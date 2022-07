Huawei amplia la promozione di consegna rapida "Fast Track" includendo terminali di rete ottica e soluzioni Data Center Interconnect

Sulla scia del successo di altre promozioni Fast Track, i clienti potranno ricevere modelli selezionati di router ONT (Optical Network Terminal) entro quattro settimane dall'ordine e fino al 30 settembre. Tali prodotti forniscono ai consumatori l'accesso alla banda ultra larga, contribuendo a supportare prestazioni elevate, ampia copertura per gli utenti e servizi voce, Internet e video HD stabili.

Anche le soluzioni DCI (Data Center Interconnect), come OptiXtrans DC908, possono ora essere consegnate entro quattro settimane fino al 31 dicembre. Queste soluzioni forniscono un'infrastruttura in grado di supportare la trasformazione digitale di diversi settori, tra cui quello finanziario, dell'energia e della pubblica amministrazione oltre che degli OTT. Inoltre, possono essere installati in soli otto minuti e sono dotati di banda ultra larga, alta integrazione edi una capacità di O&M AI-Ready intelligente e proattiva.

Entrambe le serie di prodotti sono le ultime coinvolte dalla serie di promozioni Fast Track, che comprende quattro gruppi di prodotti distinti. Oltre alla già citata promozione IP Fast Track, Huawei si è già impegnata a consegnare in due settimane anche alcuni prodotti di Storage Flash e configurazioni tipiche, come Huawei OceanStor Dorado 3000/5000 V6 All-Flash Storage e Huawei OceanStor 2600 V5 Hybrid Flash Storage. In risposta alla crescente domanda dei clienti, la promozione di consegna in due settimane per entrambi i gruppi sarà ora estesa fino al 30 settembre.

"In un momento in cui i prodotti della concorrenza possono richiedere fino a nove mesi per la consegna, il nostro impegno a consegnare prodotti selezionati entro una finestra di 2-4 settimane è ancora più sorprendente. Sebbene i nostri prodotti siano rinomati per il loro valore e la loro qualità, l'affidabilità che possiamo garantire grazie anche ai brevi tempi di consegna è un grande vantaggio per i nostri clienti", ha commentato Todd Sun, Vice Presidente, Huawei Western Europe, Enterprise Business Group.

"Huawei si impegna a collaborare con clienti e partner di ogni settore per fornire un accesso rapido e conveniente a soluzioni all'avanguardia, supportandoli con prezzi vantaggiosi e consegne rapide nell'ambito delle nostre iniziative Fast Track", ha aggiunto.

La promozione Fast Track sarà valida su prodotti IP, storage e DCI selezionati per i clienti Huawei di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica d'Irlanda, Portogallo, Spagna e Svizzera.

La promozione per i prodotti ONT sarà invece valida in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica d'Irlanda, Portogallo e Svizzera.

