Il Gruppo Menarini e Insilico Medicine sottoscrivono un accordo di licenza esclusiva globale sull'innovativo inibitore dei KAT6 per il potenziale trattamento del carcinoma mammario e di altre indicazioni oncologiche

I KAT6 sono un target emergente nei carcinomi mammari sensibili agli ormoni e in altri tipi di tumori. La sovraespressione di KAT6A/B è correlata a esiti clinici sfavorevoli nei pazienti con carcinoma mammario ER+/HER2-, il sottotipo più comune.

La molecola ha dimostrato una forte attività preclinica. Insilico ha presentato dati su questa molecola innovativa al San Antonio Breast Cancer Symposium all'inizio di dicembre.

L'accordo include pagamenti anticipati e legati al raggiungimento di determinati obiettivi, per un valore potenziale complessivo di oltre 500 milioni di dollari USA e royalty sulle vendite.

FIRENZE, Italia e NEW YORK, 5 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Menarini ("Menarini"), azienda farmaceutica e diagnostica leader a livello internazionale, e Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una società interamente controllata del Gruppo Menarini focalizzata nell'offerta di terapie oncologiche trasformative ai pazienti affetti da tumori, in collaborazione con l'azienda biotecnologica di fase clinica basata sull'intelligenza artificiale (IA) generativa Insilico Medicine ("Insilico"), oggi hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo di licenza esclusiva che concede a Stemline i diritti globali per lo sviluppo e la commercializzazione di un innovativo inibitore di KAT6A a piccole molecole, progettato tramite la piattaforma IA di Insilico, come potenziale trattamento dei tumori sensibili agli ormoni e per altre indicazioni oncologiche.

Il carcinoma mammario rappresenta il tipo di tumore diagnosticato più comunemente e la causa principale dei decessi oncologici tra le donne a livello mondiale.[1] Circa il 70% dei carcinomi mammari è positivo ai recettori degli estrogeni (ER+), e il trattamento endocrino resta l'elemento principale della terapia per i pazienti con carcinoma mammario ER+. I tumori tuttavia possono sviluppare una resistenza alla terapia endocrina, il che a sua volta può portare alla progressione della malattia. Si tratta di una sfida clinica importante che evidenzia la necessità urgente di nuove terapie che aiutino a superare la resistenza al trattamento.

I KAT6A svolgono notoriamente un ruolo importante in diversi tumori. La sovraespressione di KAT6A è correlata a esiti clinici sfavorevoli nei pazienti con carcinoma mammario ER+/HER2-, il sottotipo più comune di questi tumori. Nel corso di studi preclinici, la molecola ha dimostrato una potente inibizione di KAT6A in diversi modelli CDX e PDX, con una buona efficacia e sicurezza. Insilico ha presentato i dati su questa molecola al San Antonio Breast Cancer Symposium, all'inizio di dicembre.

"Siamo entusiasti di avviare una collaborazione con Insilico, azienda leader di settore nello sfruttamento della potenza dell'IA generativa, per analizzare un nuovo e promettente approccio terapeutico e, potenzialmente, sbloccare innovative terapie antitumorali", è il commento di Elcin Barker Ergun, CEO del Gruppo Menarini. "Dopo aver portato negli Stati Uniti e in Europa, a distanza di quasi 20 anni, la prima innovazione nella terapia endocrina con elacestrant per pazienti con carcinoma mammario ER+, HER2-, puntiamo a migliorare ulteriormente l'esito per i pazienti e il targeting di KAT6A può potenzialmente servire a questo obiettivo, nel carcinoma mammario e non solo".

L'innovativa molecola è stata progettata dal team R&D di Insilico con l'aiuto della piattaforma integrata Pharma Generative AI dell'azienda, per inibire i KAT6A e bloccare il recettore endocrino (ER) a livello trascrizionale, offrendo così il potenziale per superare la resistenza alle terapie endocrine dovuta alla mutazione o all'attivazione costitutiva indipendente dal ligando di ER. Attualmente la terapia endocrina in combinazione con gli inibitori delle CDK4/6 rappresenta il trattamento standard per i pazienti con carcinoma mammario ER+/HER2- in fase avanzata o metastatica. Per estendere ulteriormente i risultati sono necessarie nuove combinazioni con inibitori delle CDK4/6 e/o nuovi SERD orali.

