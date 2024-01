Menarini Group e Insilico Medicine assinam acordo de licença global exclusivo para um novo inibidor de KAT6 para possível tratamento de câncer de mama e outras indicações oncológicas

KAT6 é um alvo emergente em tumores de mama sensíveis a hormônios e outros cânceres. A superexpressão de KAT6A/B está correlacionada com resultados clínicos ruins em pacientes com câncer de mama ER+/HER2-, o subtipo mais comum.

FLORENÇA, Itália e NOVA YORK, 6 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- O Menarini Group ("Menarini"), uma empresa farmacêutica e de diagnóstico líder internacional, e a Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), uma subsidiária integral da Menarini Group com foco em oferecer tratamentos oncológicos transformacionais a pacientes com câncer, junto com a Insilico Medicine ("Insilico"), empresa de biotecnologia com tecnologia de inteligência artificial (IA) generativa em estágio clínico, anunciou hoje que assinou um acordo de licença exclusivo que concede à Stemline os direitos globais para desenvolver e comercializar um novo inibidor de KAT6A de molécula pequena concebido com a plataforma de IA da Insilico, como um tratamento em potencial para cânceres sensíveis a hormônios e outras indicações oncológicas.

O câncer de mama é o tipo de tumor mais frequentemente diagnosticado e a principal causa de mortes por câncer entre mulheres em todo o mundo.[1] Aproximadamente 70% dos cânceres de mama são receptores de estrogênio positivos (ER+), e a terapia endócrina continua sendo a espinha dorsal do tratamento para pacientes com câncer de mama ER+. No entanto, os tumores podem desenvolver resistência à terapia endócrina, o que pode resultar na progressão da doença. Este é um desafio clínico significativo e destaca a necessidade urgente de novas terapias para ajudar a superar a resistência ao tratamento.

Sabe-se que o KAT6A desempenha um papel importante em vários tipos de câncer. A superexpressão de KAT6A está correlacionada a resultados clínicos ruins em pacientes com câncer de mama ER+/HER2-, o subtipo mais comum de câncer de mama. Em estudos pré-clínicos, a molécula demonstrou uma forte inibição contra KAT6A em vários modelos CDX e PDX com boa eficácia e segurança. A Insilico apresentou dados sobre a molécula no Simpósio sobre Câncer de Mama de San Antonio, no início de dezembro.

"Estamos muito satisfeitos em começar essa colaboração com a Insilico, líder no setor em alavancar o poder da IA generativa, para explorar uma nova abordagem de tratamento promissora e potencialmente descobrir novas terapias transformadoras para o câncer", disse Elcin Barker Ergun, CEO do Menarini Group. "Tendo trazido a primeira inovação em terapia endócrina depois de quase 20 anos para os Estados Unidos e a Europa com o elacestrant para pacientes com câncer de mama ER+/ HER2-, pretendemos melhorar ainda mais os resultados dos pacientes, e o alvo KAT6A pode potencialmente servir a esse propósito no câncer de mama e em outros casos."

A nova molécula foi projetada pela equipe de Pesquisa e Desenvolvimento da Insilico com a ajuda de sua plataforma de ponta a ponta Pharma Generative AI para inibir o KAT6A e bloquear o receptor endócrino (RE) no nível transcricional, conferindo-lhe o potencial de superar a resistência às terapias endócrinas devido à mutação ou ativação constitutiva independente do ligante do RE. Atualmente, a terapia endócrina em combinação com inibidores de CDK4/6 é o tratamento padrão para pacientes com câncer de mama ER+/HER2- com doença avançada ou metastática. Novas combinações com inibidores de CDK4/6 e/ou novos degradadores seletivos de receptores de estrogênio (SERDs) orais são necessárias para ampliar ainda mais os resultados.

"Estamos entusiasmados com a promessa da nossa mais recente terapia generativa projetada por IA de fornecer uma nova opção de tratamento em potencial para pacientes com câncer de mama", disse Alex Zhavoronkov, PhD, fundador e co-CEO da Insilico Medicine. "Com sua visão inovadora e seu foco profundo no fornecimento de terapias transformacionais em oncologia, a Stemline é a parceira ideal para desenvolver esta molécula em ensaios clínicos."

Segundo os termos do acordo, a Stemline realizará um pagamento inicial de US$ 12 milhões para a Insilico. O valor combinado do acordo, incluindo todos os marcos comerciais, regulatórios e de desenvolvimento, excede US$ 500 milhões, acompanhado por royalties de até dois dígitos.

Sobre o Menarini Group

O Menarini Group é uma empresa internacional com liderança em produtos farmacêuticos e diagnóstico com faturamento de mais de US$ 4,4 bilhões e mais de 17.000 funcionários. O Menarini está focado em áreas terapêuticas com altas necessidades não atendidas por meio de produtos para cardiologia, oncologia, pneumologia, gastroenterologia, doenças infecciosas, diabetes, inflamação e analgesia. Com 18 unidades de produção e 9 centros de pesquisa e desenvolvimento, os produtos do Menarini estão disponíveis em 140 países em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.menarini.com.

Sobre a Stemline Therapeutics Inc.

A Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), subsidiária integral do Menarini Group, é uma empresa biofarmacêutica comercial focada no desenvolvimento e na comercialização de novas terapias oncológicas. A Stemline comercializa o ORSERDU® (elacestrant) nos EUA e na União Europeia, uma terapia endócrina oral indicada para tratamento de mulheres na pós-menopausa ou homens adultos com receptor de estrogênio (ER) positivo, receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2) negativo, câncer de mama avançado ou metastático com mutação ESR1 com progressão da doença após pelo menos uma linha de terapia endócrina. A Stemline também comercializa o ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), um novo tratamento direcionado ao CD123 para pacientes com neoplasia de células blásticas dendríticas plasmocitoides (NCBDP), um câncer hematológico agressivo, nos Estados Unidos e na Europa, sendo o único tratamento aprovado para NCBDP nos EUA e UE até o momento. A Stemline também comercializa o NEXPOVIO® (selinexor) na Europa, um inibidor de XPO1 para mieloma múltiplo. A Stemline também tem um extensivo pipeline clínico de pequenas moléculas e medicamentos biológicos em vários estágios de desenvolvimento para uma série de cânceres sólidos e hematológicos.

Sobre a Insilico Medicine

A Insilico Medicine, uma empresa global de biotecnologia em estágio clínico com tecnologia de IA generativa, está conectando biologia, química e análise de ensaios clínicos usando sistemas de IA de última geração. A empresa desenvolveu plataformas de IA que usam modelos generativos profundos, aprendizagem por reforço, transformadores e outras técnicas modernas de aprendizagem de máquina para a descoberta de novos alvos e a geração de novas estruturas moleculares com propriedades desejadas. A Insilico Medicine está desenvolvendo soluções inovadoras para descobrir e desenvolver medicamentos inovadores para câncer, fibrose, imunidade, doenças do sistema nervoso central, doenças infecciosas, doenças autoimunes e doenças relacionadas ao envelhecimento. www.Insilico.com

