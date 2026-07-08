Il rapporto annuale di Piramal Pharma per l'esercizio finanziario 2026 mette in evidenza la portata globale dell'azienda, la sua crescita spinta dall'innovazione e i traguardi raggiunti in materia di sostenibilità

MUMBAI, India, 8 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, della salute e del benessere, ha pubblicato il rapporto annuale per l'esercizio 2026, mettendo in luce un anno caratterizzato dal rafforzamento della propria piattaforma globale, dagli investimenti in competenze differenziate, dal progresso in materia di sostenibilità e dalla garanzia di qualità in tutte le sue attività operative. Il rapporto riflette il costante impegno di Piramal Pharma nel migliorare i risultati clinici dei pazienti attraverso fattori chiave quali innovazione basata sulla scienza, eccellenza operativa e qualità, realizzando al contempo una piattaforma globale resiliente al servizio dei clienti nei mercati regolamentati di tutto il mondo.

Piramal Pharma's FY2026 Annual Report

Nel corso dell'anno fiscale 2026, Piramal Pharma ha registrato proventi d'esercizio pari a 88,69 miliardi di rupie indiane (INR), grazie a un modello di business diversificato che conta 17 impianti di sviluppo e produzione a livello globale e una presenza commerciale in oltre 100 Paesi. Circa il 66% dei ricavi della società è stato generato dai mercati regolamentati, a conferma della sua forte presenza a livello globale.

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "L'esercizio fiscale 2026 è stato un anno di transizione, caratterizzato da perturbazioni esterne e da alcuni fattori specifici del settore. Nonostante queste difficoltà, abbiamo chiuso l'anno con risultati più positivi in tutti e tre i settori di attività, ottenendo una migliore operatività e a una maggiore visibilità sulla crescita futura".

Punti salienti del rapporto:

Piramal Pharma Solutions (CDMO), che ha contribuito per il 55% al fatturato della società , ha continuato a rafforzare la propria posizione di leader globale nel settore CDMO integrato, assistendo oltre 500 clienti in tutto il mondo nell'ecosistema farmaceutico e biotecnologico. Nel corso dell'anno, la società ha inoltre proseguito gli investimenti strategici, che hanno previsto anche un investimento di 90 milioni di dollari USA per ampliare le capacità produttive nel settore dei prodotti iniettabili sterili e dei linker per il carico utile.

, ha continuato a rafforzare la propria posizione di leader globale nel settore CDMO integrato, assistendo nell'ecosistema farmaceutico e biotecnologico. Nel corso dell'anno, la società ha inoltre proseguito gli investimenti strategici, che hanno previsto anche un investimento di le capacità produttive nel settore dei prodotti iniettabili sterili e dei linker per il carico utile. Piramal Critical Care (CHG) ha ulteriormente consolidato la sua leadership nel mercato statunitense degli anestetici per via inalatoria, mantenendo la prima posizione nel mercato statunitense del sevoflurano. Inoltre, ha completato l'acquisizione di Kenalog, continuando al contempo a fornire i suoi servizi a oltre 6.000 ospedali, centri chirurgici e cliniche in tutto il mondo .

di Kenalog, continuando al contempo a fornire i suoi servizi a . Piramal Consumer Healthcare ha registrato un fatturato di 12,74 miliardi di rupie indiane (INR) e ha continuato a rafforzare il proprio portafoglio che comprende oltre 25 marchi di consumo . L'azienda ha lanciato 31 nuovi prodotti e SKU durante l'anno fiscale 2026, mentre i suoi marchi di punta hanno registrato una crescita del 24% , contribuendo per il 52% al fatturato complessivo dei prodotti sanitari di consumo .

e ha continuato a rafforzare il proprio portafoglio che comprende oltre . L'azienda ha lanciato durante l'anno fiscale 2026, mentre i suoi marchi di punta hanno registrato una , contribuendo per il . La qualità è rimasta un pilastro fondamentale delle attività aziendali. Nel corso dell'anno fiscale 2026, Piramal Pharma ha completato con successo 38 ispezioni normative, tra cui tre ispezioni della FDA statunitense. Continuiamo a mantenere il nostro record di assenza di osservazioni con conseguente azione ufficiale indicata (OAI) in tutte le ispezioni condotte dalla FDA statunitense , a conferma della solidità dei sistemi di qualità e degli standard di conformità di PPL.

, a conferma della solidità dei sistemi di qualità e degli standard di conformità di PPL. L'azienda ha inoltre continuato a portare avanti il proprio programma di sostenibilità, ottenendo una riduzione del 22,6% delle emissioni di gas serra di ambito 1 e 2 rispetto al valore di riferimento dell'anno fiscale 2022 , a seguito dell'approvazione del programma per la decarbonizzazione basata su dati scientifici.

, a seguito dell'approvazione del programma per la decarbonizzazione basata su dati scientifici. Piramal Pharma ha continuato a rafforzare la propria cultura incentrata sulle persone, con un organico globale di oltre 7.285 dipendenti, impegnandosi al contempo al meglio per la sicurezza sul lavoro e registrando zero incidenti mortali per il quinto anno consecutivo.

Per ulteriori informazioni sui principali risultati aziendali e sugli indicatori chiave di performance, consultare l'infografica allegata relativa all'esercizio 2026.

Per ulteriori informazioni, consultare il rapporto completo disponibile all'indirizzo https://ppl-da-website-new-afd-endpoint-bgd4d0c9egf9g2eq.a01.azurefd.net/media/documents/Annual-Report-FY-2025-26.pdf

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA (BSE: 543635) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17* siti globali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione internazionale presente in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), azienda che si occupa di farmaci generici complessi per uso ospedaliero, e Piramal Consumer Healthcare, che commercializza prodotti per il benessere in diverse categorie del settore sanitario di consumo. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

Per ulteriori informazioni, visitare: Piramal Pharma | LinkedIn

* Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.