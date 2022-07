A Huawei estende a promoção de entregas rápidas Fast Track para incluir soluções de terminais de rede ótica e de interconexão de Data Center

A nova atualização da Promoção Fast Track acrescenta agora equipamentos de terminação de Redes Óticas Passivas (ONT) à lista de produtos elegíveis, sendo válida até 30 de Setembro. Esta tecnologia GPON oferece aos consumidores acesso a serviços de elevado desempenho, ampla cobertura e habilita voz, Internet e vídeo em HD numa única fibra.

As soluções de interconexão de Data Center (DCI) tais como o OptiXtrans DC908, também se qualificam para entregas de quatro semanas até 31 de dezembro. Estes estabelecem as fundações da infraestrutura digital para apoiar a transformação digital em vários setores, incluindo finanças, energia e governo. Podem ser totalmente habilitados em apenas oito minutos e possuem capacidade de operações e manutenção (O&M) suportadas por IA proativa, permitindo comunicações seguras e fisicamente isoladas entre clientes recorrendo apenas ao mesmo par de fibras.

Ambos os conjuntos de produtos são as mais recentes chegadas à série Fast Track, que inclui quatro grupos de produtos separados. Para além da promoção IP Fast Track, a Huawei também se comprometeu anteriormente com a entrega, em duas semanas, de produtos de storage Flash selecionados, tais como o Huawei OceanStor Dorado 3000/5000 V6 All-Flash Storage e o Huawei OceanStor 2600 V5 Hybrid Flash Storage. Em resposta à forte procura dos clientes, a promoção de entrega de duas semanas para ambos os grupos será agora alargada até ao dia 30 de setembro.

Todd Sun, vice-presidente da Huawei do Western Europe Enterprise Business Group, comentou: "Numa altura em que os produtos concorrentes podem demorar até nove meses a serem entregues, o nosso compromisso em entregar artigos selecionados num período de 2 a 4 semanas é ainda mais impressionante. Embora os nossos produtos sejam reconhecidos pelo seu valor e pela sua qualidade geral, a previsibilidade fiabilidade adicional que podemos oferecer sob a forma de prazos de entrega curtos é uma grande vantagem para os nossos clientes.

"A Huawei está empenhada em trabalhar com clientes e parceiros em todos os setores para fornecer desde soluções de acesso rápido e conveniente a soluções inovadoras, e está a apoiá-los com preços competitivos e com o nosso compromisso de entrega em duas semanas no âmbito das nossas iniciativas Fast Track."

A promoção Flash Track inclui produtos DCI, IP e de armazenamento selecionados para clientes da Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, República da Irlanda, Portugal, Espanha e Suíça.

Já a promoção de produtos ONT ocorrerá na Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, República da Irlanda, Portugal e Suíça.

