel están poniendo a prueba tres camiones XCIENT Fuel Cell de Hyundai Motor en rutas por toda California, recorriendo más de 40.000 km con cero emisiones. FirstElement realizó más de 120 reabastecimientos de hidrógeno para los camiones XCIENT Fuel Cell como parte de este programa. FirstElement es única en ofrecer la red más grande del mundo de estaciones de hidrógeno que son abastecidas por hidrógeno líquido en lugar de gaseoso. La distribución y el almacenamiento de hidrógeno líquido son mucho más eficientes, permitiendo las grandes cantidades de hidrógeno necesarias para alimentar eficientemente camiones eléctricos de celdas de combustible clase 8.

A finales de este año, FirstElement Fuel y Hyundai Motor lanzarán la mayor implementación comercial del mundo de camiones de celdas de combustible impulsados por hidrógeno de clase 8 en Oakland, California. El proyecto, titulado NorCAL ZERO, fue financiado conjuntamente por California Energy Commission (CEC) y California Air Resources Board (CARB), y está siendo administrado por Center for Transportation and the Environment (CTE). La alianza de reabastecimiento de hidrógeno entre FirstElement Fuel y Hyundai Motor ofrece datos y aprendizajes valiosos que están ayudando a informar consideraciones de diseño para el proyecto NorCal ZERO. FirstElement Fuel considera que la alianza de combustible con Hyundai Motor es un paso muy exitoso hacia el objetivo general de promover el hidrógeno como reemplazo de los combustibles fósiles.

Acerca de FirstElement Fuel Inc.

FirstElement Fuel Inc es una empresa con base en California fundada en 2013 para ofrecer hidrógeno minorista seguro y confiable a los clientes de vehículos eléctricos de celdas de combustible. La compañía es la desarrolladora, propietaria y operadora de la marca de estaciones de hidrógeno minoristas True Zero, que actualmente representa la red de estaciones de hidrógeno minoristas más grande del mundo.

Acerca de Hyundai Motor Company

Fundada en 1967, Hyundai Motor Company está presente en más de 200 países, con más de 120.000 empleados dedicados a abordar los desafíos de movilidad del mundo real en todo el planeta. Con base en la visión de la marca, "Progress for Humanity", Hyundai Motor está acelerando su transformación en una Smart Mobility Solution Provider. La empresa invierte en tecnologías avanzadas como la robótica y Advanced Air Mobility (AAM) para ofrecer soluciones de movilidad revolucionarias, a la vez que busca la innovación abierta para introducir servicios de movilidad futuros. En busca del futuro sostenible para el mundo, Hyundai continuará sus esfuerzos por introducir vehículos con cero emisiones equipados con tecnologías de celdas de combustible de hidrógeno y VE líderes en la industria.

