Inscripción abierta para BRANDmania - Festival de la fuerza de las marcas en Essen

Participación de empresas reconocidas

LicenseLounge powered by BRANDmania en la próxima Spielwarenmesse

NUREMBERG, Alemania, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los preparativos para la próxima edición de BRANDmania están en pleno apogeo: las empresas de marcas, licenciatarios y agencias interesadas ya pueden inscribirse a través del sitio web para obtener un stand en el mayor evento B2B del sector de licencias en el área de habla alemana. Tras la excelente acogida de la ubicación, la exitosa plataforma para cooperaciones, asociaciones y licensing tendrá lugar nuevamente en el impresionante complejo de la Zeche Zollverein en Essen, del 24 al 25 de junio de 2026.

Escenario para marcas y licencias

En un ambiente relajado e inspirador de festival, BRANDmania vuelve a reunir a los principales representantes del mundo de las licencias, las marcas y el comercio. El interés ya es muy alto. Empresas de diversos sectores como entretenimiento, medios, alimentación, moda y la industria del juguete estarán presentes. Marcas de renombre y actores clave que ya participaron este año han confirmado nuevamente su asistencia. "De este modo, BRANDmania vuelve a ser la plataforma central para presentaciones innovadoras de marcas e intercambio intersectorial", comenta con entusiasmo Christian Ulrich, portavoz del consejo de administración de la organización Spielwarenmesse eG. También la colaboración con Licensing International continuará en la próxima edición del evento B2B. Junto con la asociación mundial, BRANDmania ofrecerá a todos los participantes un programa de conferencias de alto nivel y gran variedad.

BRANDmania se une a Spielwarenmesse

El tema de las licencias también será protagonista en la Spielwarenmesse a finales de enero: el primer punto de referencia para principiantes y profesionales de licencias será la LicenseLounge powered by BRANDmania, ubicada en el foyer NCC West del centro de exposiciones de Núremberg. El evento líder mundial ofrece así numerosas oportunidades para establecer contactos y compartir tendencias actuales. Además, los LicenseTalks, presentados en cooperación con Licensing International y Licensing Magazine, aportarán valiosos conocimientos los días martes y miércoles de la feria. Ponentes internacionales ofrecerán, en sesiones de media hora, interesantes perspectivas sobre los desarrollos más importantes del negocio de licencias. El miércoles por la tarde, a partir de las 15 horas, la LicenseLounge invita a una Coffee Break, brindando la oportunidad de establecer nuevos contactos. Así, la Spielwarenmesse constituye el inicio perfecto para preparar al sector para BRANDmania.

Sobre la BRANDmania

La BRANDmania es un evento de creación de redes B"B en torno a las cooperaciones de marcas, asociaciones licencias con el objetivo de conectar empresas, marcas y posibles socios de cooperación a través de los diferentes sectores. La próxima BRANDmania tiene lugar el 24 y 25 de junio en el Grand Hall de la antigua Mina Zollverein en Essen.

Spielwarenmesse eG

Versátil y con orientación internacional: así representa la Spielwarenmesse eG a la industria del juguete y otros mercados de bienes de consumo. En su forma jurídica de cooperativa, la empresa es única entre las empresas de ferias y tiene un gran éxito: el equipo de 60 personas opera desde la «ToyCity» de Núremberg y cuenta con el apoyo de representantes en más de 100 países. Su oferta incluye dos de las ferias más importantes del mundo: La Spielwarenmesse de Núremberg es líder internacional en el sector B2B y la SPIEL de Essen, en el B2C. Además, está Kids India en Mumbai y el programa de ferias World of Toys by Spielwarenmesse, que permite a los fabricantes acceder a nuevos mercados mediante participaciones conjuntas en Hong Kong, Tokio y Nueva York. Las propias filiales de la empresa en los lugares clave China e India proporcionan la experiencia pertinente directamente in situ Gracias a su experiencia concentrada y a su red mundial, los organizadores de ferias se están convirtiendo cada vez más en fuerzas motrices y pioneros de los temas y tendencias del sector. El ejemplo más reciente es BRANDmania, que presenta en Essen el tema de las licencias y asociaciones de una forma poco convencional y con visión de futuro. Spielwarenmesse eG está activa todo el año, tanto con sus eventos como con su oferta en línea (www.spielwarenmesse-eg.de).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847941/BRANDmate_Essen.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2847940/BRANDmania_Logo.jpg