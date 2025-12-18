Iscrizioni aperte per BRANDmania - Festival per marchi di valore ad Essen

Partecipazione di aziende di rilievo

LicenseLounge powered by BRANDmania alla prossima Spielwarenmesse

NUREMBERG, Germania, 18 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- I preparativi per la prossima edizione di BRANDmania sono in pieno svolgimento: già ora aziende di marchi, licenzianti e agenzie interessate possono iscriversi tramite il sito web per uno stand al più grande evento B2B del settore delle licenze nell'area di lingua tedesca. Dopo il feedback estremamente positivo sulla location, la piattaforma di successo per cooperazioni, partnership e licensing si terrà nuovamente presso l'imponente complesso della Zeche Zollverein a Essen dal 24 al 25 giugno 2026.

Palcoscenico per marchi e licenze

In un'atmosfera da festival rilassata ed ispiratrice, BRANDmania riunisce, ancora una volta, i principali protagonisti del mondo delle licenze, dei marchi e del commercio. L'interesse è già molto alto. Saranno presenti aziende di diversi settori come intrattenimento, media, alimentare, moda e industria del giocattolo. Marchi rinomati e attori chiave che hanno già partecipato quest'anno hanno confermato nuovamente la loro partecipazione. "In questo modo, BRANDmania si conferma, ancora una volta, la piattaforma centrale per presentazioni innovative dei marchi e lo scambio intersettoriale", afferma con entusiasmo Christian Ulrich, portavoce del Consiglio Direttivo dell'organizzatrice Spielwarenmesse eG. Anche la collaborazione con Licensing International proseguirà nella prossima edizione dell'evento B2B. Insieme all'associazione mondiale, BRANDmania offrirà a tutti i partecipanti un programma di conferenze

di altissimo livello e molto vario.

BRANDmania incontra Spielwarenmesse

Anche alla Spielwarenmesse di fine gennaio il tema delle licenze avrà grande rilievo: il primo punto di riferimento per i principianti e i professionisti delle licenze sarà la LicenseLounge powered by BRANDmania, situata nel foyer NCC West del centro fieristico di Norimberga. L'evento leader mondiale offre così numerose opportunità di networking e scambio sulle tendenze attuali. Inoltre, il martedì e il mercoledì della fiera, i LicenseTalks – presentati in collaborazione con Licensing International e Licensing Magazine – offriranno preziose conoscenze. Relatori internazionali forniranno, in sessioni di mezz'ora, interessanti approfondimenti sugli sviluppi più importanti del settore delle licenze. Mercoledì pomeriggio, a partire dalle ore 15, la LicenseLounge invita a una Coffee Break, offrendo l'occasione di stringere nuovi contatti. La Spielwarenmesse rappresenta così il perfetto avvio per preparare il settore a BRANDmania.

Informazioni su BRANDmania

BRANDmania è un evento di networking B2B per collaborazioni, partnership e licenze di marchi con l'obiettivo di far incontrare aziende, marchi e potenziali partner di cooperazione in tutti i settori. La prossima edizione di BRANDmania si terrà il 24 e 25 giugno 2026 nella Grand Hall del complesso industriale dismesso della miniera di carbone Zollverein a Essen.

Spielwarenmesse eG

Versatile e orientata a livello internazionale: così la Spielwarenmesse eG rappresenta l'industria del giocattolo e altri mercati di beni di consumo. Nella sua forma giuridica di cooperativa, l'azienda è unica tra le società fieristiche e di grande successo: il team di 60 persone opera dalla "ToyCity" di Norimberga ed è supportato da rappresentanti in oltre 100 Paesi. Il portafoglio comprende due fiere leader a livello mondiale: la Spielwarenmesse di Norimberga, leader internazionale nel settore B2B e la SPIEL di Essen nel settore B2C. A queste si aggiungono la Kids India a Mumbai e il programma fieristico World of Toys by Spielwarenmesse, che consente ai produttori di accedere a nuovi mercati attraverso partecipazioni congiunte a Hong Kong, Tokyo e New York. Affiliate proprie nei paesi più importanti Cina ed India forniscono le competenze necessarie direttamente in loco. Grazie al loro know-how di competenze e alla loro rete globale, gli organizzatori di fiere stanno diventando, sempre più, generatori di impulsi e precursori di temi e tendenze del settore. L'esempio più recente è la BRANDmania, che presenta a Essen il tema delle licenze e delle partnership in modo non convenzionale e lungimirante. La Spielwarenmesse eG è attiva tutto l'anno, sia con i suoi eventi che con le sue offerte online (www.spielwarenmesse-eg.de).

