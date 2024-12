HUAWEI CONNECT 2024 Parijs: Huawei deelt 3 optische industrietrends op de Global Optical Summit

PARIJS, 29 november 2024 /PRNewswire/ -- Tijdens HUAWEI CONNECT 2024 in Parijs vond de Huawei Global Optical Summit plaats, met meer dan 200 experts, klanten en partners uit de sector, afkomstig uit verschillende landen wereldwijd. De top, met als thema 'Accelerate F5G-A, Amplify Intelligence' richtte zich op de "3 In 3 Out" trends en presenteerde Huawei's nieuwste F5G Advanced (F5G-A) oplossingen en producten voor zijn Europese klanten.

Gavin Gu, President of Huawei’s Enterprise Optical Business Domain, delivering a speech at Huawei Global Optical Summit, HUAWEI CONNECT 2024 Paris

Gavin Gu, president van Huawei's Enterprise Optical Business Domain, deelde de belangrijkste trends in de industrie.Hij verklaarde dat intelligente transformatie hogere eisen stelt aan datadetectie en -transmissie en de drijvende kracht vormt achter drie belangrijke trends in de optische industrie.

Thuis- en campusnetwerken maken de overstap van gigabit- naar 10G-connectiviteit, waarbij optische vezels koperkabels vervangen. Deze trend wordt aangeduid "Fiber-in, Copper-out". In industriële communicatienetwerken, zoals die voor elektriciteit en trnasport, evolueert SDH (Synchronous Digital Hierarchy) snel naar fgOTN (Fine-Grain Optical Transport Networking), wat bekend staat als "fgOTN-in, SDH-out". In het domein van intelligente detectie, 'bijvoorbeeld bij gaspijpleidinginspecties en perimeterbewaking, zullen handmatige activiteiten op locatie worden vervangen door remote monitoring. Dit vereist gecombineerde detectietechnologieën zoals vision en fiber sensing, een trend die "Optical-sensing-in, Hard-work-out" wordt genoemd.

Huawei richt zich op deze "3 In 3 Out"-trends en blijft innoveren met producten en oplossingen die kunnen worden toegepast in diverse scenario's; waaronder woningen, campussen, industriële communicatienetwerken en perimeterinspecties.

1. Fiber-in, Copper-out

In het thuisscenario introduceert Huawei een volledig optisch doelnetwerk voor internetproviders in het FTTR-tijdperk (Fibre to the Room). Aan de toegangskant worden full-scenario thuisbreedbandoplossingen, zoals FTTR en Trouble-Free Optical Network Terminal, ingezet om internetproviders te helpen de gebruikerservaring te verbeteren en tegelijkertijd de bedrijfskosten te verlagen.

Op backbone- en grootstedelijke netwerken stelt Huawei's toonaangevende 400G Optical Transport Network (OTN) en innovatieve OptiX Alps-WDM oplossing internetproviders in staat om het steeds grotere netwerkverkeer efficiënt te beheren.

In campusnetwerken, die Wi-Fi 7-technologie omarmen, zullen traditionele koperen kabels geleidelijk worden vervangen door glasvezelkabels. Deze bieden een hogere bandbreedte, langere levensduur (tot wel 30 jaar) en zijn milieuvriendelijker.

Huawei richt zich op grote campussen in sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg en productie. De nieuwe FTTO 2.0-oplossing (Fiber to the Office) wordt geïntroduceerd om de bandbreedte, netwerkinfrastructuur en operationele efficiënte (O&M) op het live netwerk te upgraden.

Huawei heeft een innovatieve doorbraak behaald met de lancering van de eerste XGS-PON Pro-technologie in de industrie. Deze passieve optische netwerkstandaard ondersteunt ultrahoge bandbreedte door 12,5G- of 25G-diensten en levert 2,5 keer de bandbreedte van bestaande oplossingen in de sector.

De oplossingbiedt end-to-end (E2E) slicing, waarmee tot acht specifieke netwerken (zoals kantoor- en productienetwerken) op één infrastructuur kunnen draaien. Dit elimineert silo's in netwerkarchitecturen en verlaagt de totale eigendomskosten (TCO) met 30%.

Daarnaast maakt het Network Cloud Engine (NCE)-managementplatform holistisch beheer van IP- en Passive Optical LAN-netwerken mogelijk. Dit stelt het beheer van een volledig campusnetwerk via één enkel platform mogelijk, wat de O&M-efficiëntie met 50% verbetert.

2. fgOTN-in, SDH-uit

De Synchrone digitale hiërarchie (SDH) is de afgelopen 30 jaar op grote schaal ingezet als een veilige en betrouwbare oplossing voor industriële communicatienetwerken. Echter, met de toenemende digitale intelligentie in de industrie, is de door SDH opgelegde bandbreedtelimiet een steeds groter knelpunt geworden. Er is behoefte aan een next-gen productienetwerk dat een hogere bandbreedte ondersteunt zonder concessies te doen aan veiligheid en betrouwbaarheid.

SDH-netwerken in de elektriciteits- en transportsector worden momenteel geüpgraded naar fijnkorrelig OTN, of fgOTN, een evolutie die werd versneld nadat de International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) in 2023 de fgOTN-standaard officieel goedkeurde als technologie van de volgende generatie ter vervanging van SDH.

Huawei heeft de eerste fgOTN-compatibele oplossing in de industrie geïntroduceerd: de OptiXtrans E6600. Dit uiterst betrouwbaar product heeft een beschikbaarheid van vijf negens en biedt tien keer de bandbreedte van SDH. Het ondersteunt meerdere diensten zoals PCM, PDH, SDH en Ethernet, terwijl het de SDH O&M-functies behoudt, wat zorgt voor een soepele overgang naar de nieuwe technologie.

3. Optical-sensing-in, Hard-work-out

Kritieke infrastructuren zoals spoorwegen, luchthavens en olie- en gaspijpleidingen vereisen vaak perimeterinspecties als onderdeel van handmatige werkzaamheden ter plaatse. Deze inspecties zijn vaak minder efficiënt en de arbeidsomstandigheden kunnen zwaar zijn.

Dankzij de volgende generatie optische glasvezeldetectie en AI-analyse kunnen nu slimme oplossingen voor perimeterinspectie en -bewaking over uitgestrekte gebieden, zoals pijpleidingen, effectief worden ingezet. Met deze nauwkeurige, always-on oplossingen kunnen werkgevers hun personeel van gevaarlijke buitenlocaties naar kantooromgevingen overplaatsen, wat de productiviteit en arbeidsomstandigheden aanzienlijk verbetert.

Een ander voordeel van Huawei's optisch-visuele koppelingsoplossing is het gebruik van vezeloptische trillings- en videodetectie om valse negatieven tot nul te reduceren. Dankzij de toonaangevende optische DSP-module en het AI-foundation model biedt de OVLS-oplossing tien keer de nauwkeurigheid van de industriestandaard en beschikt het over geavanceerde mogelijkheden om interferentie te onderdrukken. Zelfs bij windkracht 7 en zware regenval blijft de nauwkeurigheid gewaarborgd.

Huawei blijft innoveren en werkt wereldwijd samen met klanten en partners om nieuwe kansen binnen de "3 In 3 Out"-trends te benutten en industriële intelligentie te versnellen, zodat de resultaten in het intelligente tijdperk win-winsituatie opleveren.

