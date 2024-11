HUAWEI CONNECT 2024 Paris: Yapay Zeka Çağında Optimal Veri Altyapısı Yeni OceanStor, Avrupa'da Dijital ve Akıllı Dönüşümü Hızlandırıyor

PARİS, 20 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Huawei, HUAWEI CONNECT 2024 PARİS'te "Yeni OceanStor, Yapay Zeka Çağında En İyi Veri Altyapısı" temalı Veri Depolama Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yaptı. Zirveye, yapay zeka için gerekli veri altyapısını tartışmak üzere dünyanın dört bir yanından sektör liderleri, uzmanlar ve akademisyenler katıldı. Katılımcılar ayrıca, Avrupa'da dijital ve akıllı dönüşümü hızlandırmaya hazırlanan all-flash depolama ve all-flash veri merkezleri gibi bir dizi güncel sektör meselesini de inceledi.

Veri Uyanışı Çağında Veri Depolamayı Yeniden Tanımlamak

Dr. Peter Zhou, President of Huawei Data Storage Product Line Michael Qiu, President of Huawei Global Data Storage Marketing & Solution Sales Dept

Huawei Veri Depolama Ürün Hattı Başkanı Dr. Peter Zhou, zirve sırasında yaptığı açıklamada, önümüzdeki dijital ve akıllı çağın veriler için bir "altın çağ" olacağını ve veri depolamanın insan kültürü ve bilgisinin korunması ve aktarılmasında çok önemli bir rol oynayacağını söyledi. Huawei Veri Depolama'nın geliri son birkaç yılda istikrarlı bir şekilde arttı ve özellikle Avrupa'da iyi bir performans gösterdi. Zhou, Huawei Veri Depolama'nın tüm senaryolar için ürün ve çözümlere uzun vadeli yatırım yapmaya kararlı olduğunu ve yapay zekaya hazır veri altyapısı oluşturmak ve veri depolamada sürekli yenilik ve atılımlar sağlamak için Avrupalı müşteri ve ortaklarla birlikte çalışacağını söyledi.

Avrupa'da Dijital ve Akıllı Dönüşümü Hızlandırmak için Yapay Zekaya Hazır Veri Altyapısı Oluşturmak

Huawei Küresel Veri Depolama Pazarlama ve Çözüm Satış Departmanı Başkanı Michael Qiu, Huawei'in Yeni Nesil OceanStor Dorado All-Flash Depolamasını tanıttı. Qui, Yeni Nesil All-Flash Veri Merkezi Çözümünün yüksek performanslı, yüksek güvenilirlikli veri depolama ürünlerinden oluşan eksiksiz bir seri kullanılarak inşa edilmesi gerektiğini söyledi. "Huawei, beş kritik hizmet senaryosunu ele almaya kararlı: görev açısından kritik uygulamalar, iş açısından kritik uygulamalar, yapay zeka, veri analitiği ve veri yedekleme. Kullanıcı ihtiyaçlarını dikkatle dinleyecek ve ürünlerimizi geliştirmek ve yenilemek için her gün çalışarak yapay zeka çağının zorluklarına karşı koyan daha çevre dostu, güvenilir ve verimli veri altyapısı oluşturacağız."

Veri Uyanışında Yeni Bir Veri Depolama Geleceği Yaratmak

Naveum AG'nin Kurucu ve CEO'su Tom Lüssi de zirvede Huawei ile BT altyapısı konusundaki mevcut ortaklıkları hakkında konuştu. Naveum AG, gelecekteki yapay zeka uygulamalarına daha iyi hazırlanmak için Huawei'in All-Flash Veri Merkezi Çözümünü kullanan İsviçre menşeli önde gelen B2B bulut hizmeti sağlayıcısıdır. Lüssi, çözümün yalnızca bulut hizmeti yeterliliklerini geliştirmekle kalmadığını, aynı zamanda müşterilerine daha esnek, verimli ve yenilikçi bir BT ortamı sunmalarına da yardımcı olduğunu ifade etti.

Agglomération Grand Villeneuvois CIO'su Alexandre VAUCANSON da dijital ve akıllı dönüşüm konusunda Huawei ile ortaklık deneyimlerini paylaştı. Huawei ile birlikte akıllı, kullanışlı ve güvenli şehirler inşa etmek üzerine çalışan Agglomération Grand Villeneuvois, daha yüksek güvenilirlik için şehirler arası veri senkronizasyonu ve yedekleme sağlamak için Huawei'in veri depolama çözümlerini kullanıyor.

Huawei Fransa Veri Merkezi Çözüm Satış Departmanı CTO'su Benoît Fix ise olağanüstü performans, olağanüstü esneklik ve yapay zekaya hazır, yenilikçi hizmetler sunan Yeni Nesil OceanStor Dorado All-Flash Depolamanın, giderek artan birleşik iş yükleri için tasarlandığını belirtti. Bu depolama derinlemesine donanım-yazılım işbirliği sayesinde daha iyi performans sunuyor ve performansı %50 artıran yükseltilmiş bir FLASHLINK® akıllı algoritma ile birlikte geliyor. Ayrıca, sistemdeki tüm CPU ve bellek darboğazlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için DPU tabanlı SmartNIC'den yararlanıyor. Yeni nesil SmartMatrix full-mesh mimarisi %99,99999 tek cihaz güvenilirliğine ulaşıyor. Çözüm ayrıca, veritabanları, dosyalar ve konteynerler gibi farklı uygulama türlerini desteklemek üzere blok, dosya ve nesne için sektörün tek kurumsal düzeyde yerel birleşik depolama mimarisiyle birlikte geliyor ve görev açısından kritik uygulamaları yapay zeka çağına taşıyor.

RWTH Aachen Üniversitesi BT Merkezi CTO'su Dr. Thomas Eifert, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesindeki yükseköğretim kurumlarından oluşan bir koalisyonun veri yönetimi verimliliği, kontrol ve kullanımını iyileştirmelerine yardımcı olmak için Huawei ile birlikte nasıl üniversiteler arası bir veri hizmeti sistemi kurduğunu da paylaştı. Eifert, sistemin sadece güvenilir ve ölçeklenebilir veri altyapısı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda araştırma verileri ile HPC'yi birleştirdiğini söyledi.

Huawei'de üst düzey bir çözüm yöneticisi olan Anton Gohlke de kitlesel yapılandırılmamış veriler büyüyüp daha önemli hale geldikçe yatay ölçeklenebilir depolamanın all-flash'a geçmesi gerekeceğini söyledi. Gohlke Huawei'in ultra yeşil, ultra yüksek performans sunan ve aynı zamanda verilere her yerden erişilebilmesini sağlayan yeni OceanStor Pacific 9920 All-Flash Scale-Out Storage ürününü tanıttı. All-flash tasarımına odaklanan bu ürün mimari, medya uygulamaları, algoritmalar ve çözümler genelinde temel teknolojiyi yeniliyor ve kitlesel yapılandırılmamış verilerin değerini ortaya çıkararak finans, eğitim ve araştırma, sağlık ve medya gibi sektörler için ideal hale geliyor.

Huawei Veri Depolama, teknolojik yenilikleri sürdürmeye ve veri depolama sektöründeki güçlü büyümeyi teşvik etmek için iş ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlı. Huawei Veri Depolama, Avrupa'da çok çeşitli sektörlerdeki müşteriler için daha verimli ve güvenilir veri altyapısının yanı sıra rekabetçi ürünler ve senaryoya özgü çözümler sunmaya devam ederek dijital ve akıllı dönüşümü hızlandırmalarına yardımcı olacak.

