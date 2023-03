A FirstElement Fuel faz parceria com a Hyundai Motor no reabastecimento de hidrogênio de caminhões elétricos com célula de combustível classe 8, dirigindo mais de 25 mil milhas com emissões zero

Os abastecimentos foram conduzidos no primeiro reabastecedor móvel de alta capacidade da FirstElement Fuel e na infraestrutura de varejo existente para apoiar o programa piloto da Hyundai Motor.

NEWPORT BEACH, Califórnia, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A FirstElement Fuel, fornecedora líder mundial de soluções de abastecimento de hidrogênio, e a Hyundai Motor Company, líder no desenvolvimento de caminhões elétricos de células de combustível de classe 8, se uniram para abastecer e testar os caminhões pesados de célula de combustível XCIENT da Hyundai Motor na Califórnia. Por meio dessa parceria, a FirstElement Fuel está alavancando sua rede True Zero de estações de reabastecimento de hidrogênio para abastecer três protótipos de célula de combustível XCIENT a uma pressão total de 700 bar. Além disso, a FirstElement Fuel está implantando seu primeiro reabastecedor móvel de alta capacidade, desenvolvido em colaboração entre a FirstElement Fuel, a Taylor-Wharton e a Nikkiso. O reabastecedor móvel, que é capaz de abastecer em alta capacidade a 125 quilos por hora, também está sendo utilizado para dar suporte a programas piloto para vários outros OEMs FCEV pesados.

"Este programa ajudou a FirstElement a entender o que precisamos fazer para trazer infraestrutura de reabastecimento de hidrogênio de alto volume para caminhões pesados com célula de combustível, e agora estamos preparados", disse Joel Ewanick, presidente e CEO da FirstElement Fuel. "Nossa parceria com a Hyundai também nos deu total confiança de que a tecnologia de células de combustível acabará por atender a todas as necessidades do setor de transporte e logística com zero emissões".

Os motoristas licenciados de Classe A da FirstElement Fuel estão testando três caminhões de célula de combustível XCIENT da Hyundai Motor em rotas em toda a Califórnia, cobrindo mais de 25.000 milhas com zero emissões. A FirstElement realizou mais de 120 enchimentos de hidrogênio para os caminhões de célula de combustível XCIENT como parte deste programa. A FirstElement é única que oferece a maior rede de estações de hidrogênio do mundo abastecida por hidrogênio líquido em vez de gasoso. A distribuição e o armazenamento de hidrogênio líquido são muito mais eficientes e permite grandes quantidades de hidrogênio, necessárias para abastecer com eficiência caminhões elétricos de células de combustível de classe 8.

No final deste ano, a FirstElement Fuel e a Hyundai Motor lançarão a maior implementação comercial do mundo de caminhões movidos a células de combustível de classe 8 em Oakland, Califórnia. O projeto, intitulado NorCAL ZERO, foi financiado em conjunto pela Comissão de Energia da California (CEC) e pelo Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia (CARB), e está sendo administrado pelo Centro de Transporte e Meio Ambiente (CTE). A parceria de reabastecimento de hidrogênio entre a FirstElement Fuel e a Hyundai Motor está oferecendo dados e aprendizados valiosos que estão ajudando a informar as considerações de projeto para o projeto NorCal ZERO. A FirstElement Fuel considera a parceria de abastecimento com a Hyundai Motor um passo muito bem-sucedido em direção ao objetivo geral de promover o hidrogênio como substituto dos combustíveis fósseis.

Sobre o FirstElement Fuel Inc.

A FirstElement Fuel Inc é uma empresa com sede na Califórnia estabelecida em 2013 para fornecer hidrogênio de varejo, seguro e confiável para clientes de veículos elétricos com célula de combustível. A empresa é a desenvolvedora, proprietária e operadora da marca True Zero de estações de hidrogênio de varejo, que atualmente representa a maior rede de estações de hidrogênio de varejo do mundo.

Sobre a Hyundai Motor Company

Fundada em 1967, a Hyundai Motor Company está presente em mais de 200 países, com mais de 120.000 funcionários dedicados a enfrentar os desafios de mobilidade mundial real em todo o planeta. Com base na visão da marca "Progresso para a Humanidade", a Hyundai Motor está acelerando sua transformação em um Provedor de Soluções de Mobilidade Inteligente A empresa investe em tecnologias avançadas, como robótica e Mobilidade Aérea Avançada (AAM) para trazer soluções revolucionárias de mobilidade, enquanto busca inovação aberta para introduzir futuros serviços de mobilidade. Em busca de um futuro sustentável para o mundo, a Hyundai continuará seus esforços para introduzir veículos de emissão zero equipados com células de combustível de hidrogênio líderes do setor e tecnologias EV.

Mais informações sobre a Hyundai Motor e seus produtos podem ser encontradas em:

http://worldwide.hyundai.com ou http://globalpr.hyundai.com

https://trucknbus.hyundai.com/hydrogen/en

