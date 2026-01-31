Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno fiscale 2026
MUMBAI, India, 31 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, sanitario e del benessere, ha annunciato oggi i risultati individuali e consolidati relativi al terzo trimestre (Q3) e ai primi nove mesi (9M) chiusi al 31 dicembre 2025.
|
Dati finanziari consolidati
|
(in ₹ Crores o come indicato)
|
Dettagli
|
Q3FY26
|
Q3FY25
|
% su base annua
|
9MFY26
|
9MFY25
|
% su base annua
|
Ricavi da attività operative
|
2.140
|
2.204
|
(3) %
|
6.117
|
6.397
|
(4) %
|
CDMO
|
1.166
|
1.278
|
(9) %
|
3.207
|
3.659
|
(12) %
|
CHG
|
668
|
654
|
2 %
|
1.948
|
1.928
|
1 %
|
PCH
|
334
|
278
|
20 %
|
954
|
819
|
16 %
|
EBITDA
|
239
|
350
|
(32) %
|
628
|
977
|
(36) %
|
Margine EBITDA
|
11 %
|
16 %
|
10 %
|
15 %
|
PAT al lordo dell'elemento atteso
|
(95)
|
4
|
NM
|
(297)
|
(62)
|
NM
|
Elemento eccezionale
|
(41)
|
-
|
NM
|
(20)
|
-
|
NM
|
PAT al netto dell'elemento atteso
|
(136)
|
4
|
NM
|
(317)
|
(62)
|
NM
Punti salienti del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno fiscale 2026
- La crescita dei ricavi nel terzo trimestre/nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2026 è stata influenzata dal destoccaggio di un importante prodotto commerciale brevettato da parte di un cliente, dal rallentamento degli ordini nella prima metà dell'anno fiscale 2026 a causa della ripresa incostante dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico statunitense e delle incertezze sulle politiche commerciali globali, nonché dei ritardi normativi relativi ai prodotti anestetici per inalazione per i mercati al di fuori degli Stati Uniti da parte dello stabilimento di Digwal.
- Margine EBITDA – Nonostante il calo dei ricavi, l'impatto sull'EBITDA è stato in parte compensato dai nostri sforzi volti all'ottimizzazione dei costi e all'eccellenza operativa.
- Si registra un significativo aumento delle richieste di offerta con primi segnali di ripresa nell'afflusso di ordini da ottobre 2025, grazie al miglioramento dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico e all'aumento delle attività legate a fusioni e acquisizioni negli Stati Uniti.
- Spese in conto capitale per la crescita - Investimento di 90 milioni di dollari USA per ampliare gli stabilimenti di Lexington e Riverview, secondo i piani. Si registra un buon interesse da parte dei clienti.
Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "L'anno fiscale 2026 è stato un anno sottotono per la Società a causa dell'impatto della riduzione delle scorte e del rallentamento degli ordini nella fase iniziale del primo semestre dell'anno fiscale 2026 nel nostro settore CDMO. Tuttavia, negli ultimi tempi, stiamo assistendo ai primi segnali di ripresa con un aumento delle richieste di preventivo e degli ordini grazie al miglioramento dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico e all'aumento delle attività legate a fusioni e acquisizioni nel settore sanitario statunitense. Nel nostro settore CHG, stiamo investendo in nuovi prodotti e ampliando la nostra presenza nei mercati al di fuori degli Stati Uniti. L'acquisizione di marchi di nicchia come Kenalog, sinergico con la nostra attuale attività, è un passo importante in questa direzione. Il nostro business consumer continua a sovraperformare nei mercati di riferimento, con una solida crescita dei nostri marchi di punta.
