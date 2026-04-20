HIKMICRO, leader mondial de l'imagerie thermique intelligente, célèbre son 10e anniversaire en lançant le mode SuperScene™, doté d'une intelligence artificielle révolutionnaire

10 ans de savoir-faire. Et désormais le coup de pouce de l'IA.

HANGZHOU, Chine, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO fête ses 10 ans à la pointe de l'imagerie thermique intelligente mondiale en lançant le mode SuperScene™. Cette avancée alimentée par l'IA rend les inspections thermiques plus rapides, plus simples et plus accessibles pour les spécialistes comme pour les amateurs de bricolage, quel que soit leur niveau de compétence.

HIKMICRO 10th Anniversary HIKMICRO Smart SuperScene

Bien plus qu'une simple nouvelle fonctionnalité, le mode SuperScene™ représente une transition entre la simple capture d'images et les informations exploitables instantanément. En intégrant une décennie d'expérience sur le terrain dans l'analyse pilotée par l'IA, HIKMICRO élimine la complexité qui limite traditionnellement l'imagerie thermique, tout en établissant une nouvelle référence en matière de facilité d'utilisation et de performance.

« Dès le premier jour, notre ambition a été de quitter les applications de niche pour faire entrer les solutions d'imagerie thermique dans le marché de masse, en les rendant plus intelligentes et accessibles », déclare Stefan Li, directeur général international de HIKMICRO. « Le mode SuperScene™ marque un nouveau chapitre vers cet objectif. Cette technologie avancée, qui intègre les connaissances de spécialistes expérimentés directement dans nos produits, permet à tout utilisateur de travailler comme un expert. »

De la détection à la décision

L'imagerie thermique peut révéler des problèmes cachés, mais la configuration correcte des appareils et l'interprétation des images constituent depuis longtemps des obstacles. Le réglage des paramètres, la compréhension des profils thermiques et l'établissement de diagnostics précis nécessitent généralement une formation et de l'expérience.Le mode SuperScene™ élimine ces obstacles grâce à son architecture à deux couches.

Tout d'abord, les préréglages « Expert » et la fonction « Voir comme un expert » optimisent automatiquement les paramètres de la caméra pour les scènes d'inspection courantes telles que les fuites d'eau, l'isolation, le chauffage au sol, l'électricité, la macro-inspection, les panneaux solaires et bien plus encore. Cela fait gagner du temps et évite les approximations, pour que chaque inspection commence avec les bons paramètres. Pour les professionnels, des scènes avancées comme « Isolation professionnelle » ou « Condensation » proposent des alertes visuelles améliorées et intègrent les données environnementales afin de livrer un diagnostic plus approfondi.

Le mode intelligent SuperScene™ et la fonction « Penser comme un expert » appliquent ensuite l'IA pour analyser les images thermiques. Dans des scènes clés telles que les fuites d'eau, l'isolation ou le chauffage au sol, le système détecte et signale les anomalies à l'écran, transformant ainsi des données brutes en informations claires et exploitables. La facilité d'utilisation en est immédiatement accrue. Ce qui dépendait autrefois des compétences d'un spécialiste peut désormais être réalisé avec plus de rapidité et de cohérence, en toute confiance.

Un accueil positif

L'utilisation de cette technologie, qui fait voir et penser comme un expert, donne déjà des résultats profitables dans le monde réel.

« Les indicateurs visuels, par exemple les marqueurs d'anomalie, sont clairs et très efficaces », commente Aleksandar Stojanović, thermographiste certifié de niveau 2. « Ils allègent le processus d'inspection et facilitent la communication des résultats, car les problèmes sont immédiatement visibles et simples à expliquer. »

Créer une valeur ajoutée grâce à l'IA

Depuis ses débuts en 2016, HIKMICRO travaille en étroite collaboration avec des professionnels de tous les secteurs, notamment des électriciens, des plombiers, des spécialistes du chauffage, de la ventilation et de la climatisation ainsi que des auditeurs énergétiques, afin de comprendre le fonctionnement pratique de l'imagerie thermique.

Le mode SuperScene™ est le reflet de cette collaboration. L'IA d'HIKMICRO apprend à partir de milliers d'exemples du monde réel, en s'adaptant à différents environnements et sans règles rigides. En combinant imagerie thermique et lumière visible, la caméra comprend ce qu'elle voit : un mur, un sol ou un tuyau. Une fuite n'est signalée que si elle est cohérente avec la température et le contexte de la scène. Les fausses alertes, qui atteignaient auparavant 90 %, sont ainsi désormais proches de zéro, et la précision de détection est accrue de 61 %.

Tout est intégré à l'appareil. Pas de nuage, pas de délai d'exécution, pas de problème de confidentialité : les réponses sont données en temps réel et sont directement accessibles à l'utilisateur.

HIKMICRO continuera à l'avenir de développer les capacités d'IA de ses produits, de réduire encore les faux positifs et d'étendre ses activités à des applications telles que l'inspection de panneaux solaires ou les diagnostics automobiles.

Activez le mode SuperScene en passant à la version v5.5.112. Avec cette mise à niveau, HIKMICRO établit la nouvelle norme du secteur en rendant l'imagerie thermique intelligente accessible à tous, et célèbre ainsi avec panache une décennie d'innovation à la pointe de l'industrie. Le mode SuperScene est disponible dès maintenant sur les caméras thermiques des séries Eco, B et Pocket (certains modèles seulement ; veuillez prendre contact avec HIKMICRO pour connaître toutes les compatibilités). Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.hikmicrotech.com ou visiter la boutique officielle sur Amazon.

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