スマートサーマルイメージングの世界的リーダーであるHIKMICROは、先駆的なAI搭載SuperScene™ Modeの発表により10周年を迎える

10年にわたる専門知識。今度はAIに対応。

中国杭州、2026年4月20日 /PRNewswire/ -- HIKMICROは、SuperScene™ Modeの導入により、スマートサーマルイメージングにおける世界的リーダーシップの10年を記念する。このAI搭載の画期的な技術により、あらゆるスキルレベルの専門業者およびDIY愛好家にとって、より迅速、シンプル、そしてより利用しやすいサーマル検査が容易になる。

単なる新機能をはるかに超える形で、SuperScene™ Modeは、単純な画像キャプチャから、即座に実用的な洞察への移行を意味する。HIKMICROは、10年にわたる現場の専門知識をAI主導の解析に組み込むことで、使いやすさと性能の新たなベンチマークを設定すると共に、従来は赤外線画像の制限となっていた複雑さを排除している。

HIKMICRO 10th Anniversary HIKMICRO Smart SuperScene

HIKMICROの海外事業ゼネラルマネージャーであるStefan Li氏は、「当初からの私たちのビジョンは、より多くのインテリジェンスとアクセシビリティを追加し、サーマルイメージングソリューションをニッチな用途からマスマーケットへと移行させることでした。SuperScene™ Modeは、そのビジョンにおける新たなチャプターを意味します。この高度な技術により、経験豊富な専門業者の知識を自社製品に直接組み込み、あらゆるユーザーがエキスパートのように作業することが可能になります。」と述べてる。

検出から意思決定へ

サーマルイメージングは隠れた問題を明らかにすることができるが、デバイスの正確な設定および画像の解釈が長年の障壁となっている。パラメータの調整、サーマルパターンの理解、および正確な診断の実現には、通常、トレーニングと経験が必要となる。SuperScene™ Modeは、その2層アーキテクチャにより、これらの障壁を排除する。

第一に、「エキスパートのように見る」をそのコンセプトとしたエキスパート・プリセット（Expert Presets）は、漏水、断熱、床暖房、電気設備、マクロ、ソーラーパネルなどを含む一般的な検査シーンのカメラ設定を自動的に最適化する。これにより時間を節約し、推測を排除するため、すべての検査は適切な設定で開始されることとなる。専門業者向けに、Insulation Proや結露などの高度なシーンでは、より深い診断の知見に向けた強化された視覚的アラートおよび環境データ統合が提供される。

第二に、「エキスパートのように考える」をそのコンセプトとしたSmart SuperScene™は、サーマル画像を分析するためにAIを適用する。そして、漏水、断熱、床暖房などの重要なシーンにおいて、システムは画面上で異常を検出しフラグを立て、生データを明確で実用的な情報へと変換する。これにより、使い勝手が一気に向上した。かつてはスペシャリストの専門知識に頼らざるを得なかったことが、今ではより迅速、一貫性、信頼性をもって完成させることができるようになった。

ポジティブ・フィードバック

エキスパートのように見て考えるための技術の使用は、すでに現実世界で成果をもたらしている。

レベル2認証サーモグラファーであるAleksandar Stojanović氏は、「異常マーカーなどの視覚的インジケーターは明確であり、非常に効果的です。問題が即座に目に見え、説明が容易であるため、それらは検査プロセスを合理化し、調査結果を伝えることをはるかに容易にします。」と述べてる。

AIがもたらすアドバンテージ

2016年の設立以来、HIKMICROは実務におけるサーマルイメージングを理解するために、電気技師、配管工、HVACサービス担当者、およびエネルギー監査員を含む業界専門家と密接に連携してきた。

SuperScene™ Modeは、この協働関係を反映したものとなっている。HIKMICRO AIは何千もの実例から学習し、厳格なルールなしにさまざまな環境に適応する。サーマルイメージングを可視光と組み合わせることにより、カメラは見ているものを理解する：壁、床、パイプ。漏水は、温度とシーンの状況の両方が理にかなっている場合にのみフラグが立てられる。これらの結果として以下を実現：誤報を90%からほぼゼロへ削減し、検出精度は61%向上。

すべてをオンデバイスで実行。クラウドも、遅延も、プライバシーの懸念もなく、ユーザーの手元に直接リアルタイムの回答を提供。

今後、HIKMICROは継続して自社製品のAI機能を拡張し、誤検知をさらに削減し、ソーラーパネル検査や自動車診断などの用途へと展開していく。

v5.5.112にアップデートして、SuperScene Modeをアンロック。このアップグレードにより、HIKMICROはスマートサーマルイメージングをすべての人に利用しやすくすることで新たな業界ベンチマークを打ち立てており、これは業界をリードする10年間のイノベーションを記念するためにふさわしいマイルストーンであると言える。SuperScene Modeは、Ecoシリーズ 、Bシリーズ 、Pocketシリーズ （一部のモデルのみ-具体的な対応についてはHIKMICROにお問い合わせください）のサーモグラフィで利用可能である。詳細については、www.hikmicrotech.com または公式アマゾンストアをご参照ください。

SOURCE HIKMICRO