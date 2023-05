O TATIANA, DE NOVA YORK, DO CHEF KWAME ONWUACHI, É NOMEADO COMO RESY ONE TO WATCH 2023 PELO THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

LONDRES, 25 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Tatiana da cidade de Nova York, do chef Kwame Onwuachi, foi nomeado hoje como o ganhador do prêmio Resy One To Watch pelo The World's 50 Best Restaurants, em uma notícia revelada ao vivo pela organização 50 Best em um jantar comemorativo realizado no Tatiana ontem à noite. O prêmio reconhece um restaurante em ascensão que está causando impacto na cena gastronômica e é digno de reconhecimento internacional.

The World’s 50 Best Restaurants announces New York’s Tatiana, from chef-owner Kwame Onwuachi, as the recipient of the Resy One To Watch Award 2023

O restaurante foi inaugurado há apenas seis meses, em novembro de 2022, no prestigiado Lincoln Center da cidade, no Upper West Side de Manhattan. Batizado em homenagem à irmã de Onwuachi, o Tatiana celebra a criação do chef em Nova York, juntamente com suas raízes como parte da diáspora africana. Um menu inventivo apresenta pratos que vão desde Pão de Milho e Bacalhau, com bacalhau defumado jerk, soubise de leitelho e erva-doce, até Rabada Cozida servida com arroz e ervilhas, cenoura Thumbelina e chuchu.

Nascido no Bronx, com raízes na Nigéria, em Nova Orleans e no Caribe, Onwuachi foi introduzido à culinária por sua mãe. Depois de treinar no Culinary Institute of America em Nova York, ele trabalhou em alguns dos restaurantes mais renomados do mundo, incluindo o Eleven Madison Park e o Per Se. Seu currículo impressionante o levou a abrir cinco restaurantes antes dos 30 anos, incluindo o aclamado Kith/Kin em Washington, D.C., além da presença como jurado no 18 of Top Chef, depois de ter estreado como participante no programa cinco anos antes.

William Drew, Diretor de Conteúdo do The World's 50 Best Restaurants, diz: "Com o Tatiana já sendo um dos lugares mais procurados na cena culinária de Nova York, apenas seis meses após a abertura, este prêmio não poderia ser mais merecido. O chef Kwame e sua equipe são pioneiros ao oferecer uma experiência gastronômica excepcional, colocando a culinária caribenha, africana e afro-americana no merecido destaque."

Onwuachi diz: "Quero agradecer minha equipe e meu sistema de apoio em primeiro lugar, nada disso seria possível sem vocês. Estou animado, honrado e grato por ser reconhecido em um cenário mundial."

O vencedor do Prêmio Resy One To Watch é revelado antes da cerimônia de premiação do The World's 50 Best Restaurants 2023, que será realizada na terça-feira, 20 de junho, em Valência, Espanha.

Para acesso ao centro de mídia, acesse: https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2084639/50_Best_Resy_One_To_Watch.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2076144/World_50Best_Rest_2023_Logo.jpg

FONTE 50 Best

SOURCE 50 Best