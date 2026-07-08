Le rapport annuel de Piramal Pharma pour l'exercice 2026 souligne l'envergure mondiale de la société, sa croissance axée sur l'innovation et ses avancées majeures en matière de développement durable

MUMBAI, Inde, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), l'un des leaders mondiaux du secteur pharmaceutique, de la santé et du bien-être, a publié son rapport annuel pour l'exercice 2026, qui met en lumière une année marquée par le renforcement de sa plateforme mondiale, l'investissement dans des compétences différenciées, la promotion du développement durable et la garantie d'un niveau de qualité élevé dans l'ensemble de ses activités. Ce rapport témoigne de la détermination constante de Piramal Pharma à améliorer les résultats pour les patients grâce à l'innovation fondée sur la science, à l'excellence opérationnelle et à la qualité des prestations fournies, tout en mettant en place une plateforme mondiale résiliente au service de ses clients dans tous les marchés réglementés du monde.

Piramal Pharma's FY2026 Annual Report

Au cours de l'exercice 2026, Piramal Pharma a enregistré un chiffre d'affaires d'exploitation de 8 869 crores, grâce à un modèle économique diversifié s'appuyant sur 17 sites de développement et de production à l'échelle mondiale ainsi que sur une présence commerciale dans plus de 100 pays. Environ 66 % du chiffre d'affaires de la société ont été générés sur des marchés réglementés, ce qui confirme sa forte activité mondiale.

Mme Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Limited, déclare : « L'exercice 2026 a été une année de transition, marquée par des perturbations externes et certains facteurs propres à l'entreprise. Malgré ces difficultés, nous avons terminé l'année sur une note plus positive dans nos trois secteurs d'activité, grâce à une meilleure exécution et à une plus grande visibilité sur notre croissance future. »

Principaux points à retenir du rapport :

Piramal Pharma Solutions (CDMO), qui représente 55 % du chiffre d'affaires de la société , a consolidé sa position d'acteur mondial de premier plan dans le domaine des services intégrés de fabrication et de développement sous contrat, en accompagnant plus de 500 clients internationaux issus de l'écosystème pharmaceutique et biotechnologique. Pendant l'année, la société a aussi poursuivi ses investissements stratégiques, notamment en s'engageant à investir 90 millions de dollars américains dans les produits injectables stériles et les liaisons de charge utile

, a consolidé sa position d'acteur mondial de premier plan dans le domaine des services intégrés de fabrication et de développement sous contrat, en accompagnant issus de l'écosystème pharmaceutique et biotechnologique. Pendant l'année, la société a aussi poursuivi ses investissements stratégiques, notamment en s'engageant à investir dans les produits injectables stériles et les liaisons de charge utile Piramal Critical Care (CHG) a encore renforcé sa position de leader aux États-Unis sur le marché de l'anesthésie par inhalation, en y conservant sa première place sur le marché du sévoflurane. La société a par ailleurs finalisé l'acquisition de Kenalog, tout en continuant à fournir ses services à plus de 6 000 hôpitaux, centres chirurgicaux et cliniques à travers le monde

de Kenalog, tout en continuant à fournir ses services à Piramal Consumer Healthcare a réalisé un chiffre d'affaires de 1 274 crores tout en poursuivant l'enrichissement de son portefeuille de plus de 25 marques grand public . Au cours de l'exercice 2026, l'entreprise a lancé 31 nouveaux produits et références , tandis que ses marques phares ont affiché une croissance de 24 % pour contribuer à hauteur de 52 % au chiffre d'affaires global de Piramal Consumer Healthcare

tout en poursuivant l'enrichissement de son portefeuille de plus de . Au cours de l'exercice 2026, l'entreprise a lancé , tandis que ses marques phares ont affiché pour contribuer à hauteur de La qualité est restée un pilier fondamental des activités de la société. Durant l'exercice 2026, Piramal Pharma a été soumise avec succès à 38 inspections réglementaires, dont trois inspections par la FDA des États-Unis. Les inspections menées par la FDA des États-Unis ne comportent toujours aucune observation donnant lieu à une mesure officielle , ce qui confirme la solidité des systèmes de qualité et des normes de conformité de Piramal Pharma Limited

, ce qui confirme la solidité des systèmes de qualité et des normes de conformité de Piramal Pharma Limited À la suite de l'approbation de sa feuille de route de décarbonation fondée sur des données scientifiques, la société a également continué à faire avancer son programme de développement durable, en enregistrant une réduction de 22,6 % des émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et de portée 2 par rapport à la base de référence de l'exercice 2022

Piramal Pharma n'a cessé de mettre en avant sa culture axée sur les personnes, avec un effectif mondial de plus de 7 285 collaborateurs, tout en maintenant son engagement fort en faveur de la sécurité au travail, corroboré par l'absence d'accidents mortels pour la cinquième année consécutive

Pour obtenir plus d'informations sur les faits marquants de l'activité et les principaux indicateurs de performance, veuillez vous reporter à l'infographie jointe relative à l'exercice 2026.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le rapport complet, disponible à l'adresse suivante : https://ppl-da-website-new-afd-endpoint-bgd4d0c9egf9g2eq.a01.azurefd.net/media/documents/Annual-Report-FY-2025-26.pdf

À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde, assortis d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. PPL regroupe Piramal Pharma Solutions (PPS), une société de services intégrés de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une activité spécialisée dans les médicaments génériques hospitaliers complexes ; et Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de bien-être dans toutes les catégories du secteur de la santé grand public. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques. PPL détient en outre un investissement stratégique minoritaire dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

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* Dont un site dans le cadre de l'investissement minoritaire de PPL dans Yapan Bio.