Nonostante la crescita più lenta registrata nell'anno fiscale 2026, continuiamo a credere nelle prospettive di crescita a lungo termine delle nostre attività e le sosteniamo investendo in modo tempestivo in capacità e competenze. Il quarto trimestre è stato storicamente il trimestre più forte per l'azienda e prevediamo che tale tendenza si protrarrà anche quest'anno."
|
Principali risultati finanziari del terzo trimestre/primi nove mesi dell'anno fiscale 2026
|
Organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO):
Prodotti generici ospedalieri complessi (CHG):
Piramal Consumer Healthcare (PCH):
|
Conto economico consolidato
|
(in ₹ Crores o come indicato)
|
Dettagli
|
Trimestrale
|
Nove mesi
|
Q3FY26
|
Q3FY25
|
% su base annua
|
Q2FY26
|
% su base trimestrale
|
9MFY26
|
9MFY25
|
% su base annua
|
Ricavi da attività operative
|
2.140
|
2.204
|
(3) %
|
2.044
|
5 %
|
6.117
|
6.397
|
(4) %
|
Altro reddito
|
43
|
12
|
256 %
|
66
|
(34) %
|
167
|
93
|
80 %
|
Reddito totale
|
2.183
|
2.216
|
(2) %
|
2.109
|
3 %
|
6.285
|
6.490
|
(3) %
|
Costo del materiale
|
786
|
806
|
(2) %
|
703
|
12 %
|
2.183
|
2.277
|
(4) %
|
Spese per i dipendenti
|
600
|
556
|
8 %
|
611
|
(2) %
|
1.830
|
1.695
|
8 %
|
Altre spese
|
558
|
504
|
11 %
|
571
|
(2) %
|
1.643
|
1.541
|
7 %
|
EBITDA
|
239
|
350
|
(32) %
|
224
|
7 %
|
628
|
977
|
(36) %
|
Interessi passivi
|
89
|
103
|
(14) %
|
82
|
8 %
|
258
|
318
|
(19) %
|
Ammortamento
|
213
|
197
|
8 %
|
203
|
5 %
|
613
|
574
|
7 %
|
Quota dell'utile netto delle società collegate
|
10
|
17
|
(40) %
|
15
|
(31) %
|
44
|
57
|
(23) %
|
Utile ante imposte
|
(53)
|
67
|
NM
|
(46)
|
NM
|
(199)
|
142
|
NM
|
Imposte
|
42
|
63
|
(33) %
|
53
|
(20) %
|
98
|
204
|
(52) %
|
Utile al netto delle imposte
|
(95)
|
4
|
NM
|
(99)
|
NM
|
(297)
|
(62)
|
NM
|
Voce eccezionale1
|
(41)
|
-
|
NM
|
-
|
NM
|
(20)
|
-
|
NM
|
Utile al netto delle imposte e della voce eccezionale
|
(136)
|
4
|
NM
|
(99)
|
NM
|
(317)
|
(62)
|
NM
|
1. Q3FY26 - Include indennità di fine rapporto e liquidazione delle ferie a causa dell'impatto della modifica alla legge LWF ₹ 26 Crs. e accordo con i clienti CDMO ₹ 15 Crs.
Teleconferenza sui risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno fiscale 2026
Piramal Pharma Limited organizzerà una teleconferenza per investitori/analisti il 29 gennaio 2026 dalle 9:30 alle 10:15(IST)per discutere i risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno fiscale 2026.
I dettagli per partecipare alla teleconferenza sono i seguenti:
|
Evento
|
Luogo e ora
|
Numero di telefono
|
Teleconferenza il
|
India – 9:30 IST
|
+91 22 6280 1461/+91 22 7115 8320 (numero principale)
|
1 800 120 1221 (numero verde)
|
Stati Uniti – 11:00
(Ora della costa orientale – New York)
|
Numero verde
18667462133
|
Regno Unito – 4:00
(Ora di Londra)
|
Numero verde
08081011573
|
Singapore – 12:00
(Ora di Singapore)
|
Numero verde
8001012045
|
Hong Kong – 12:00
(Ora di Hong Kong)
|
Numero verde
800964448
|
Express Join con Diamond Pass™
|
Utilizzare questo link per registrarsi in anticipo e ridurre i tempi di attesa al momento della partecipazione alla chiamata –Cliccare qui
Informazioni su Piramal Pharma Limited:
Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 171 stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda che si occupa di farmaci generici complessi per ospedali, e Piramal Consumer Healthcare (PCH), che commercializza prodotti da banco per il benessere e la salute. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.
Per ulteriori informazioni, visitare: Piramal Pharma | LinkedIn
1. Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg
