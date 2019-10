O primeiro tablet da Huion, da série Inspiroy Dial, o Q620M, revelado na Feira de Eletrônicos de Hong Kong

O Inspiroy Dial Q620M, que conta com um controlador em forma de disco que oferecerá aos usuários uma experiencia de criatividade. O controlador em forma de disco traz atalhos para facilitar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade no dia-a-dia. Os artistas podem usá-lo para fazer o ajuste fino de pincéis, configurar a área de trabalho, selecionar cores e desfazer cada linha com a qual não estiverem satisfeitos no software de imagem de escolha. No escritório, os usuários podem rolar entre artigos, aproximar ou afastar a imagem livremente enquanto navega no site. Já os editores de vídeo podem até usar o controlador como ferramenta de vídeo para pausar ou navegar entre vídeos. Gire-o e explore infinitas possibilidades. O controlador em forma de disco irá revolucionar a forma como criamos.

Além do controlador em disco, há muitas outras funções que atendem às expectativas dos usuários. A taxa de resposta de 266PPS garante uma experiencia de desenho suave, sem lags ou linhas interrompidas, e não importa a velocidade com que o usuário desenhe, o movimento da caneta é registrado instantaneamente. 8.192 níveis de sensibilidade à pressão permitem que a entrada de cada linha seja convertida com mais naturalidade, já que as espessuras das linhas variam conforme a pressão aplicada à superfície do tablet. Além disso, a combinação da conexão sem fio e a bateria com 20 horas de duração não apenas liberta o usuário do emaranhado de cabos, mas também proporciona maior conveniência para registrar suas inspirações. Diferente de qualquer outro produto digital que lembram aos usuários de carregar apenas quando estão quase sem bateria, as luzes nas teclas foram criadas para indicar o consumo de energia em tempo real, o que faz com que os usuários fiquem mais bem preparados para usar o dispositivo ao ar libre sem se preocuparem em ficar sem bateria.

Como fornecedor profissional de dispositivos de entrada gráfica, a Huion tem o compromisso de oferecer o que há de melhor em produtos para os profissionais da criatividade em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.huion.com

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1009501/Inspiroy_Dial_Q620M.jpg

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1009502/Inspiroy_Dial_Q620M_2.jpg

FONTE Shenzhen Huion Animation Technology

Related Links

http://www.huion.com



SOURCE Shenzhen Huion Animation Technology