Huawei breidt snelle leveringspromotie Fast Track uit

Optische Netwerkterminalrouters

De Fast Track Promoties zijn succesvol. Daarom besloot Huawei de Fast Track-serie uit te breiden. Klanten ontvangen tot en met 30 september geselecteerde optische netwerkterminalrouters (ONT) binnen vier weken na het plaatsen van de bestelling. Deze items bieden consumenten toegang tot ultrabreedband. Dit kan hoogwaardige prestaties en een breed bereik voor gebruikers ondersteunen met stabiele spraak-, internet- en HD-videodiensten.

Datacenter Interconnect-oplossingen

Ook de Datacenter Interconnect (DCI)-oplossingen, zoals de OptiXtrans DC908, komen in aanmerking voor een levering van vier weken tot 31 december. Deze leveren de digitale infrastructuur die de digitale transformatie van meerdere sectoren ondersteunt, zoals de financiele- en energiesectoren, de overheid en OTT. Binnen slechts acht minuten kan men beschikken over ultrabreedband en hoge integratie, met intelligente, proactieve AI-ready Operations and Maintenance (O&M)-capaciteit.

Over de Fast Track Promotions

De twee productverzamelingen zijn de nieuwste aanwinsten van de Fast Track-promoties, die vier afzonderlijke productgroepen omvatten. Eerder committeerde Huawei zich al aan een levering van twee weken op geselecteerde Flash-opslagproducten en typische configuraties. Voorbeelden hiervan zijn de Huawei OceanStor Dorado 3000/5000 V6 All-Flash-opslag en Huawei OceanStor 2600 V5 Hybrid Flash-opslag. De vraag hiernaar blijft aanhouden. Daarom wordt de twee weken-leveringspromotie voor beide groepen nu verlengd tot 30 september.

Todd Sun, Vice-President van de Business Group van Western Europe Enterprise van Huawei: „Concurrerende producten hebben soms levertijden tot negen maanden. Onze opzet is, om geselecteerde items te leveren binnen twee tot vier weken. We zijn trots dat we hierin slagen. Onze producten staan al bekend om hun hoge waarde en algehele kwaliteit. De extra betrouwbaarheid die we bieden in de vorm van korte levertijden is een groot pluspunt voor onze klanten. Samen met klanten en partners werken we in de verschillende sectoren om geavanceerde opslag- en netwerkoplossingen te bieden. We ondersteunen hen met concurrerende prijzen en snelle levering als onderdeel van onze Fast Track-initiatieven."

Voor wie geldt de Fast Track Promotie?

De Fast Track Promotie bestaat uit een selectie van de IP-, opslag- en DCI-producten en is beschikbaar voor klanten in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Ierland, Portugal, Spanje en Zwitserland. De promotie voor ONT-producten is gericht op klanten in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Ierland, Portugal, Spanje en Zwitserland.

Algemene informatie over de Fast Track-serie is hier te vinden. Voor meer informatie over de verschillende productgroepen in de Fast Track-serie, ga naar de volgende links:

Over Huawei

Huawei is een particulier bedrijf dat volledig in het bezit is van zijn medewerkers. Het bedrijf werd in 1987 opgericht en is een toonaangevende wereldwijde leverancier van informatie- en communicatietechnologie (ICT)-infrastructuur en slimme apparaten. Het bedrijf heeft ongeveer 197.000 werknemers in dienst, is actief in meer dan 170 landen en regio's en bedient wereldwijd meer dan drie miljard mensen.

Huawei's missie is om een volledig verbonden, intelligente wereld te bouwen door digitale techniek te verzorgen voor elk individu, huis en organisatie.

_________________________________________________________________________________

Voor de redactie, niet voor publicatie

Contact opnemen met Huawei

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Beatriz Cebro, [email protected], +49 (0)1639679600

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1854278/Huawei_EBG_Western_Europe.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

SOURCE Huawei EBG Western Europe