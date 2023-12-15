INDIAWOOD 2024: Asya'nın Ahşap İşçiliği ve Mobilya İmalat Ortamını Dönüştürüyor

News provided by

NuernbergMesse India Private Limited

15 Dec, 2023, 06:13 ET

BENGALURU, Hindistan, 15 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Bengaluru'daki Bangalore Uluslararası Fuar Merkezinde 22 – 26 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ve etkinlik tarihinin en büyük fuarı olan INDIAWOOD 2024, ahşap işçiliği ve mobilya imalat sektörünün benzersiz inovasyonunu ve mükemmelliğini sergileyecek. 75.000 metre kare alanda 50'den fazla ülkeden 950'yi aşkın şirketin katılacağı fuar çok geniş bir katılımcı yelpazesine ev sahipliği yapacak. Almanya, İtalya, Fransa, Malezya, Kanada, ABD, Türkiye gibi ülkeler resmi fuar pavyonlarında temsil edilecek. Aynı anda aynı yerde gerçekleşecek etkinlikler arasında Hindistan Şilte ve Döşeme Malzemeleri Fuarı bulunurken eş zamanlı etkinlikler arasında da Mimari ve Tasarımda Ahşap+ ve Hindistan'da Hareketli Yüzeyler etkinlikleri de yer alıyor.

Glimpses of INDIAWOOD 2022
Glimpses of INDIAWOOD 2022
INDIAWOOD
INDIAWOOD
Glimpses of INDIAWOOD 2022
INDIAWOOD

Etkinlik, uzmanlar ve fikir liderlerinin gerçekleştireceği çeşitli seminer, atölye çalışması ve panel tartışmaları içerecek. Katılımcılar aynı zamanda gelişmekte olan sektör trendlerine, uygun uygulamalara ve yenilikçi teknolojilere dair değerli derinlemesine bilgiler elde etme fırsatına da sahip olacak.

Ülkenin dört bir yanından ve Nepal, Butan, Sri Lanka, Orta Doğu ve diğer uluslararası ülkeler gibi komşu ülkelerden mobilya ve mutfak imalatçıları, mimarlar, iç mimarlar, kereste tüccarları, hızar sahipleri, inşaatçılar, müteahhitler, donanım distribütörleri, bayiler bu 5 günlük mega etkinliğin bir parçası olacak.

Etkinlik Hindistan'daki ahşap işleme sektörü içindeki büyümeyi güçlendirmede merkezi bir rol oynadı. Hindistan'ın ahşap işleme sektörü, yıllar içinde kayda değer bir ilerleme göstererek 2023 yılında 15,79 milyar USD tahmini değerine ulaştı ve bu rakamın 2023-2028 arası %11,20 oranında güçlü bir YBBO ile 2028 itibariyle 26,85 milyar USD olması bekleniyor. 

NuernbergMesse Hindistan Genel Müdürü Sonia Prashar, "INDIAWOOD 2024 bir fuardan çok daha fazlasıdır; ahşap işleme ve mobilya imalat sektörlerindeki vizyonerleri ve öncüleri bir araya getiren dinamik bir pazardır" açıklamasında bulundu. "Bu yılın etkinliği, Hindistan'ın küresel bir sektör lideri olarak konumunu güçlendirmek için yeniliği, sürdürülebilirliği ve cazip iş fırsatlarını tanıtmaya odaklanıyor."

TRENDLERİN VE YENİLİKLERİN KAYNAŞTIĞI YER

CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) makineleri, otomasyon ve dijital tasarım yazılımı gibi ileri teknolojilerin entegrasyonu, Hindistan'daki ahşap işleme ve mobilya imalatı süreçlerinde hassasiyeti, verimliliğin yanı sıra yaratıcılığı da artırmıştır. Kentleşme trendinin yükselmesi ve yaşam alanlarının küçülmesiyle birlikte modüler, çok işlevli ve yerden tasarruf sağlayan mobilyalara olan talep arttı. INDIAWOOD, ahşap işleme ve mobilya imalatı sektörünün tamamında daima ürün, çözüm ve içerik sunmasıyla ziyaretçiler için en kapsamlı platform olmuştur.

Daha fazla bilgi için lütfen www.indiawood.com adresini ziyaret edin   

Fuar iletişim bilgileri: 
Pradeep Kumar Gopal,
+91 9986066910,
[email protected] 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YoXyxy4H9Lw
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2300027/INDIAWOOD_2023_Logo.jpg

Also from this source

INDIAWOOD 2024: Transforming the Woodworking and Furniture Manufacturing Landscape in Asia

INDIAWOOD 2024: Transforming the Woodworking and Furniture Manufacturing Landscape in Asia

Scheduled to take place from 22 – 26 February, 2024 at Bangalore International Exhibition Centre, Bengaluru, INDIAWOOD 2024, the biggest in the...
L'INNOVATION AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ : FIRE SAFE BUILD INDIA STIMULE LA TRANSFORMATION DE L'INDUSTRIE

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ : FIRE SAFE BUILD INDIA STIMULE LA TRANSFORMATION DE L'INDUSTRIE

FIRE SAFE BUILD INDIA, un salon pionnier axé sur les solutions de protection passive contre les incendies, se tiendra du 1er au 3 février 2024 au Jio ...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Furniture and Furnishings

Image1

Computer & Electronics

Image1

Household, Consumer & Cosmetics

Image1

Paper, Forest Products & Containers

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.