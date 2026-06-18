Rockwell Automation presenta FactoryTalk ResilientEdge per abilitare operazioni di produzione autonome e scalabili

Il nuovo prodotto offre un'architettura operativa unificata, portando intelligenza, resilienza e scalabilità a livello enterprise nelle moderne operazioni manifatturiere

MILWAUKEE, Wis., 18 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia la disponibilità di FactoryTalk® ResilientEdge™, un'architettura operativa di nuova generazione progettata per supportare operazioni di produzione autonome in ambienti altamente automatizzati.

With Rockwell Automation's FactoryTalk ResilientEdge, users have an accessible and unified execution layer.

Basata su FactoryTalk Optix™ e integrata nel portafoglio di prodotti Rockwell Automation, incluso Plex Manufacturing Execution System (MES) , FactoryTalk ResilientEdge crea un unico livello operativo che si estende a macchine, persone e sistemi di produzione. La piattaforma offre un'esecuzione prevedibile e a bassa latenza all'edge insieme a funzionalità cloud che abilitano analytics, l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale (AI) e l'orchestrazione a livello enterprise. La combinazione di edge e cloud consente di assicurare la continuità operativa anche in caso di perdita di connettività.

Un modello operativo unificato

FactoryTalk ResilientEdge trasforma le avanzate funzionalità di produzione in un'infrastruttura operativa standard, unificando modelli di impianto, connettività, esecuzione e intelligenza in un unico framework. All'interno di FactoryTalk ResilientEdge gli utenti possono contare su un insieme di funzionalità operative: modello di produzione condiviso, connettività nativa e interoperabile, esecuzione in tempo reale all'edge con logiche di business integrate, analytics scalabili in cloud e AI. Il risultato è un sistema operativo di esecuzione che elimina la separazione tra Operational Technology (OT) e Information Technology (IT), riducendo drasticamente la complessità d' implementazione ed evoluzione delle moderne operazioni di produzione.

"In un momento in cui il 95% delle aziende manifatturiere promuove iniziative di intelligenza artificiale e machine learning, FactoryTalk ResilientEdge introduce una nuova generazione di manufacturing execution", ha dichiarato Anthony Murphy, vice president of product management di Rockwell Automation. "I produttori possono scalare automazione, intelligence e autonomia in tutte le loro operazioni preservando i vantaggi economici e di scalabilità del cloud, contribuendo ad accelerare il time-to-deploy e a ridurre il costo totale di proprietà".

Abilitare l'autonomia AI-driven

Le moderne iniziative di automazione richiedono un'esecuzione affidabile, un flusso di dati strutturato e un'architettura scalabile come base per analytics avanzati e iniziative di AI. FactoryTalk ResilientEdge offre un livello di esecuzione resiliente che supporta analitycs avanzati, intelligenza artificiale e ottimizzazione a ciclo chiuso senza compromettere le prestazioni a livello d'impianto.

Sicuro, interoperabile e scalabile

FactoryTalk ResilientEdge aiuta le aziende manifatturiere a modernizzare le operazioni migliorando la resilienza operativa. E' una soluzione ottimizzata per l'ecosistema Rockwell Automation, pur rimanendo aperta e interoperabile in ambienti di produzione eterogenei. La sicurezza, l'interoperabilità e la scalabilità di questa nuova soluzione testimoniano il valore delle soluzioni MES elastiche di Rockwell Automation.

Implementazione più rapida e riduzione dei costi lungo il ciclo di vita

Riducendo la complessità d'integrazione, centralizzando il monitoraggio e supportando una scalabilità modulare, FactoryTalk ResilientEdge aiuta a ridurre i costi lungo il ciclo di vita e ad accelerare il deployment. Le funzionalità di FactoryTalk ResilientEdge possono essere implementate in modo progressivo, supportando le aziende che sviluppano la propria strategia di modernizzazione per fasi.

FactoryTalk ResilientEdge rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui le aziende manifatturiere possono scalare i sistemi di esecuzione ed è disponibile a livello globale da oggi.

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Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per ampliare ciò che è umanamente possibile, contribuendo a rendere il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 26.000 professionisti dedicati a supportare i clienti in oltre 100 Paesi al termine dell'esercizio fiscale 2025. Per saperne di più su come diamo vita a The Connected Enterprise® nelle aziende industriali, visitare www.rockwellautomation.com.