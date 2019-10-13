Компания Huion представила первый планшет линейки Inspiroy Dial Series, Q620M, на выставке Hong Kong Electronics Fair

Inspiroy Dial Q620M с контроллером в виде вращающегося диска позволит пользователям раскрывать весь свой креативный потенциал. Инновационный контроллер оснащен клавишами быстрого доступа, упрощающими рабочий процесс и повышающими его продуктивность. Художники могут использовать диск для точной настройки кистей, корректировки полотна, выбора цвета и удаления любого неудачного штриха во всех наиболее распространенных приложениях для создания графики. При выполнении стандартных офисных задач с помощью контроллера пользователи могут прокручивать тексты статей, а также увеличивать или уменьшать масштаб веб-сайтов. Видеоредакторам инновационное решение послужит удобным инструментом для управления воспроизведением видео. Просто вращайте диск и открывайте для себя его безграничные возможности. Дисковый контроллер навсегда изменит привычный способ вашей работы.

Кроме уникального средства управления, новый планшет оснащен и многими другими функциями, способными эффективно удовлетворять нужды пользователей. Частота опроса на уровне 266PPS обеспечивает возможность чертить и рисовать без задержек и прерванных линий вне зависимости от вашей скорости - планшет мгновенно улавливает каждое движение пера. 8 192 уровня чувствительности к давлению позволяет осуществлять естественный рендеринг каждой линии за счет разного давления на поверхность планшета при вводе штрихов различной толщины. Кроме того, сочетание возможностей беспроводной связи и 20-часовой работы от аккумулятора не только освобождает пользователей от необходимости во многочисленных кабелях, но и обеспечивает дополнительное удобство творчества - теперь вы не пропустите ни один момент вдохновения. В отличие от других цифровых продуктов, напоминающих о необходимости зарядки только когда батарея почти на исходе, световые индикаторы клавиш нового планшета отображают уровень заряда в режиме реального времени, что позволит вам работать на открытом воздухе, не беспокоясь об аккумуляторе.

Являясь профессиональным разработчиком устройств графического ввода, компания Huion стремится предоставлять креативным специалистам по всему миру продукты исключительно высокого качества. Больше информации - на www.huion.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1009501/Inspiroy_Dial_Q620M.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1009502/Inspiroy_Dial_Q620M_2.jpg

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SOURCE Shenzhen Huion Animation Technology