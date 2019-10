Il primo tablet Huion della serie Inspiroy Dial, il Q620M, è stato presentato alla fiera dell'elettronica di Hong Kong

L'Inspiroy Dial Q620M, che presenta un dial controller, offrirà agli utenti un'esperienza creativa unica. Il dial controller offre le scorciatoie per facilitare il workflow ed aumentare la produttività nel lavoro quotidiano. Gli artisti possono usare il dial controller per rifinire i pennelli, regolare le tele, scegliere i colori ed eliminare ogni linea di cui non sono soddisfatti nel software mainstream di disegno. Quando sono in ufficio, gli utenti possono scorrere gli articoli e usare lo zoom avanti/indietro liberamente mentre navigano sui siti. Gli editor di video possono anche usare il dial controller come strumento video per mettere in pausa il video o fare avanzamento rapido. Ruotalo ed esplora sconfinate possibilità. Il dial controller ridefinirà il modo in cui creiamo.

A parte il dial controller, ci sono molte altre funzioni che soddisferanno le aspettative degli utenti. Il tasso di report del 266PPS assicura un'esperienza impeccabile di disegno senza ritardi o linee spezzate, e a prescindere da quanto veloci gli utenti disegnino, il movimento della penna può essere catturato istantaneamente. 8.192 livelli di sensibilità alla pressione consentono ad ogni inserimento di linea di essere reso in maniera più naturale poiché la larghezza delle linee varia con i cambiamenti della pressione applicata sulla superficie del tablet. Inoltre, la combinazione di connessione wireless e 20 ore di durata della batteria non solo libererà gli utenti dai fasci di cavi, ma porterà loro migliori vantaggi per cogliere l'ispirazione. A differenza di altri prodotti digitali che ricordano agli utenti la percentuale di carica solo quando i dispositivi sono quasi del tutto scarichi, le luci sui tasti sono create per indicare il consumo di batteria in tempo reale, per preparare bene gli utenti al disegno in esterni senza la preoccupazione di finire con la batteria scarica.

Come fornitrice professionale di dispositivi ad input grafici, Huion è impegnata ad offrire migliori prodotti ai creativi in tutto il mondo. Per maggiori dettagli, si prega di visitare www.huion.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1009501/Inspiroy_Dial_Q620M.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1009502/Inspiroy_Dial_Q620M_2.jpg

Related Links

http://www.huion.com



SOURCE Shenzhen Huion Animation Technology