Il nuovo OceanStor, l'infrastruttura dati ottimale nell'era dell'AI, accelera la trasformazione digitale e intelligente in Europa

PARIGI, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- In occasione di HUAWEI CONNECT 2024 - PARIGI, Huawei ha ospitato con successo un Data Storage Summit dal titolo "New OceanStor, Best Data Infrastructure in the AI Era" (Il nuovo OceanStor, la migliore infrastruttura dati nell'era dell'intelligenza artificiale). Al summit hanno partecipato leader del settore, esperti e studiosi di tutto il mondo per discutere dell'infrastruttura di dati necessaria per l'IA. I partecipanti hanno anche esplorato una serie di temi caldi del settore, come lo storage all-flash e i data center all-flash, che sono pronti ad accelerare la trasformazione digitale e intelligente in Europa.

La ridefinizione dell'archiviazione dei dati nell'era del risveglio dei dati

Il Dott. Peter Zhou, presidente di Data Storage Product Line di Huawei, ha dichiarato durante il summit che l'imminente era digitale e intelligente sarà "un'età dell'oro" per i dati, e l'archiviazione dei dati svolgerà un ruolo cruciale nel preservare e trasmettere la cultura e le conoscenze umane. Il fatturato di Huawei Data Storage è cresciuto costantemente negli ultimi anni, registrando risultati particolarmente positivi in Europa. Zhou ha dichiarato che Huawei Data Storage si impegna a investire a lungo termine in prodotti e soluzioni per tutti gli scenari e collaborerà con i clienti e i partner europei per costruire infrastrutture di dati pronte per l'intelligenza artificiale e per guidare l'innovazione continua e i progressi nell'archiviazione dei dati.

Costruzione di infrastrutture di dati pronte per l'intelligenza artificiale per accelerare la trasformazione digitale e intelligente in Europa

Michael Qiu, presidente del reparto Global Data Storage Marketing & Solution Sales di Huawei, ha lanciato il nuovo OceanStor Dorado All-Flash Storage di Huawei. Ha affermato che la soluzione del New-Gen All-Flash Data Center deve essere realizzata utilizzando una serie completa di prodotti di archiviazione dati ad alte prestazioni e ad alta affidabilità. "Huawei si impegna ad affrontare cinque scenari di servizi critici: applicazioni mission-critical, applicazioni business-critical, AI, analisi dei dati e backup dei dati. Ascolteremo con attenzione le esigenze degli utenti e lavoreremo giorno dopo giorno per migliorare e innovare i nostri prodotti, creando un'infrastruttura dati più ecologica, affidabile ed efficiente, all'altezza della sfida dell'era dell'intelligenza artificiale", ha dichiarato Michael Qiu.

Creazione di un nuovo futuro per l'archiviazione dei dati nell'era del risveglio dei dati

Anche Tom Lüssi, fondatore e CEO di Naveum AG, ha parlato al summit della sua attuale partnership con Huawei sull'infrastruttura informatica. Naveum AG è un fornitore leader di servizi cloud B2B in Svizzera che ha implementato la soluzione All-Flash Data Center di Huawei per prepararsi meglio alle future applicazioni di intelligenza artificiale. Ha affermato che la soluzione non solo migliora le loro capacità di servizi cloud, ma li aiuta anche a fornire ai clienti un ambiente IT più resiliente, efficiente e innovativo.

Inoltre, Alexandre VAUCANSON, CIO di Agglomération Grand Villeneuvois, ha condiviso la sua esperienza di collaborazione con Huawei sulla trasformazione digitale e intelligente. L'Agglomération Grand Villeneuvois ha collaborato con Huawei per la costruzione di città intelligenti, convenienti e sicure e utilizza le soluzioni di archiviazione dati di Huawei per ottenere la sincronizzazione e il backup dei dati tra città per una maggiore affidabilità.

Benoît Fix, CTO del reparto France Data Center Solution Sales di Huawei, ha sottolineato che lo storage All-Flash di nuova generazione OceanStor Dorado, che offre prestazioni estreme, estrema resilienza e servizi innovativi pronti per l'intelligenza artificiale, è progettato per carichi di lavoro sempre più convergenti. Offre prestazioni migliori grazie alla profonda collaborazione hardware-software ed è dotato di un algoritmo intelligente FLASHLINK® aggiornato che migliora le prestazioni del 50%. Inoltre, il sistema sfrutta lo SmartNIC basato su DPU per contribuire a eliminare tutti i colli di bottiglia nella CPU e nella memoria del sistema. La sua architettura SmartMatrix full-mesh di nuova generazione raggiunge il 99,99999% di affidabilità su un singolo dispositivo. La soluzione è inoltre dotata dell'unica architettura di archiviazione nativa unificata di livello aziendale per blocchi, file e oggetti al fine di supportare diversi tipi di applicazioni, come database, file e container, portando le applicazioni mission-critical nell'era dell'AI.

Il Dott. Thomas Eifert, CTO del Centro IT dell'Università RWTH di Aquisgrana, in Germania, ha inoltre raccontato come una coalizione di istituti di istruzione superiore del Land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia abbia realizzato in collaborazione con Huawei un sistema di servizi dati interuniversitario per aiutarli a migliorare l'efficienza, il controllo e l'utilizzo della gestione dei dati. Ha affermato che il sistema non solo fornisce un'infrastruttura dati affidabile e scalabile, ma combina anche dati di ricerca e HPC.

Anton Gohlke, senior solution manager presso Huawei, ha spiegato che lo storage scale-out dovrà diventare all-flash con la crescita e l'importanza dei dati non strutturati di massa. Ha presentato il nuovo OceanStor Pacific 9920 All-Flash Scale-Out Storage di Huawei, che è ultra-ecologico, offre prestazioni ultra-elevate e rende i dati accessibili da qualsiasi luogo. Concentrandosi sul design all-flash, la soluzione innova la tecnologia di base attraverso l'architettura, le applicazioni multimediali, gli algoritmi e le soluzioni ed è ideale per settori come la finanza, l'istruzione e la ricerca, la sanità e i media, liberando il valore dei dati non strutturati di massa.

Huawei Data Storage si impegna a promuovere l'innovazione tecnologica e a collaborare con i partner per promuovere una solida crescita nel settore dell'archiviazione dei dati. Continuerà a offrire prodotti competitivi e soluzioni specifiche per ogni scenario, insieme a un'infrastruttura dati più efficiente e affidabile per i clienti di una vasta gamma di settori in Europa, aiutandoli ad accelerare la trasformazione digitale e intelligente.

