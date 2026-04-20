HIKMICRO, leader mondiale nell'imaging termico intelligente, festeggia il suo decimo anniversario con il lancio della rivoluzionaria modalità SuperScene™ basata sull'IA

10 anni di conoscenza specialistica. Ora con tecnologia IA.

HANGZHOU, Cina, 20 aprile 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO festeggia 10 anni di leadership globale nell'imaging termico intelligente con l'introduzione della modalità SuperScene™. Questa innovazione basata sull'intelligenza artificiale rende le ispezioni termiche più veloci, semplici e accessibili per i professionisti del settore e gli appassionati del fai da te di qualsiasi livello di competenza.

HIKMICRO 10th Anniversary HIKMICRO Smart SuperScene

Molto più di una semplice nuova funzionalità, la modalità SuperScene™ rappresenta il passaggio dalla semplice acquisizione di immagini a informazioni immediate e utilizzabili. Integrando un decennio di esperienza sul campo nell'analisi basata sull'intelligenza artificiale, HIKMICRO sta eliminando la complessità che tradizionalmente ha limitato l'imaging termico, stabilendo al contempo un nuovo punto di riferimento in termini di usabilità e prestazioni.

"Fin dal primo giorno, la nostra visione è stata quella di portare le soluzioni di imaging termico dalle applicazioni di nicchia al mercato di massa, aggiungendo una maggiore intelligenza e accessibilità", afferma Stefan Li, direttore generale per l'estero di HIKMICRO. "La modalità SuperScene™ segna un nuovo capitolo nell'ambito di questa visione. Questa tecnologia avanzata integra la conoscenza di professionisti esperti del settore direttamente nei nostri prodotti, consentendo a qualsiasi utente di lavorare come un esperto".

Dal rilevamento alla decisione

L'imaging termico può rivelare problemi nascosti, ma la corretta configurazione del dispositivo e l'interpretazione delle immagini rappresentano da tempo un ostacolo. La regolazione dei parametri, la comprensione dei modelli termici e la formulazione di diagnosi accurate richiedono in genere formazione ed esperienza. La modalità SuperScene™ elimina questi ostacoli grazie alla sua architettura a due livelli.

In primo luogo, le impostazioni predefinite "Esperto", "Vedi come un esperto", ottimizzano automaticamente le impostazioni della termocamera per le scene di ispezione più comuni, tra cui perdite d'acqua, isolamento, riscaldamento a pavimento, impianti elettrici, macro, pannelli solari e altro ancora. Ciò consente di risparmiare tempo ed elimina le congetture, in modo che ogni ispezione inizi con le impostazioni corrette. Per i professionisti, scenari avanzate come "Insulation Pro" e "Condensation" offrono avvisi visivi potenziati e l'integrazione dei dati ambientali per approfondimenti diagnostici più dettagliati.

In secondo luogo, Smart SuperScene™, "Pensa come un esperto", applica l'intelligenza artificiale all'analisi delle immagini termiche. In scenari chiave come perdite d'acqua, isolamento e riscaldamento a pavimento, il sistema rileva e segnala le anomalie sullo schermo, trasformando i dati grezzi in informazioni chiare e utilizzabili. Il risultato è un cambiamento radicale e immediato nella facilità d'uso. Ciò che un tempo richiedeva competenze specialistiche ora può essere completato con maggiore rapidità, uniformità e sicurezza.

Feedback positivo

L'utilizzo della tecnologia per vedere e pensare come un esperto sta già portando dei vantaggi concreti.

"Gli indicatori visivi, come i marcatori di anomalia, sono chiari ed estremamente efficaci", afferma Aleksandar Stojanović, termografo certificato di livello 2. "Semplificano il processo di ispezione e rendono molto più facile comunicare i risultati, poiché i problemi sono immediatamente visibili e facili da spiegare".

Ottieni un vantaggio grazie all'IA

Sin dalla sua fondazione nel 2016, HIKMICRO ha collaborato fianco a fianco con professionisti del settore, tra cui elettricisti, idraulici, tecnici della climatizzazione e revisori energetici, per comprendere l'imaging termico nella pratica.

La modalità SuperScene™ riflette questa collaborazione. L'IA di HIKMICRO apprende da migliaia di esempi reali, adattandosi a diversi ambienti senza regole rigide. Combinando la termografia con la luce visibile, la termocamera comprende ciò che vede: una parete, un pavimento o un tubo. Una perdita viene segnalata solo quando sia la temperatura sia il contesto della situazione sono rilevanti. Il risultato? Una riduzione dei falsi allarmi dal 90% a quasi zero, con un aumento della precisione di rilevamento del 61%.

Tutto viene eseguito sul dispositivo. Non c'è cloud, nessun ritardo e nessuna preoccupazione per la privacy, fornendo risposte in tempo reale direttamente nelle mani dell'utente.

Guardando al futuro, HIKMICRO continuerà ad ampliare le funzionalità AI dei propri prodotti, riducendo ulteriormente i falsi positivi ed espandendo la propria attività in applicazioni quali l'ispezione di impianti solari e la diagnostica automobilistica.

Esegui l'aggiornamento alla versione v5.5.112 e sblocca la modalità SuperScene. Con questo aggiornamento, HIKMICRO stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore rendendo l'imaging termico intelligente accessibile a tutti, un modo perfetto per celebrare un decennio di innovazione all'avanguardia nel settore. La modalità SuperScene è ora disponibile sulle termocamere delle serie Eco, B e serie Pocket (solo su alcuni modelli: contattare HIKMICRO per informazioni specifiche sulla compatibilità). Per ulteriori informazioni, visitare www.hikmicrotech.com o il negozio ufficiale Amazon.

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