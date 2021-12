Connaught Bar, em Londres, eleito Nº 1 na divulgação do The World's 50 Best Bars de 2021

- O Connaught Bar foi indicado como The World's Best Bar, na lista patrocinada pela Perrier, pelo segundo ano consecutivo

- A lista de 2021 apresenta bares de 17 países, com 18 novos participantes localizados na Austrália, Índia, México, Rússia, Argentina, Suécia, Espanha, China e nos Emirados Árabes Unidos

- O criador de coquetéis nascido na França Remy Savage foi premiado como Roku Industry Icon

- O Thunderbolt, em Los Angeles, recebeu o prêmio Campari One To Watch

- O Re, em Sydney, conquistou o Ketel One Sustainable Bar Award

- O Lab 22, em Cardiff, recebeu o título inaugural Siete Misterios Best Cocktail Menu

- O Hanky Panky, na Cidade do México, conquistou o Disaronno Highest New Entry Award, estreando na 12ª colocação

- O Presidente, em Buenos Aires, garantiu o Nikka Highest Climber Award, subindo 29 posições

- O Insider Bar, em Moscou, conquistou o London Essence Best New Opening

- O Attaboy, em Nova York, assegurou o título Rémy Martin Legend of The List

LONDRES, 7 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A lista The World's 50 Best Bars 2021 de 2021, patrocinada pela Perrier, foi anunciada em uma cerimônia de premiação ao vivo na terça-feira, 7 de dezembro, em Londres, no Reino Unido, onde personalidades do cenário global de coquetéis se reuniram presencialmente pela primeira vez em mais de dois anos. A edição de 2021 do ranking anual apresenta bares de 17 países, com o Connaught Bar, de Londres, ocupando o primeiro lugar e conquistando os títulos The World's Best Bar e The Best Bar in Europe pelo segundo ano consecutivo.