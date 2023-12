INDIAWOOD 2024: la trasformazione del panorama della lavorazione del legno e della produzione di mobili in Asia

BENGALURU, India, 15 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- In programma dal 22 al 26 febbraio 2024 presso il Bangalore International Exhibition Centre, a Bengaluru, INDIAWOOD 2024, l'edizione più grande nella storia di questo evento, sarà il palcoscenico per innovazioni ed eccellenza senza precedenti nel settore della lavorazione del legno e della produzione di mobili. Con oltre 950 aziende presenti provenienti da più di 50 paesi sparse sui 75.000 m2 della fiera, la prossima edizione ospiterà un gruppo impressionante di partecipanti. Paesi di tutto il mondo, tra cui Germania, Italia, Francia, Malaysia, Canada, Usa e Turchia saranno rappresentati nei padiglioni ufficiali. Tra gli eventi ospitati all'interno della fiera vi saranno l'esposizione India Mattresstech & Upholstery Supplies Expo, assieme agli eventi concomitanti Wood+ in Architecture & Design e Surface in Motion India.