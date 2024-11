HUAWEI CONNECT 2024 Parijs: Nieuwe OceanStor, de optimale data-infrastructuur in het AI-tijdperk, versnelt digitale en intelligente transformatie in Europa

PARIJS, 26 november 2024 /PRNewswire/ -- Tijdens HUAWEI CONNECT 2024 te Parijs organiseerde Huawei de Data Storage Summit, met als thema 'New OceanStor, Best Data Infrastructure in the AI Era'. De top werd bijgewoond door industrieleiders, experts en wetenschappers van over de hele wereld, die de data-infrastructuur bespraken die essentieel is voor kunstmatige intelligentie (AI). Deelnemers verkenden tevens actuele onderwerpen in de sector, zoals all-flash opslag en all-flash datacenters, die klaar staan om de digitale en intelligente transformatie in Europa te versnellen.

Dr. Peter Zhou, president van Huawei Data Storage Product Line, verklaarde tijdens de top dat het komende digitale en intelligente tijdperk een "gouden eeuw" zal zijn voor data. Hij benadrukte de cruciale rol die dataopslag zal spelen in het bewaren en doorgeven van menselijke cultuur en kennis. De omzet van Huawei Data Storage is de afgelopen jaren gestaag gegroeid, met een sterke prestatie in Europa. Zhou gaf aan dat Huawei Data Storage zich inzet voor langdurige investeringen in producten en oplossingen voor diverse scenario's. Huawei zal samenwerken met Europese klanten en partners om AI-ready data-infrastructuur op te bouwen en continue innovatie en doorbraken in dataopslag te stimuleren.

AI-ready data-infrastructuur bouwen om digitale en intelligente transformatie in Europa te versnellen

Michael Qiu, president van Huawei's Global Data Storage Marketing & Solution Sales-afdeling, introduceerde de nieuwe generatie OceanStor Dorado All-Flash Storage. Hij benadrukte dat de bouw van de New-Gen All-Flash Data Center Solution een complexe reeks high-performance, high-reliability data-opslagproducten vereist."Huawei richt zich op vijf essentiële servicescenario's: missiekritische toepassingen, bedrijfskritische toepassingen, AI, gegevensanalyse en gegevensback-up. We luisteren zorgvuldig naar de behoeften van onze gebruikers en werken dagelijks aan het verbeteren en innoveren van onze producten om milieuvriendelijkere, betrouwbaardere en efficiëntere data-infrastructuren te ontwikkelen die inspelen op de uitdagingen van het AI-tijdperk," aldus Michael Qiu.

Een nieuwe toekomst voor gegevensopslag in het Data Awakening

Tom Lüssi, oprichter en CEO van Naveum AG, deelde tijdens de top over de recente samenwerking met Huawei op het gebied van IT-infrastructuur. Naveum AG, een toonaangevende B2B- cloudserviceprovider in Zwitserland, heeft Huawei's All-Flash Data Center Solution geïmplementeerd om zich voor te bereiden op toekomstige AI-toepassingen. Hij benadrukte dat de oplossing niet alleen hun cloudcapaciteiten verbetert, maar ook hun klanten in staat stelt een veerkrachtigere, efficiëntere en innovatievere IT-omgeving te creëren.

Alexandre Vaucanson, CIO van Agglomération Grand Villeneuvois, deelde zijn ervaring met Huawei in het kader van digitale en intelligente transformatie. Agglomération Grand Villeneuvois heeft samengewerkt met Huawei aan de ontwikkeling van slimme, veilige en toegankelijke steden. Door gebruik te maken van Huawei'sdataopslagoplossingen, kunnen ze datasynchronisatie en - -back-up tussen steden realiseren, wat zorgt voor een hogere betrouwbaarheid.

Benoît Fix, CTO van France Data Center Solution Sales Dept bij Huawei, benadrukte dat de New-Gen OceanStor Dorado All-Flash Storage is ontworpen voor steeds complexere workloads. De oplossing biedt uitzonderlijke prestaties, veerkracht en AI-ready innovaties. Dankzij de nauwe samenwerking tussen hardware en software zijn de prestaties aanzienlijk verbeterd, met een geüpgraded FLASHLINK® intelligent algoritme dat 50% efficiëntere resultaten levert. Tevens maakt het gebruik van de DPU-gebaseerde SmartNIC om knelpunten in alle CPU en geheugen te elimineren. De nieuwe generatie SmartMatrix full-mesh architectuur biedt een betrouwbaarheid van 99,99999% per apparaat. De oplossing is tevens de enige bedrijfsbrede native unified storage-architectuur die blok-, bestands- en objectopslag ondersteunt, en is geschikt voor toepassingen zoals databases, bestanden en containers, wat de implementatie van bedrijfskritische toepassingen in het AI-tijdperk mogelijk maakt.

Dr. Thomas Eifert, CTO van het IT-centrum van de RWTH Aachen University, vertelde hoe een coalitie van hogeronderwijsinstellingen in de Duitse regio Noordrijn-Westfalen samen met Huawei een universiteitsoverschrijdend dataservicesysteem heeft ontwikkeld. Dit systeem helpt hen dede efficiëntie, controle en het gebruik van databeheer te verbeteren. Eifert benadrukte dat het systeem niet alleen zorgt voor een betrouwbare en schaalbare data-infrastructuur, maar ook onderzoeksgegevens en HPC combineert.

Anton Gohlke, senior solution manager bij Huawei, voegde toe dat scale-out storage all-flash moet worden vanwege de enorme en exponentiële groei van ongestructureerde data. Hij introduceerde Huawei's nieuwe OceanStor Pacific 9920 All-Flash Scale-Out Storage, dat ultra-duurzaam en energie-efficiënt is, uitzonderkijke prestaties biedt en data overal toegankelijk maakt. Het systeem richt zich op een all-flash ontwerp en innoveert fundamentele technologie op het gebied van architectuur, mediatoepassingen, algoritmen en oplossingen. Deze oplossing is ideaal voor sectoren zoals financiën, onderwijs, gezondheidszorg en media, waar de waarde van massale ongestructureerde gegevens wordt benut.

Huawei Data Storage zet zich in om technologische innovatie te stimuleren en nauwe samenwerkingen met partners aan te gaan, met als doel duurzame groei in de dataopslagindustrie te realiseren. Door concurrerende producten en op maat gemaakte oplossingen te bieden, levert Huawei efficiënte en betrouwbare data-infrastructuur die klanten in diverse Europese sectoren ondersteunt bij het versnellen van hun digitale en intelligente transformatie.

