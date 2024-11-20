HUAWEI CONNECT 2024 Paris: Huawei, Global Optical Summit'te 3 optik sektörü trendini paylaştı

PARİS, 20 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2024 Paris etkinliği kapsamında Huawei Küresel Optik Zirvesi Fransa'nın Paris kentinde başarıyla gerçekleştirildi. "F5G-A'yı Hızlandır, Akıllılığı Artır" temasıyla düzenlenen zirveye dünyanın birçok ülkesinden 200'den fazla sektör uzmanı, müşteri ve iş ortağı katıldı. "3 In 3 Out" trendlerine odaklanan zirvede Huawei, Avrupa'daki müşterileri için bir dizi F5G Advanced (F5G-A) çözüm ve ürününü piyasaya sürdü.

Gavin Gu, President of Huawei’s Enterprise Optical Business Domain, delivering a speech at Huawei Global Optical Summit, HUAWEI CONNECT 2024 Paris

Huawei'in Kurumsal Optik İş Alanı Başkanı Gavin Gu bu zirvede önemli endüstri trendlerini paylaştı: Akıllı dönüşüm, veri algılama ve iletimine daha fazla talep getirmekte ve optik endüstrisinde 3 önemli trendi yönlendirmektedir.

Akıllı bağlantı için fiber optikler bakır kabloların yerini aldıkça ev ve yerleşke ağları gigabitten 10G'ye evriliyor. Bu trend "Fiber içeri, Bakır dışarı" olarak adlandırılıyor. Ayrıca, elektrik enerjisi ve ulaşım gibi endüstrilerin iletişim ağlarında SDH (Senkron Dijital Hiyerarşi) artan bir hızla fgOTN'ye (Fine-Grain Optical Transport Networking) dönüşüyor ki buna da "fgOTN içeri, SDH dışarı" deniyor. Akıllı algılama içinse petrol ve gaz boru hattı denetimi ve çevre denetimi gibi senaryolarda, manuel saha operasyonlarının yerini uzaktan operasyonlar alacak. Bu, "Optik algılama içeri, Ağır çalışma dışarı" olarak adlandırılan bir trend olan görüş ve fiber algılama gibi birleşik algılamayı gerektirecek.

"3 In 3 Out" trendlerine odaklanan Huawei, yenilikçi ürün ve çözümler geliştirmeye kendini adıyor. Yeni piyasaya sürülen F5G-A serisi çözümler ev, yerleşke, endüstri iletişim ağı ve çevre denetimini kapsayan çeşitli senaryolarda uygulanabiliyor.

1. Fiber içeri, Bakır dışarı

Ev senaryosunda Huawei, "odaya kadar fiber (FTTR)" döneminde İSS'ler için tamamen optik hedef ağı başlattı. Erişim tarafında, FTTR ve Sorunsuz Optik Ağ Terminali gibi tam senaryolu ev geniş bant çözümleri, İSS'lerin kullanıcı deneyimini iyileştirmesi ve işletme giderlerini azaltmasına yardımcı olmak için kullanılıyor.

Omurga ve metropoliten ağlarda, Huawei'in sektör lideri 400G Optik Aktarım Ağı (OTN) ürünleri ve yenilikçi OptiX Alps-WDM Çözümü, İSS'lerin ağlarda artan trafikle kolayca başa çıkmasını sağlıyor.

Yerleşke senaryosunda, yerleşke ağları Wi-Fi 7 teknolojisini benimserken geleneksel bakır hatların yerini kaçınılmaz olarak daha yüksek bant genişliği sağlayan - yaklaşık 30 yıl değişikliklerden etkilenmeyecek - daha uzun hizmet ömrü sunan ve daha çevre dostu olan fiber optik kablolar alıyor.

Eğitim, sağlık ve üretim gibi sektörlerdeki büyük yerleşkeleri hedefleyen Huawei, canlı ağdaki bant genişliğini, ağ bağlantısını ve işletme ve bakımı (O&M) yükseltmek için ofise kadar fiber veya FTTO 2.0 çözümünü piyasaya sürdü.

Huawei, 12.5G veya 25G hizmetlerinin ultra yüksek bant genişliği erişimini destekleyen ve sektör bant genişliğinin 2,5 katını sağlayan pasif bir optik ağ standardı olan sektörün ilk XGS-PON Pro teknolojisi ile yenilikçi bir atılım gerçekleştirdi.

Sektörde bir ilk olan çözüm, uçtan uca (E2E) dilimlemeyi destekleyerek 8 adede kadar özel ağın (ofis ve üretim ağları gibi) tek bir altyapı üzerinde çalışmasını sağlıyor. Bu, silo halindeki ağ mimarilerini ortadan kaldırarak toplam sahip olma maliyetini (TCO) %30 oranında azaltıyor.

