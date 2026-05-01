Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del quarto trimestre e dell'intero esercizio 2026

MUMBAI, India, 1 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, sanitario e del benessere, ha annunciato oggi i risultati individuali e consolidati relativi al quarto trimestre (Q4) e all'intero anno chiuso al 31 marzo 2026.

Dati finanziari consolidati

(in Crore di ₹ o come indicato) Dettagli Q4FY26 Q4FY25 % su base annua FY26 FY25 % su base annua Ricavi da attività operative 2,752 2,754 (0) % 8,869 9,151 (3) % CDMO 1,708 1,788 (4) % 4,915 5,447 (10) % CHG 755 705 7 % 2,703 2,633 3 % PCH 320 274 17 % 1,274 1,093 17 % EBITDA 507 603 (16) % 1,135 1,580 (28) % Margine EBITDA 18 % 22 %

13 % 17 %

PAT al lordo dell'elemento atteso 167 154 9 % (130) 91 NM Voce eccezionale1 (176) - NM (196) - NM PAT al netto dell'elemento atteso (9) 154 NM (326) 91 NM

1. Nel corso del trimestre, la direzione ha rilevato una perdita per riduzione di valore pari a ₹. 176 Crore in relazione agli asset intangibili in fase di sviluppo. Sulla base di una rivalutazione che tiene conto dei cambiamenti nelle condizioni di mercato e delle stime aggiornate sulla redditività commerciale, la direzione ha concluso che i probabili benefici economici futuri derivanti dall'attività non sono più ritenuti sufficienti a giustificare un ulteriore impiego di capitale. Di conseguenza, il valore contabile è stato svalutato integralmente.

Punti salienti

Ricavi - La crescita ha risentito della riduzione delle scorte, del rallentamento degli ordini nella fase iniziale del primo semestre dell'esercizio 2026 e della minore dinamica nel settore dell'anestesia per inalazione nei mercati al di fuori degli Stati Uniti. Al netto della riduzione delle scorte, abbiamo registrato una crescita su base annua nel quarto trimestre e nell'anno fiscale 2026.

La crescita ha risentito della riduzione delle scorte, del rallentamento degli ordini nella fase iniziale del primo semestre dell'esercizio 2026 e della minore dinamica nel settore dell'anestesia per inalazione nei mercati al di fuori degli Stati Uniti. Al netto della riduzione delle scorte, abbiamo registrato una crescita su base annua nel quarto trimestre e nell'anno fiscale 2026. Margine EBITDA - Nonostante il calo dei ricavi, l'impatto sull'EBITDA è stato in parte compensato dai nostri sforzi volti all'ottimizzazione dei costi e all'eccellenza operativa.

Nonostante il calo dei ricavi, l'impatto sull'EBITDA è stato in parte compensato dai nostri sforzi volti all'ottimizzazione dei costi e all'eccellenza operativa. Capex - 94 milioni di dollari investiti nell'anno fiscale 2026 in progetti di crescita e manutenzione. I lavori di ampliamento degli stabilimenti di Lexington e Riverview procedono secondo i piani. Si registra un buon interesse da parte dei clienti.

- 94 milioni di dollari investiti nell'anno fiscale 2026 in progetti di crescita e manutenzione. I lavori di ampliamento degli stabilimenti di Lexington e Riverview procedono secondo i piani. Si registra un buon interesse da parte dei clienti. Debito netto – Nessun aumento rispetto all'esercizio 2025.

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "L'esercizio 2026 è stato un anno di transizione, caratterizzato da perturbazioni esterne e da alcuni fattori specifici del settore. Nonostante queste sfide, abbiamo chiuso l'anno in modo più solido, con un chiaro slancio in tutti i nostri settori di attività. La significativa ripresa dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico osservata a partire da settembre 2025, si sta traducendo in un buon slancio delle richieste di offerta (RFP) e in una sana ripresa degli ordini in entrata nel nostro settore CDMO. Nel settore CHG, l'acquisizione di Kenalog® recentemente completata, insieme all'aumento delle vendite di prodotti per l'anestesia per via inalatoria nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, dovrebbero rappresentare i principali motori di crescita. Anche il nostro settore Consumer Healthcare è ben posizionato per sostenere il proprio slancio di crescita, grazie al miglioramento dei margini trainato dai Power Brands e alla rapida crescita dell'e‑commerce.

Nel complesso, tutti e tre i settori sono ben posizionati per generare crescita nell'anno fiscale 2027, accompagnata da un'accelerazione della crescita dell'EBITDA e del PAT."

