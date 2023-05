IL RISTORANTE TATIANA DI NEW YORK, GUIDATO DALLO CHEF KWAME ONWUACHI, È STATO NOMINATO RESY ONE TO WATCH 2023 DA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

LONDRA, 25 maggio 2023 /PRNewswire/ -- Il Tatiana di New York, dello chef Kwame Onwuachi, è stato nominato oggi vincitore del Resy One To Watch Award da The World's 50 Best Restaurants: la notizia è stata data dal vivo dall'organizzazione 50 Best durante una cena celebrativa tenutasi ieri sera al Tatiana. Il premio viene assegnato a una stella nascente della ristorazione che sta lasciando un segno nel panorama gastronomico internazionale.

Il ristorante è stato aperto appena sei mesi fa, a novembre 2022, presso il prestigioso Lincoln Center nell'Upper West Side di Manhattan. Il ristorante, che prende il nome dalla sorella di Onwuachi, Tatiana, celebra la formazione newyorkese dello chef e le sue radici di appartenenza alla diaspora africana. Un menu innovativo comprende piatti che vanno da pane di mais e merluzzo, con merluzzo affumicato allo jerk, salsa soubise e finocchio, al brasato di code di bue servito con riso e piselli, carote thumbelina e zucca chayote.

Nato nel Bronx, con radici in Nigeria, New Orleans e Caraibi, Onwuachi è stato introdotto per la prima volta alla cucina da sua madre. Dopo la formazione presso il Culinary Institute of America di New York, ha lavorato in alcuni dei ristoranti più famosi al mondo, tra cui Eleven Madison Park e Per Se. Il suo impressionante curriculum lo ha visto aprire cinque ristoranti prima dell'età di 30 anni, tra cui il lodato Kith/Kin a Washington, D.C., oltre a comparire come giudice nella stagione 18 di Top Chef, dopo aver fatto il suo debutto come concorrente nello show circa cinque anni prima.

William Drew, Director of Content per The World's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: «Questo premio non potrebbe essere più meritato: Tatiana è uno dei luoghi più desiderati sulla scena culinaria di New York appena sei mesi dopo l'apertura. Lo chef Kwame e il suo team sono dei veri pionieri nell'offrire un'esperienza gastronomica eccezionale, portando la cucina caraibica, africana e afro-americana a una meritatissima ribalta.»

Onwuachi ha affermato: «Vorrei come prima cosa ringraziare il mio team e l'intero sistema che mi è attorno, senza di voi nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Sono davvero entusiasta, onorato e grato di essere stato riconosciuto a livello mondiale.»

Il vincitore del Resy One To Watch Award è stato svelato prima della cerimonia di premiazione di The World's 50 Best Restaurants 2023, che si terrà martedì 20 giugno a Valencia, Spagna.

