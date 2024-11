HUAWEI CONNECT 2024 Parigi: Huawei condivide 3 trend del settore ottico al Global Optical Summit

MILANO, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Durante il HUAWEI CONNECT 2024 di Parigi, si è tenuto il Huawei Global Optical Summit. Con il tema "Accelerare F5G-A, amplificare l'intelligenza", l'evento ha visto la partecipazione di oltre 200 esperti del settore, clienti e partner provenienti da diversi Paesi del mondo. In occasione del summit, incentrato sulle tendenze "3 In 3 Out", Huawei ha presentato una serie di soluzioni e prodotti F5G Advanced (F5G-A) per i clienti in Europa.

Gavin Gu, Presidente dell'Enterprise Optical Business Domain di Huawei, ha condiviso le principali tendenze del settore in questo summit: la trasformazione intelligente sta imponendo maggiori esigenze di rilevamento e trasmissione dei dati e sta determinando tre importanti tendenze nel settore ottico

Per quanto riguarda la connettività intelligente, le reti domestiche e dei campus si stanno evolvendo da gigabit a 10G man mano che le fibre ottiche sostituiscono i cavi di rame, tendenza definita "Fiber-in, Copper-out". Inoltre, nelle reti di comunicazione industriali di settori come l'energia elettrica e i trasporti, l'SDH (Synchronous Digital Hierarchy) si sta evolvendo verso l'fgOTN (Fine-Grain Optical Transport Networking) a un ritmo sempre più sostenuto, fenomeno denominato "fgOTN-in, SDH-out". Per quanto riguarda il rilevamento intelligente, in scenari quali l'ispezione di oleodotti e gasdotti e l'ispezione perimetrale, le operazioni manuali in loco saranno sostituite da operazioni remote. Ciò richiederà un rilevamento convergente, come la visione e il rilevamento in fibra, una tendenza chiamata "Optical-sensing-in, Hard-work-out".

Focalizzandosi sulle tendenze "3 In 3 Out", Huawei è impegnata nello sviluppo di prodotti e soluzioni innovative. Le recenti soluzioni della serie F5G-A sono progettate per essere applicate in diversi scenari, inclusi ambienti domestici, campus, reti di comunicazione industriali e sistemi di monitoraggio perimetrale.

1.Fibra-in, rame-out

Nel settore residenziale, Huawei ha introdotto una rete completamente ottica per gli ISP, pensata per l'era della "fibra fino alla stanza" (FTTR). Le soluzioni di accesso a banda larga domestica, come FTTR e il Terminal Ottico Senza Problemi, sono progettate per migliorare l'esperienza degli utenti e ridurre i costi operativi per gli ISP.

Per quanto riguarda le reti backbone e metropolitane, i prodotti 400G Optical Transport Network (OTN) di Huawei, leader del settore, insieme all'innovativa soluzione OptiX Alps-WDM, offrono agli ISP una gestione efficace dell'aumento del traffico nelle reti.

Nel contesto dei campus, con l'adozione della tecnologia Wi-Fi 7, le tradizionali connessioni in rame saranno progressivamente sostituite da cavi in fibra ottica. Questi ultimi offrono una maggiore larghezza di banda, una durata molto più lunga—fino a 30 anni—e sono anche più ecologici.

Per i grandi campus nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'industria manifatturiera, Huawei ha lanciato la soluzione "fiber-to-the-office" (FTTO 2.0), pensata per aggiornare la larghezza di banda, migliorare la rete e ottimizzare le operazioni e la manutenzione (O&M) delle infrastrutture esistenti.

Inoltre, Huawei ha compiuto un passo innovativo con la tecnologia XGS-PON Pro, la prima del suo genere, che offre un accesso a banda ultra-larga fino a 12,5G o 25G, con una larghezza di banda 2,5 volte superiore rispetto agli standard attuali del settore.

Questa soluzione, un vero e proprio punto di svolta per il settore, supporta lo slicing end-to-end (E2E), che consente di gestire fino a 8 reti dedicate (come reti aziendali o di produzione) su un'unica infrastruttura. Questo approccio elimina le architetture a silos e riduce il costo totale di proprietà (TCO) del 30%.

Infine, la piattaforma di gestione Network Cloud Engine (NCE) offre una gestione olistica delle reti LAN ottiche passive e IP, permettendo di amministrare l'intera rete con una visione unificata.

2. fgOTN-in, SDH-out

Negli ultimi 30 anni la gerarchia digitale sincrona (SDH) è stata ampiamente utilizzata nelle reti di comunicazione industriali come soluzione sicura e affidabile. Tuttavia, con l'aumento dell'intelligenza digitale nel settore, il limite di larghezza di banda imposto dall'SDH è diventato un bottleneck, creando la necessità di una rete di comunicazione di produzione di nuova generazione che supporti una maggiore larghezza di banda senza sacrificare la sicurezza e l'affidabilità.

Le reti SDH nei settori dell'energia elettrica e dei trasporti vengono ora aggiornate e ricostruite con OTN fine-grain, o fgOTN. Ciò avviene dopo che l'International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) ha approvato ufficialmente lo standard fgOTN nel 2023, definendolo come una tecnologia di prossima generazione in grado di sostituire l'SDH.

Huawei ha introdotto la prima soluzione conforme allo standard fgOTN del settore con l'OptiXtrans E6600, un prodotto altamente affidabile che offre una disponibilità di 5-9 e una larghezza di banda dieci volte superiore rispetto all'SDH. Supporta una vasta gamma di servizi, tra cui PCM, PDH, SDH ed Ethernet, e preserva le pratiche di O&M dell'SDH, assicurando così un'evoluzione fluida e senza interruzioni.

3. Optical-sensing-in, Hard-work-out

Infrastrutture critiche come ferrovie, aeroporti e oleodotti necessitano frequentemente di ispezioni perimetrali come parte delle operazioni manuali in loco. Tuttavia, l'efficienza di queste ispezioni è spesso limitata, e le condizioni di lavoro risultano essere difficili e poco ottimali.

Grazie al rilevamento in fibra ottica di nuova generazione e all'analisi dell'intelligenza artificiale, è ora possibile implementare soluzioni intelligenti di ispezione e monitoraggio perimetrale su vaste aree, ad esempio per gli oleodotti. Queste soluzioni consentono ai datori di lavoro di trasferire il personale dai siti esterni agli uffici, migliorando la produttività e le condizioni di lavoro.

Un altro vantaggio della soluzione di collegamento ottico-visivo di Huawei è l'utilizzo di vibrazioni in fibra ottica e di rilevamento video per ottenere zero falsi negativi. Grazie a un modulo DSP ottico all'avanguardia e a un modello di base IA, la soluzione OVLS garantisce una precisione 10 volte superiore allo standard del settore e offre elevate capacità anti-interferenza. Anche in presenza di venti di livello 7 e forti piogge, è possibile garantire un'elevata precisione.

Guardando al futuro, Huawei continuerà a innovare e a collaborare con clienti e partner globali per sfruttare le nuove opportunità "3 In 3 Out" e accelerare l'intelligenza industriale, generando risultati vantaggiosi per tutti nell'era dell'intelligenza avanzata.

