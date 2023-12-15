INDIAWOOD 2024: Asya'nın Ahşap İşçiliği ve Mobilya İmalat Ortamını Dönüştürüyor

Etkinlik, uzmanlar ve fikir liderlerinin gerçekleştireceği çeşitli seminer, atölye çalışması ve panel tartışmaları içerecek. Katılımcılar aynı zamanda gelişmekte olan sektör trendlerine, uygun uygulamalara ve yenilikçi teknolojilere dair değerli derinlemesine bilgiler elde etme fırsatına da sahip olacak.

Ülkenin dört bir yanından ve Nepal, Butan, Sri Lanka, Orta Doğu ve diğer uluslararası ülkeler gibi komşu ülkelerden mobilya ve mutfak imalatçıları, mimarlar, iç mimarlar, kereste tüccarları, hızar sahipleri, inşaatçılar, müteahhitler, donanım distribütörleri, bayiler bu 5 günlük mega etkinliğin bir parçası olacak.

Etkinlik Hindistan'daki ahşap işleme sektörü içindeki büyümeyi güçlendirmede merkezi bir rol oynadı. Hindistan'ın ahşap işleme sektörü, yıllar içinde kayda değer bir ilerleme göstererek 2023 yılında 15,79 milyar USD tahmini değerine ulaştı ve bu rakamın 2023-2028 arası %11,20 oranında güçlü bir YBBO ile 2028 itibariyle 26,85 milyar USD olması bekleniyor.

NuernbergMesse Hindistan Genel Müdürü Sonia Prashar, "INDIAWOOD 2024 bir fuardan çok daha fazlasıdır; ahşap işleme ve mobilya imalat sektörlerindeki vizyonerleri ve öncüleri bir araya getiren dinamik bir pazardır" açıklamasında bulundu. "Bu yılın etkinliği, Hindistan'ın küresel bir sektör lideri olarak konumunu güçlendirmek için yeniliği, sürdürülebilirliği ve cazip iş fırsatlarını tanıtmaya odaklanıyor."

TRENDLERİN VE YENİLİKLERİN KAYNAŞTIĞI YER

CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) makineleri, otomasyon ve dijital tasarım yazılımı gibi ileri teknolojilerin entegrasyonu, Hindistan'daki ahşap işleme ve mobilya imalatı süreçlerinde hassasiyeti, verimliliğin yanı sıra yaratıcılığı da artırmıştır. Kentleşme trendinin yükselmesi ve yaşam alanlarının küçülmesiyle birlikte modüler, çok işlevli ve yerden tasarruf sağlayan mobilyalara olan talep arttı. INDIAWOOD, ahşap işleme ve mobilya imalatı sektörünün tamamında daima ürün, çözüm ve içerik sunmasıyla ziyaretçiler için en kapsamlı platform olmuştur.

Daha fazla bilgi için lütfen www.indiawood.com adresini ziyaret edin

Fuar iletişim bilgileri:

Pradeep Kumar Gopal,

+91 9986066910,

[email protected]

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YoXyxy4H9Lw

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2300027/INDIAWOOD_2023_Logo.jpg