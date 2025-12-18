Ouverture des inscriptions à BRANDmania - Le festival dédié à la puissance des marques à Essen

Des entreprises de renom parmi les participants

La LicenseLounge animée par BRANDmania sur la prochaine Spielwarenmesse

NUREMBERG, Allemagne, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Les préparatifs pour la prochaine édition de BRANDmania battent leur plein les marques, détenteurs de licences et agences intéressés peuvent dès à présent s'inscrire via le site internet pour réserver un stand sur le plus grand événement B2B du secteur des licences de l'espace germanophone. Après les retours extrêmement positifs sur le choix du lieu, l'événement à succès dédié aux coopérations, aux partenariats et aux licences se tiendra à nouveau du 24 au 25 juin 2026 dans le cadre exceptionnel de la Zeche Zollverein à Essen.

Une scène pour les marques et les licences

Dans une ambiance festive et inspirante, BRANDmania réunit à nouveau les leaders du monde des licences, des marques et du commerce. L'intérêt est déjà grand : des entreprises issues de secteurs variés tels que le divertissement, les médias, l'alimentaire, la mode et le jouet seront représentées. Des marques renommées et des acteurs clés qui étaient déjà présents cette année ont confirmé leur participation. « Ainsi, BRANDmania s'impose à nouveau comme la plateforme centrale pour les mises en scène de marques innovantes et les échanges intersectoriels », se réjouit Christian Ulrich, porte-parole du comité de direction de l'organisateur Spielwarenmesse eG. La collaboration avec Licensing International se poursuit également pour la prochaine édition. En partenariat avec l'association internationale, BRANDmania proposera à tous les participants un programme de conférences varié et de haut niveau.

BRANDmania rencontre la Spielwarenmesse

Lors de la Spielwarenmesse fin janvier, le thème des licences occupera également une place centrale : la LicenseLounge animée par BRANDmania, située dans le foyer NCC West du parc des expositions de Nuremberg, sera le point de rencontre incontournable pour les professionnels comme pour les nouveaux acteurs du secteur. Cet événement de référence mondiale leur ouvre ainsi de nombreuses opportunités de networking et de partage autour des tendances actuelles du marché. Les LicenseTalks, présentés en coopération avec Licensing International et Licensing Magazine, fourniront également un savoir-faire précieux le mardi et le mercredi du salon. Des intervenants internationaux donneront lors de sessions d'une demi-heure, un aperçu passionnant des principaux développements dans le domaine des licences. Le mercredi après-midi, à partir de 15 heures, la LicenseLounge conviera les participants pour un coffee break, une occasion d'établir de nouveaux contacts. La Spielwarenmesse offre ainsi un prélude parfait pour préparer la filière à BRANDmania.

À propos de BRANDmania

BRANDmania est un événement de réseautage B2B axé sur les coopérations entre marques, les partenariats et les licences, dont l'objectif est de mettre en relation des entreprises, des marques et des partenaires potentiels issus de différents secteurs. La prochaine édition de BRANDmania aura lieu les 24 et 25 juin dans le Grand Hall de l'ancienne mine Zollverein à Essen.

Spielwarenmesse eG

Polyvalence et visée internationale sont les termes qui qualifient la manière dont la Spielwarenmesse eG représente le secteur du jouet et d'autres marchés de biens de consommation. Sous sa forme juridique de coopérative, l'entreprise est unique parmi les sociétés d'exposition et connaît un succès considérable : forte de 60 personnes, l'équipe agit depuis la « ToyCity » de Nuremberg et est encadrée par des représentants dans plus de 100 pays. Son portefeuille comprend deux salons leaders mondiaux : la Spielwarenmesse (salon du jouet) de Nuremberg est le leader international dans le secteur B2B et le salon SPIEL d'Essen dans le secteur B2C. À cela s'ajoutent le salon Kids India à Mumbai et le programme de salons World of Toys by Spielwarenmesse, qui ouvre aux fabricants les portes de nouveaux marchés grâce à des participations communes à Hong Kong, Tokyo et New York. Les filiales situées sur les sites importants de Chine et d'Inde assurent l'expertise correspondante directement sur place. Grâce à leur savoir-faire et à leur réseau mondial, les organisateurs de salons occupent de plus en plus la place d'initiateurs et de précurseurs en matière de thèmes et de tendances du secteur. L'exemple le plus récent est BRANDmania, qui illustre de manière non conventionnelle et prometteuse le thème des licences et des partenariats à Essen. La Spielwarenmesse eG est active toute l'année, aussi bien avec ses manifestations qu'avec ses offres en ligne (www.spielwarenmesse-eg.de).

