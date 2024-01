Menarini Group et Insilico Medicine concluent un accord mondial de licence exclusive pour un nouvel inhibiteur de KAT6 destiné au traitement potentiel du cancer du sein et à d'autres indications en oncologie

KAT6 est une cible émergente dans les tumeurs mammaires hormonosensibles et d'autres cancers. La surexpression de KAT6A/B est corrélée à de mauvais résultats cliniques chez les patientes atteintes d'un cancer du sein ER+/HER2-, le sous-type le plus courant.

La molécule a démontré une forte activité préclinique. Insilico a présenté des données sur cette nouvelle molécule lors du symposium sur le cancer du sein de San Antonio début décembre.

Cet accord prévoit des paiements initiaux et des paiements intermédiaires d'une valeur potentielle combinée de plus de 500 millions de dollars, ainsi que des redevances sur les ventes.

FLORENCE, Italie et NEW YORK, 6 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Menarini (« Menarini »), une société pharmaceutique et diagnostique internationale de premier plan, et Stemline Therapeutics, Inc. (« Stemline »), une filiale à 100 % du groupe Menarini dont l'objectif est d'apporter des traitements oncologiques transformationnels aux patients atteints de cancer, ainsi que la société de biotechnologie générative axée sur l'intelligence artificielle (IA) au stade clinique Insilico Medicine (« Insilico »), ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu un accord de licence exclusif accordant à Stemline les droits mondiaux de développement et de commercialisation d'un nouvel inhibiteur de petite molécule de KAT6A conçu à l'aide de la plateforme d'IA d'Insilico, en tant que traitement potentiel des cancers hormono-sensibles et d'autres indications en oncologie.

Le cancer du sein est le type de tumeur le plus fréquemment diagnostiqué et la principale cause de décès par cancer chez les femmes dans le monde[1]. 70 % environ des cancers du sein sont des cancers à récepteurs d'œstrogènes positifs (ER+), et la thérapie endocrinienne reste l'épine dorsale du traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein ER+. Cependant, les tumeurs peuvent développer une résistance à la thérapie endocrinienne, ce qui peut entraîner une progression de la maladie. Il s'agit là d'un défi clinique important qui met en évidence le besoin urgent de nouvelles thérapies pour aider à surmonter la résistance au traitement.

On sait que KAT6A joue un rôle important dans plusieurs cancers. La surexpression de KAT6A est corrélée à de mauvais résultats cliniques chez les patientes atteintes d'un cancer du sein ER+/HER2-, le sous-type de cancer du sein le plus courant. Dans les études précliniques, la molécule a démontré une puissante inhibition de KAT6A dans de multiples modèles CDX et PDX avec une bonne efficacité et une bonne sécurité. Insilico a présenté des données sur la molécule lors du San Antonio Breast Cancer Symposium début décembre.

« Nous sommes ravis d'entamer une collaboration avec Insilico qui exploite la puissance de l'IA générative en tant que leader dans le domaine, afin d'explorer une nouvelle approche thérapeutique prometteuse et de débloquer potentiellement de nouvelles thérapies anticancéreuses transformatrices », a déclaré Elcin Barker Ergun, PDG du groupe Menarini. « Après avoir apporté la première innovation en matière de thérapie endocrinienne après près de 20 ans aux États-Unis et en Europe avec l'elacestrant pour les patientes atteintes d'un cancer du sein ER+, HER2-, notre objectif est d'augmenter encore les résultats pour les patients, et le ciblage de KAT6A peut potentiellement servir à cela dans le cancer du sein et au-delà. »

La nouvelle molécule a été conçue par l'équipe R&D d'Insilico avec l'aide de sa plateforme Pharma Generative AI pour inhiber KAT6A et bloquer le récepteur endocrinien (ER) au niveau transcriptionnel, ce qui lui confère le potentiel de surmonter la résistance aux thérapies endocriniennes due à la mutation ou à l'activation constitutive indépendante des ligands de l'ER. Actuellement, la thérapie endocrinienne en combinaison avec les inhibiteurs de CDK4/6 est le traitement standard pour les patientes atteintes d'un cancer du sein ER+/HER2- à un stade avancé ou métastatique. De nouvelles combinaisons avec les inhibiteurs CDK4/6 et/ou de nouveaux SERD oraux sont nécessaires pour améliorer les résultats.

Nous sommes très heureux que notre nouvelle thérapie générative conçue par l'IA constitue une nouvelle option thérapeutique potentielle pour les patientes atteintes d'un cancer du sein", déclare Alex Zhavoronkov, PhD, fondateur et co-CEO d'Insilico Medicine. « Grâce à sa vision innovante et à sa volonté d'apporter des traitements transformationnels en oncologie, Stemline est le partenaire idéal pour mener cette molécule au développement et aux essais cliniques. »

Selon les termes de l'accord, Stemline versera un paiement initial de 12 millions de dollars à Insilico. La valeur combinée de l'accord, y compris toutes les étapes de développement, de réglementation et de commercialisation, est supérieure à 500 millions de dollars, suivis de redevances à deux chiffres.

À propos du groupe Menarini

Le groupe Menarini est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine de la pharmacie et du diagnostic avec un chiffre d'affaires de plus de 4,4 milliards de dollars et plus de 17 000 employés. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques où les besoins ne sont pas satisfaits, avec des produits pour la cardiologie, l'oncologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Avec 18 sites de production et 9 centres de recherche et développement, les produits Menarini sont disponibles dans 140 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.menarini.com .

À propos de Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. (« Stemline »), détenue à 100 % par le groupe Menarini, est une société biopharmaceutique à vocation commerciale qui se concentre sur le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies oncologiques. Stemline commercialise ORSERDU® (élacestrant) aux États-Unis et dans l'Union européenne, une thérapie endocrinienne orale indiquée pour le traitement des femmes ménopausées ou des hommes adultes atteints d'un cancer du sein avancé ou métastatique à récepteurs d'œstrogènes (ER) positifs, à récepteurs du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2) négatifs et à mutations de l'ESR1, et dont la maladie progresse après au moins une ligne de thérapie endocrinienne. Stemline commercialise également ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), un nouveau traitement ciblé sur le CD123 pour les patients atteints de néoplasme blastique des cellules dendritiques plasmacytoïdes (NCDPB), un cancer hématologique agressif, aux États-Unis et en Europe, qui est le seul traitement approuvé pour le NCDPB aux États-Unis et dans l'UE à ce jour. De plus, Stemline commercialise NEXPOVIO® (selinexor) en Europe, un inhibiteur de XPO1 pour le myélome multiple. Stemline dispose également d'un vaste portefeuille clinique de petites molécules et de produits biologiques à différents stades de développement pour un grand nombre de cancers solides et hématologiques.

À propos d'Insilico

MedicineInsilico Medicine, une entreprise mondiale de biotechnologie clinique alimentée par l'IA générative, relie la biologie, la chimie et l'analyse des essais cliniques à l'aide de systèmes d'IA de nouvelle génération. La société a développé des plateformes d'IA qui utilisent des modèles génératifs profonds, l'apprentissage par renforcement, des transformateurs et d'autres techniques modernes d'apprentissage automatique pour la découverte de nouvelles cibles et la génération de nouvelles structures moléculaires dotées des propriétés souhaitées. Insilico Medicine développe des solutions révolutionnaires pour découvrir et développer des médicaments innovants contre le cancer, la fibrose, l'immunité, les maladies du système nerveux central, les maladies infectieuses, les maladies auto-immunes et les maladies liées au vieillissement. www.Insilico.com