"Siamo entusiasti di quanto promette la nostra più recente terapia generativa progettata dall'IA: fornire una nuova opzione di trattamento potenziale per i pazienti con carcinoma mammario", è il commento di Alex Zhavoronkov, PhD, fondatore e co-CEO di Insilico Medicine. "Con la sua visione innovativa e l'approfondita attenzione all'offerta di terapie trasformative in oncologia, Stemline rappresenta il partner ideale per portare questa molecola nelle fasi di sviluppo e di sperimentazione clinica".

In base ai termini dell'accordo, Stemline corrisponderà a Insilico un pagamento anticipato da 12 milioni di dollari USA. Il valore combinato dell'accordo, comprese tutte le fasi fondamentali di sviluppo, normative e commerciali, supera i 500 milioni di dollari USA, a cui andranno ad aggiungersi royalty fino a due cifre.

Informazioni sul Gruppo Menarini

Il Gruppo Menarini è un'azienda leader a livello internazionale nel settore farmaceutico e diagnostico, con un fatturato di oltre 4,4 miliardi di dollari USA e più di 17.000 dipendenti. Menarini si concentra su aree terapeutiche con elevate esigenze non soddisfatte e realizza prodotti destinati all'ambito cardiologico, oncologico, pneumologico, gastroenterologico, delle malattie infettive, diabetologico, delle infiammazioni e dell'analgesia. Con 18 impianti manifatturieri e 9 centri di ricerca e sviluppo, Menarini fornisce prodotti in 140 paesi nel mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito menarini.com.

Informazioni su Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una società interamente controllata del Gruppo Menarini, è una casa biofarmaceutica in fase commerciale focalizzata sullo sviluppo e sulla commercializzazione di terapie oncologiche innovative. Negli Stati Uniti e nella UE, Stemline commercializza ORSERDU® (elacestrant) , una terapia endocrina orale indicata per il trattamento di donne in postmenopausa o di uomini adulti con carcinoma mammario avanzato o metastatico positivo per il recettore degli estrogeni (ER), negativo per il recettore del fattore di crescita epiteliale umano 2 (HER2), con mutazione di ESR1 e progressione della malattia dopo almeno una linea di terapia endocrina. Negli Stati Uniti e in Europa, Stemline commercializza anche ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), un trattamento innovativo mirato al CD123 per pazienti affetti da neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN), un tumore ematologico aggressivo, a tutt'oggi l'unico trattamento approvato per la BPDCN negli Stati Uniti e nella UE. In Europa Stemline commercializza anche NEXPOVIO® (selinexor), un inibitore di XPO1 per il mieloma multiplo. Stemline dispone anche di un'ampia pipeline clinica di piccole molecole e di biologici in varie fasi di sviluppo, per numerose forme di tumori solidi ed ematologici.

Informazioni su Insilico Medicine

Insilico Medicine, azienda biotecnologica globale in fase clinica basata sull'IA generativa, mette in connessione biologia, chimica e analisi di studi clinici tramite sistemi IA di prossima generazione. L'azienda ha sviluppato piattaforme IA che utilizzano modelli generativi profondi, apprendimento di rinforzo, trasformatori e altre tecniche di apprendimento automatico moderne per la scoperta di nuovi target e la generazione di strutture molecolari innovative dotate delle proprietà desiderate. Insilico Medicine sviluppa soluzioni rivoluzionarie mirate alla scoperta e allo sviluppo di farmaci innovativi per tumori, fibrosi, patologie immunitarie, del sistema nervoso centrale, infettive, autoimmuni e legate all'invecchiamento. www.Insilico.com

[1] Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries (Statistiche globali suli tumori per il 2020: stime GLOBOCAN di incidenza e mortalità nel mondo relative a 36 tumori in 185 paesi). CA Cancer J Clin. 4 febbraio 2021 doi: 10.3322/caac.21660. Pubblicazione in formato elettronico antecedente la stampa. PMID: 33538338.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2296569/4478599/Menarini_Industrie_Farmaceutiche_Riunite_Logo.jpg