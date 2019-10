Q620M, primera tableta Huion de la Serie Inspiroy Dial, se presenta en la Feria de Electrónica de Hong Kong

Aparte del dial controlador, el producto trae muchas otras funciones que llenarán las expectativas de los usuarios. Una velocidad de respuesta de 266PPS asegura una experiencia de dibujo sin fisuras donde no aparece retardo ni líneas interrumpidas, y no importa lo rápido que dibuje el usuario, el movimiento del lápiz es capturado al instante. Gracias a su sensibilidad a 8.192 niveles de presión, el ingreso de cada línea aparece más naturalmente y su espesor varía cuando cambia la presión aplicada sobre la superficie de la tableta. Además, la combinación de conectividad inalámbrica y 20 horas de vida de la batería no solo liberan a los usuarios del trastorno de los cables, sino que también les brindan mayor comodidad para capturar su inspiración. A diferencia de otros productos digitales que recuerdan al usuario cargarlos solo cuando el dispositivo está prácticamente sin batería, se han creado luces en las teclas a presión para comunicar el consumo de energía en tiempo real, lo cual hará que los usuarios puedan estar perfectamente preparados para dibujar en exteriores sin preocuparse por la carga de la batería.

Como proveedor profesional de dispositivos de despliegue de gráficos, Huion tiene el compromiso de ofrecer mejores productos para los creativos de todo el mundo. Para mayores detalles, visite www.huion.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1009501/Inspiroy_Dial_Q620M.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1009502/Inspiroy_Dial_Q620M_2.jpg

FUENTE Shenzhen Huion Animation Technology