Ayrıca, Network Cloud Engine (NCE) yönetim platformu, IP ve Pasif Optik LAN ağlarının bütünsel yönetimini uygulayarak tüm yerleşke ağını birleşik bir platform üzerinden yönetmek için tek görünüm sağlıyor ve İşletme ve Bakım verimliliğini %50 oranında artırıyor.

2. fgOTN içeri, SDH dışarı

Senkron sayısal hiyerarşi (SDH), güvenli ve güvenilir bir çözüm olarak endüstri iletişim ağlarında son 30 yıldır yaygın olarak kullanılıyor. Ancak sektörde dijital zeka artmaya devam ettikçe SDH tarafından uygulanan bant genişliği sınırı bir darboğaz haline geldi ve güvenlik ve güvenilirlikten ödün vermeden daha yüksek bant genişliğini destekleyen yeni nesil bir üretim iletişim ağına ihtiyaç duyuldu.

Elektrik enerjisi ve ulaşım endüstrilerindeki SDH ağları artık ince taneli OTN veya fgOTN ile yükseltiliyor ve yeniden yapılandırılıyor.

Bu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-Telekomünikasyon Standardizasyon Sektörünün (ITU-T) 2023 yılında fgOTN standardını resmi olarak onaylamasının ve onu SDH'nin yerini alacak yeni nesil bir teknoloji olarak tanımlamasının ardından geldi.

Huawei, beş-dokuz kullanılabilirlik sunan ve SDH'den on kat daha fazla bant genişliği sağlayan son derece güvenilir bir ürün olan OptiXtrans E6600 ile sektörün ilk fgOTN uyumlu çözümünü piyasaya sürdü. Çözüm PCM, PDH, SDH ve Ethernet gibi hizmetleri destekliyor ve SDH O&M uygulamalarını koruyarak daha sorunsuz bir dönüşüm sağlıyor.

3. Optik algılama içeri, Ağır çalışma dışarı

Demiryolları, havaalanları, petrol ve gaz boru hatları gibi kritik altyapılar genellikle manuel saha operasyonlarının bir parçası olarak çevre denetimi gerektirir. Bu tür denetimlerin verimliliği genellikle düşük olma eğilimindedir ve buna bağlı olarak çalışma koşulları da kötüdür.

Yeni nesil fiber optik algılama ve yapay zeka analizi sayesinde, boru hatları gibi geniş alanlarda akıllı çevre denetimi ve izleme çözümleri artık uygulanabiliyor.

Bu doğru ve her zaman açık çözümler, işverenlerin personellerini açık hava sahalarından ofislere yeniden yerleştirmesini sağlayarak üretkenliklerini ve çalışma koşullarını iyileştiriyor.

Huawei'in optik-görsel bağlantı çözümünün bir diğer avantajı da sıfır yanlış negatif elde etmek için fiber optik titreşim ve video algılama kullanması. Önde gelen optik DSP modülü ve bir yapay zeka temel modeli ile OVLS çözümü, endüstri standardının 10 katı doğruluk sağlıyor ve yüksek parazit önleme özellikleri sunuyor. 7. seviye rüzgar ve şiddetli yağmurlarda bile yüksek doğruluk garanti edilebiliyor.

Huawei, gelecekte, yeni "3 In 3 Out" fırsatlarını yakalamak ve endüstriyel zekayı hızlandırarak akıllı çağda kazan-kazan sonuçları elde etmek için tüm küresel müşteri ve ortaklarıyla birlikte yenilikler yapmaya ve çalışmaya devam edecek.

Huawei Hakkında

1987 yılında kurulan Huawei, bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) altyapısı ve akıllı cihazlar alanında lider bir küresel sağlayıcıdır. 207.000 çalışanımız var ve 170'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet göstererek dünya çapında üç milyardan fazla insana hizmet veriyoruz.

Vizyonumuz ve misyonumuz, tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya için dijitali her kişiye, eve ve kuruluşa getirmektir. Bu amaçla, akıllı bir dünyanın temelini atarak her yerde bağlantı ve kapsayıcı ağ erişimi için çalışacağız; bulut ve zekayı dünyanın dört bir yanına getirmek için ihtiyaç duyduğunuz yerde, ihtiyaç duyduğunuz anda çeşitlendirilmiş bilgi işlem gücü sağlayacağız; tüm sektörlerin ve kuruluşların daha çevik, verimli ve dinamik olmasına yardımcı olmak için dijital platformlar oluşturacağız; ve kullanıcı deneyimini yapay zeka ile yeniden tanımlayarak onu ister evde, ister hareket halinde, ister ofiste, ister eğlenirken veya egzersiz yaparken olsun, insanlar için hayatlarının her alanında daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş hale getireceğiz. Daha fazla bilgi için lütfen www.huawei.com adresinden Huawei'yi ziyaret edin veya bizi takip edin:https://www.huawei.com/

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