Huawei CONNECT 2024 Paris: New OceanStor, a infraestrutura de dados otimizada na era da IA, acelera a transformação digital e inteligente na Europa

PARIS, 22 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- No HUAWEI CONNECT 2024 PARIS, a Huawei organizou com sucesso uma cimeira de armazenamento de dados com o tema "New OceanStor, melhor infraestrutura de dados na era da IA". A cimeira contou com a presença de líderes do setor, especialistas e académicos de todo o mundo para debater a infraestrutura de dados necessária para a IA. Os participantes exploraram igualmente uma série de tópicos atuais do setor, como o armazenamento all-flash e os centros de dados all-flash, que estão preparados para acelerar a transformação digital e inteligente na Europa.

Dr. Peter Zhou, President of Huawei Data Storage Product Line Michael Qiu, President of Huawei Global Data Storage Marketing & Solution Sales Dept

Redefinir o armazenamento de dados na era do despertar de dados

O Dr. Peter Zhou, Presidente da Linha de Produtos Huawei Data Storage, afirmou durante a cimeira que a próxima era digital e inteligente será uma "era dourada" para os dados, e o armazenamento de dados desempenhará um papel crucial na preservação e transmissão da cultura e do conhecimento humanos. As receitas da Huawei Data Storage têm vindo a crescer de forma constante ao longo dos últimos anos e têm tido um desempenho particularmente bom na Europa. Zhou disse que a Huawei Data Storage está empenhada no investimento a longo prazo em produtos e soluções para todos os cenários, e que trabalhará com clientes e parceiros europeus para construir infraestruturas de dados prontas para a IA e impulsionar a inovação contínua e os avanços no armazenamento de dados.

Construir infraestruturas de dados preparadas para IA para acelerar a transformação digital e inteligente na Europa

Michael Qiu, Presidente do Departamento Global de Marketing e Vendas de Soluções de Armazenamento de Dados da Huawei, lançou o armazenamento all-flash New-Gen OceanStor Dorado da Huawei. Ele disse que a solução de centro de dados all-flash de nova geração deve ser construída utilizando uma série completa de produtos de armazenamento de dados de elevado desempenho e fiabilidade. "A Huawei está empenhada em abordar cinco cenários de serviços críticos: aplicações críticas para a missão, aplicações críticas para o negócio, IA, análise de dados e cópia de segurança de dados. Ouviremos atentamente as necessidades dos utilizadores e trabalharemos dia após dia na melhoria e inovação dos nossos produtos, criando uma infraestrutura de dados mais ecológica, fiável e eficiente que esteja à altura dos desafios da era da IA", disse Michael Qiu.

Criar um novo futuro do armazenamento de dados no despertar de dados

Tom Lüssi, fundador e CEO da Naveum AG, também falou na cimeira sobre a sua atual parceria com a Huawei em infraestruturas de TI. A Naveum AG é um fornecedor líder em serviços de nvem B2B na Suíça que implementou a solução de centro de dados all-flash da Huawei para uma melhor preparação para futuras aplicações de IA. Ele disse que a solução não está apenas a melhorar as suas capacidades de serviço na nvem, mas também a ajudá-los a fornecer aos clientes um ambiente de TI mais resiliente, eficiente e inovador.

Alexandre VAUCANSON, CIO da Agglomération Grand Villeneuve, também partilhou a sua experiência de parceria com a Huawei na transformação digital e inteligente. A Agglomération Grand Villeneuvois trabalhou com a Huawei na construção de cidades inteligentes, convenientes e seguras, e utiliza as soluções de armazenamento de dados da Huawei para alcançar a sincronização e cópia de segurança de dados entre cidades para maior fiabilidade.

Benoît Fix, CTO do Departamento de Vendas de Soluções de Centro de Dados da Huawei em França, referiu que o armazenamento all-flash New-Gen OceanStor Dorado, que oferece um desempenho extremo, extrema resiliência e serviços inovadores e prontos para a IA, foi concebido para cargas de trabalho cada vez mais convergentes. Oferece um melhor desempenho graças à colaboração profunda entre hardware e software e inclui um algoritmo inteligente FLASHLINK® atualizado que melhora o desempenho em 50%. Também aproveita o SmartNIC baseado em DPU para ajudar a eliminar todos os estrangulamentos de CPU e memória do sistema. A sua arquitetura SmartMatrix de malha completa de nova geração atinge 99,99999% de fiabilidade num único dispositivo. A solução também inclui a única arquitetura de armazenamento unificada nativa de nível empresarial do setor para blocos, ficheiros e objetos para suportar diferentes tipos de aplicações, tais como bases de dados, ficheiros e recipientes, trazendo aplicações de missão crítica para a era da IA.

O Dr. Thomas Eifert, CTO do Centro de TI da Universidade RWTH Aachen, também partilhou como uma coligação de instituições de ensino superior da região alemã da Renânia do Norte-Vestfália, construiu um sistema de serviço de dados interuniversitário com a Huawei para ajudá-las a melhorar a eficiência na gestão, controlo e utilização de dados. Ele disse que o sistema não só fornece uma infraestrutura de dados fiável e dimensionável, mas também combina dados de investigação e HPC.

Anton Gohlke, gestor sénior de soluções da Huawei, disse que o armazenamento dimensionável terá de ser all-flash à medida que os dados não estruturados em massa crescem e se tornam mais importantes. Ele apresentou o novo armazenamento dimensionável all-flash OceanStor Pacific 9920 da Huawei, que é ultraecológico, oferece um desempenho ultraelevado e também torna os dados acessíveis a partir de qualquer local. Focado no design all-flash, inova a tecnologia fundamental em termos da arquitetura, aplicações de comunicação social, algoritmos e soluções e é ideal para setores como as finanças, educação e investigação, cuidados de saúde e comnicação social, libertando o valor dos dados não estruturados em massa.

A Huawei Data Storage está empenhada em impulsionar a inovação tecnológica e em trabalhar com parceiros para a promoção de um crescimento robusto no setor de armazenamento de dados. Continuará a oferecer produtos competitivos e soluções específicas para cada cenário, juntamente com infraestruturas de dados mais eficientes e fiáveis para clientes ao longo de uma grande variedade de setores na Europa, ajudando-os a acelerar a transformação digital e inteligente.

