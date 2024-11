Huawei CONNECT 2024 Paris: Huawei partilha três tendências da indústria ótica na Global Optical Summit

PARIS, 22 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei Global Optical Summit foi realizada com sucesso em Paris, França, durante o Huawei CONNECT 2024 Paris. Com o tema "Accelerate F5G-A, Amplify Intelligence" (Acelerar a F5G-A, Amplificar a Inteligência), a cimeira atraiu mais de 200 especialistas do setor, clientes e parceiros de vários países de todo o mundo. Na cimeira, com foco nas tendências "3 In 3 Out" (Entram 3, Saem 3), a Huawei lançou uma série de soluções e produtos F5G Advanced (F5G-A) para clientes na Europa.

Gavin Gu, President of Huawei’s Enterprise Optical Business Domain, delivering a speech at Huawei Global Optical Summit, HUAWEI CONNECT 2024 Paris

Gavin Gu, Presidente do Enterprise Optical Business Domain da Huawei partilhou as principais tendências do setor nesta cimeira: a transformação inteligente está a colocar maiores exigências na deteção e transmissão de dados e está a impulsionar três tendências importantes no setor da ótica.

Para uma conectividade inteligente, as redes residenciais e de campus estão a evoluir do gigabit para o 10G à medida que as fibras óticas substituem os cabos de cobre. Esta tendência foi apelidada de "Fiber-in, Copper-out" . Além disso, nas redes de comunicações industriais de setores como a energia elétrica e os transportes, a SDH (Synchronous Digital Hierarchy, Hierarquia Digital Síncrona) está a evoluir para a fgOTN (Fine-Grain Optical Transport Networking, Rede de Transporte Ótico de Grão Fino) a um ritmo crescente, a qual se designa por "fgOTN-in, SDH-out" . Para a deteção inteligente, em cenários tais como a inspeção de oleodutos e gasodutos e a inspeção de perímetros, as operações manuais no local serão substituídas por operações remotas. Isto irá exigir deteção convergente, tais como a deteção de visão e fibra, a qual é uma tendência chamada "Optical-sensing-in, Hard-work-out " .

Com foco nas tendências "3 In 3 Out" , a Huawei dedica-se ao desenvolvimento de produtos e soluções inovadores. As recentemente lançadas soluções da série F5G-A podem ser aplicadas em diversos cenários, abrangendo casas, campus, redes de comunicações industriais e inspeção de perimetros.

1. Fiber-in, Copper-out

No cenário residencial, a Huawei lançou a rede de destino totalmente ótica para ISP na era da "fibra em todas as divisões (fibre to the room, FTTR)". No lado do acesso, são utilizadas soluções de banda larga residencial para cenários abrangentes, tais como a FTTR e o Trouble-Free Optical Network Terminal (Terminal de Rede Otica Simples), para ajudar os ISP a melhorarem a experiência do utilizador e a reduzirem os custos operacionais.

Nas redes de base e de área metropolitana, os produtos 400G Optical Transport Network (OTN) líderes do setor da Huawei e a inovadora solução OptiX Alps-WDM permitem aos ISP lidarem facilmente com o aumento do tráfego nas redes.

No cenário de campus, à medida que as redes de campus adotam a tecnologia Wi-Fi 7, as linhas de cobre tradicionais serão inevitavelmente substituídas por cabos de fibra ótica, os quais permitem maior largura de banda, oferecem maior vida útil, são à prova de futuro durante cerca de 30 anos, e são mais ecológicos.

Visando campus importantes em setores como a educação, a saúde e a indústria transformadora, a Huawei lançou a sua solução de fibra para o escritório (fiber-to-the-office), ou FTTO 2.0, para atualizar a largura de banda, a rede e as operações e manutenção (Operations & Maintenance, O&M) na rede ativa.

A Huawei fez um avanço inovador com a primeira tecnologia XGS-PON Pro do setor, um padrão de rede ótica passiva que suporta acesso de largura de banda ultra-elevada de serviços 12,5G ou 25G, fornecendo 2,5 vezes a largura de banda do setor.

A solução, pioneira no setor, suporta a segmentação de ponta a ponta (end-to-end, E2E), permitindo que até 8 redes dedicadas (tais como redes de escritório e de produção) sejam executadas numa única infraestrutura. Isto elimina as arquiteturas de rede isoladas e reduz o custo total de propriedade (Total Cost of Ownership, TCO) em 30%.

Para além disso, a plataforma de gestão Network Cloud Engine (NCE) implementa uma gestão holística de redes IP e LAN ótica passiva, permitindo uma visão única de gestão de toda a rede de campus através de uma plataforma unificada, melhorando a eficiência de O&M em 50%.

2. fgOTN-in, SDH-out (Entra a FgOTN, Sai a SDH)

A hierarquia digital síncrona (Synchronous Digital Hierarchy, SDH) tem sido amplamente utilizada nas redes de comunicação industriais como uma solução segura e fiável nos últimos 30 anos. Mas, à medida que a inteligência digital continua a crescer no setor, o limite da largura de banda imposto pela SDH tornou-se num estrangulamento, criando a necessidade de uma rede de comunicação de produção de próxima geração que suporte maior largura de banda sem sacrificar a segurança e a fiabilidade.

As redes SDH nos setores da energia elétrica e de transportes estão agora a ser atualizadas e reconstruídas com OTN de grão fino, ou fgOTN.

Tal acontece depois do Setor da Normalização das Telecomunicações da União Internacional de Telecomunicações (UIT-T) ter aprovado oficialmente o padrão fgOTN em 2023 e tê-lo definido como uma tecnologia de próxima geração para substituir a SDH.

A Huawei lançou a primeira solução compatível com fgOTN do setor com o OptiXtrans E6600, um produto altamente fiável que oferece uma disponibilidade de cinco noves e dez vezes a largura de banda da SDH. Suporta serviços como PCM, PDH, SDH e Ethernet e mantém as práticas de O&M de SDH, garantindo uma evolução mais suave.

3. Optical-sensing-in, Hard-work-out (Entra a deteção ótica, Sai o trabalho árduo)

As infraestruturas críticas, tais como caminhos-de-ferro, aeroportos e oleodutos e gasodutos, requerem frequentemente inspeções de perímetros como parte das operações manuais no local. A eficiência destas inspeções tende muitas vezes a ser baixa e com condições de trabalho precárias associadas.

Soluções inteligentes de inspeção e monitorização de perímetros, em áreas vastas, tais como tubagens, podem agora ser implementadas, graças à deteção por fibra ótica de última geração e à análise de IA.

Estas soluções exatas e sempre ativas permitem aos empregadores redistribuirem os colaboradores de locais exteriores para os escritórios, melhorando a produtividade e as condições de trabalho.

Outra vantagem da solução da ligação ótico-visual da Huawei é a utilização de vibração da fibra ótica e a deteção de vídeo para atingir zero falsos negativos. Com um módulo DSP ótico líder e um modelo de base de IA, a solução OVLS fornece 10 vezes a exatidão do padrão do setor e oferece elevadas capacidades anti-interferência. Mesmo com ventos de nível 7 e chuvas fortes, a elevada exatidão pode ser garantida.

Olhando para o futuro, a Huawei continuará a inovar e a trabalhar com todos os clientes e parceiros globais para aproveitar novas oportunidades "3 In 3 Out" (Entram 3, Saem 3) e para acelerar a inteligência industrial, alcançando resultados vantajosos para todos na era da inteligência.