Principali risultati finanziari

Organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO):

Nel secondo semestre dell'anno fiscale 2026 si è registrata una solida crescita delle richieste di offerta e degli ordini in entrata, trainata dall'aumento dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico statunitense (in crescita del 75% su base annua nel secondo semestre dell'anno fiscale 2026 e del 30% nell'intero anno fiscale 2026) e dall'attività legate a fusioni e acquisizioni. (Fonte: settore)

si è registrata una solida crescita delle richieste di offerta e degli ordini in entrata, trainata dall'aumento dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico statunitense (in crescita del 75% su base annua nel secondo semestre dell'anno fiscale 2026 e del 30% nell'intero anno fiscale 2026) e dall'attività legate a fusioni e acquisizioni. (Fonte: settore) I siti all'estero registrano un aumento della domanda dovuto al cambiamento delle preferenze geografiche dei clienti e alla forte crescita in settori di nicchia quali ADC, HPAPI, prodotti iniettabili on-shore e capacità di produzione di prodotti farmaceutici.

dovuto al cambiamento delle preferenze geografiche dei clienti e alla forte crescita in settori di nicchia quali ADC, HPAPI, prodotti iniettabili on-shore e capacità di produzione di prodotti farmaceutici. Investimenti in conto capitale (Capex) pari a 90 milioni di dollari USA in linea con gli obiettivi per potenziare le capacità produttive di prodotti iniettabili sterili e di linker per il carico utile nei siti di Lexington e Riverview.

per potenziare le capacità produttive di prodotti iniettabili sterili e di linker per il carico utile nei siti di Lexington e Riverview. Net Promoter Score (NPS) pari a 60, superiore alla media del settore . Significativo miglioramento nell'esecuzione con performance più solide in tutte le principali matrici operative, grazie alle nostre iniziative di eccellenza operativa.

. Significativo miglioramento nell'esecuzione con performance più solide in tutte le principali matrici operative, grazie alle nostre iniziative di eccellenza operativa. 209 audit presso i clienti nell'anno fiscale 2026 contro i 165 dell'anno fiscale 2025: il numero più alto mai registrato. Ciò riflette un maggiore coinvolgimento dei clienti, interazioni tecniche più approfondite e la crescente complessità dei programmi che supportiamo.

nell'anno fiscale 2026 contro i 165 dell'anno fiscale 2025: il numero più alto mai registrato. Ciò riflette un maggiore coinvolgimento dei clienti, interazioni tecniche più approfondite e la crescente complessità dei programmi che supportiamo. Mantenimento dei nostri risultati record di categoria in termini di qualità - Conclusione positiva di 38 ispezioni normative, comprese 3 ispezioni della USFDA nell'anno fiscale 2026. Continuiamo a mantenere il nostro status "Zero OAI".

Prodotti generici ospedalieri complessi (CHG):

Acquisizione di Kenalog® completata



– Corrispettivo iniziale di 35 milioni di dollari USA e corrispettivo contingente fino a 65 milioni di dollari USA.

– Amplia il portafoglio di CHG, aggiunge ricavi con costi incrementali minimi ed espande la presenza negli Stati Uniti, in Europa e nell'area Asia-Pacifico.

– Marchio di nicchia con un processo di produzione complesso. Margini EBITDA in linea con l'attività di CHG.





– Corrispettivo iniziale di 35 milioni di dollari USA e corrispettivo contingente fino a 65 milioni di dollari USA. – Amplia il portafoglio di CHG, aggiunge ricavi con costi incrementali minimi ed espande la presenza negli Stati Uniti, in Europa e nell'area Asia-Pacifico. – Marchio di nicchia con un processo di produzione complesso. Anestesia per inalazione (IA)



- Continua a mantenere la leadership con una quota di mercato del 47% - in aumento rispetto al 45% del marzo 2024. (Fonte: IQVIA)

- Avviate le forniture di sevoflurano dallo stabilimento Digwal a basso costo in mercati selezionati del resto del mondo. Si prevede un aumento della trazione in futuro.





- Continua a mantenere la leadership con una quota di mercato del 47% - in aumento rispetto al 45% del marzo 2024. (Fonte: IQVIA) - Avviate le forniture di sevoflurano dallo stabilimento Digwal a basso costo in mercati selezionati del resto del mondo. Si prevede un aumento della trazione in futuro. Terapia intratecale – Abbiamo mantenuto il primo posto nel segmento del baclofene intratecale negli Stati Uniti. (Fonte: IQVIA)

Abbiamo mantenuto il primo posto nel segmento del baclofene intratecale negli Stati Uniti. (Fonte: IQVIA) Gestione del dolore tramite iniezioni – Continuiamo a collaborare con il nostro fornitore per risolvere i problemi di approvvigionamento.

Piramal Consumer Healthcare (PCH):

I marchi di punta hanno mantenuto lo slancio di crescita con un aumento del 24% su base annua nell'anno fiscale 2026, contribuendo per il 52% alle vendite PCH. Little's, Lacto Calamine, CIR e i-range sono rimasti i principali motori della crescita.

hanno mantenuto lo slancio di crescita con un aumento del 24% su base annua nell'anno fiscale 2026, contribuendo per il 52% alle vendite PCH. Little's, Lacto Calamine, CIR e i-range sono rimasti i principali motori della crescita. Lancio di nuovi prodotti – Un numero ridotto di lanci di prodotti ad alto potenziale con tassi di successo più elevati. Nell'anno fiscale 2026 sono stati lanciati 31 nuovi prodotti e SKU. Focus sulla premiumizzazione del portafoglio.

