Il Connaught Bar di Londra si aggiudica il primo posto nel concorso The World's 50 Best Bars 2021

- Per il secondo anno consecutivo, il Connaught Bar ha vinto il titolo di The World's Best Bar, in un ranking sponsorizzato da Perrier.

- La lista dei selezionati per il 2021 include bar di 17 Paesi, con 18 new entry distribuiti tra Australia, India, Messico, Russia, Argentina, Svezia, Spagna, Cina ed EAU

- L'innovatore di cocktail di origine francese Remy Savage è stato nominato Roku Industry Icon

- Thunderbolt, Los Angeles, è stato nominato Campari One To Watch

- Re, Sydney, ha ricevuto il Ketel One Sustainable Bar Award

- Lab 22, Cardiff, è stato il primo bar a vincere il titolo di Siete Misterios Best Cocktail Menu

- Hanky Panky, Città del Messico, vince il Disaronno Highest New Entry Award, debuttando al n.12

- Presidente, Buenos Aires, si assicura il Nikka Higher Climber Award, salendo di 29 posti

- Insider Bar, Mosca, si aggiudica il titolo di London Essence Best New Opening

- Attaboy, New York, conquista il titolo di Rémy Martin Legend of The List

LONDRA, 7 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Bars 2021, una classifica sponsorizzata da Perrier, ha annunciato i vincitori durante una cerimonia di premiazione dal vivo martedì 7 dicembre a Londra, Regno Unito, che ha visto le stelle della scena mondiale dei cocktail riunirsi per la prima volta dopo più di due anni. L'edizione 2021 della classifica annuale comprende bar di 17 Paesi, con il Connaught Bar di Londra che si è classificato al primo posto e ha conquistato il titolo di The World's Best Bar e The Best Bar in Europe per il secondo anno consecutivo.