Nell'anno fiscale 2026 sono stati lanciati 31 nuovi prodotti e SKU. Focus sulla Le vendite da e-commerce sono cresciute a un tasso del 48% su base annua nell'anno fiscale 2026, contribuendo per circa il 27% alle vendite PCH. Orientare il mix di prodotti verso offerte di fascia alta e canali ad alto margine (ad es. il quick commerce).

sono cresciute a un tasso del 48% su base annua nell'anno fiscale 2026, contribuendo per circa il 27% alle vendite PCH. Orientare il mix di prodotti verso offerte di fascia alta e canali ad alto margine (ad es. il quick commerce). Nell'anno fiscale 2026 è stato investito circa il 12% del fatturato PCH in pubblicità e promozioni commerciali. Ottimizzazione del media mix – social media, televisione, influencer, ecc.

Conto economico consolidato

(in Crore di ₹ o come indicato) Dettagli Trimestrale Intero anno Q4FY26 Q4FY25 % su base annua Q3FY26 % su base trimestrale FY26 FY25 % su base annua Ricavi da attività operative 2,752 2,754 (0) % 2.140 29 % 8,869 9,151 (3) % Altro reddito 46 42 10 % 43 7 % 213 135 58 % Reddito totale 2,798 2,796 0 % 2.183 28 % 9,082 9,286 (2) % Costo del materiale 1,056 955 11 % 786 34 % 3,239 3,232 0 % Spese per i dipendenti 586 612 (4) % 600 (2) % 2,416 2,307 5 % Altre spese 650 626 4 % 558 16 % 2,293 2,167 6 % EBITDA 507 603 (16) % 239 112 % 1,135 1,580 (28) % Interessi passivi 83 104 (20) % 89 (7) % 341 422 (19) % Ammortamento 218 243 (10) % 213 3 % 831 816 2 % Quota dell'utile netto delle società collegate 14 16 (16) % 10 32 % 57 73 (22) % Utile ante imposte 219 273 (20) % (53) NM 20 415 (95) % Imposte 52 119 (57) % 42 22 % 150 324 (54) % Utile al netto delle imposte 167 154 9 % (95) NM (130) 91 NM Voce eccezionale1 (176) - NM (41) NM (196) - NM Utile al netto delle imposte e della voce eccezionale (9) 154 NM (136) NM (326) 91 NM

Nel corso del trimestre, la direzione ha rilevato una perdita per riduzione di valore pari a 176 Crore di Rupie relativa agli asset intangibili in fase di sviluppo. Sulla base di una rivalutazione che tiene conto dei cambiamenti nelle condizioni di mercato e delle stime aggiornate sulla redditività commerciale, la direzione ha concluso che i probabili benefici economici futuri derivanti dall'attività non sono più ritenuti sufficienti a giustificare un ulteriore impiego di capitale. Di conseguenza, il valore contabile è stato svalutato integralmente.

Bilancio consolidato (in Crore di ₹) Principali voci di bilancio Al 31 marzo 2026 31 marzo 2025 Patrimonio netto totale 8,162 8,125 Debito netto 4,140 4,199 Totale 12,302 12,324





Asset fissi netti 9,784 9,110 Asset tangibili 4,843 4,534 Asset intangibili, compreso l'avviamento 3,841 3,599 Certificazione CSWIP (compresi IAUD2) 1,100 977 Capitale di esercizio netto 2,057 2,798 Altri asset3 462 416 Asset totali 12,302 12,324

2. IAUD – Asset intangibili in corso; 3. Gli altri asset comprendono gli investimenti e le attività per imposte anticipate (al netto)

Teleconferenza sui risultati

Piramal Pharma Limited organizzerà una teleconferenza per investitori/analisti il 29 aprile 2026 dalle 9:30 alle 10:15 (IST) per discutere i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno fiscale 2026.

I dettagli per partecipare alla teleconferenza sono i seguenti:

Evento Luogo e ora Numero di telefono Teleconferenza il 29 aprile 2026











India – 9:30 IST +91 22 6280 1461/+91 22 7115 8320 (numero principale) 1 800 120 1221 (numero verde) Stati Uniti – 12:00 (Ora della costa orientale – New York) Numero verde 18667462133 Regno Unito – 5:00 (Ora di Londra) Numero verde 08081011573 Singapore – 12:00 (Ora di Singapore) Numero verde 8001012045 Hong Kong – 12:00 (Ora di Hong Kong) Numero verde 800964448 Express Join con Diamond Pass™ Utilizzare questo link per registrarsi in anticipo e ridurre i tempi di attesa al momento della partecipazione alla chiamata –Cliccare qui

Informazioni su Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 171 stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione che si estende in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda che si occupa di farmaci generici complessi per ospedali, e Piramal Consumer Healthcare (PCH), che commercializza prodotti da banco per il benessere e la salute. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

Per ulteriori informazioni, visitare: Piramal Pharma | LinkedIn

1. Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1855206/5942698/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg