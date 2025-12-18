Anmeldung zur BRANDmania gestartet - Festival für Markenpower in Essen

Teilnehmerkreis mit namhaften Unternehmen

LicenseLounge powered by BRANDmania auf der kommenden Spielwarenmesse

NUREMBERG, Deutschland, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe der BRANDmania laufen auf Hochtouren: Schon jetzt können sich interessierte Markenunternehmen, Lizenzgeber und Agenturen über die Webseite für einen Stand auf dem größten B2B-Event der Lizenzbranche im deutschsprachigen Raum anmelden. Nach dem äußerst positiven Feedback zur Location findet die erfolgreiche Plattform für Kooperationen, Partnerships und Licensing vom 24. bis 25. Juni 2026 erneut in der beeindruckenden Zeche Zollverein in Essen statt.

Bühne für Marken und Lizenzen

In lockerer und inspirierender Festival-Atmosphäre bringt die BRANDmania wieder führende Köpfe aus der Lizenz-, Marken- und Handelswelt zusammen. Das Interesse ist bereits groß. Unternehmen aus verschiedenen Bereichen wie Entertainment, Medien, Food, Fashion und der Spielwarenbranche werden vertreten sein. Namhafte Marken und Key Player, die bereits in diesem Jahr dabei waren, haben erneut ihre Teilnahme zugesagt. „Damit wird die BRANDmania erneut zur zentralen Plattform für innovative Markeninszenierungen und branchenübergreifenden Austausch", freut sich Christian Ulrich, Vorstandssprecher des Veranstalters Spielwarenmesse eG. Auch die Zusammenarbeit mit Licensing International findet zur kommenden Ausgabe des B2B-Events eine Fortsetzung. Gemeinsam mit dem Weltdachverband wird die BRANDmania für alle Teilnehmende ein hochkarätiges und vielseitiges Vortragsprogramm anbieten.

BRANDmania meets Spielwarenmesse

Auch auf der Spielwarenmesse Ende Januar wird das Thema Lizenzen großgeschrieben: Erste Anlaufstelle für Lizenzeinsteiger und -profis ist die LicenseLounge powered by BRANDmania im Foyer NCC West des Nürnberger Messezentrums. Damit eröffnet ihnen die Weltleitveranstaltung zahlreiche Möglichkeiten zum Networking und Austausch über aktuelle Trends. Wertvolles Know-how liefern am Messe-Dienstag und -Mittwoch außerdem die LicenseTalks, die in Kooperation mit Licensing International und dem Licensing Magazine präsentiert werden. Internationale Speaker geben in halbstündigen Sessions spannende Einblicke in die wichtigsten Entwicklungen rund um das Lizenzgeschäft. Am Mittwochnachmittag lädt die LicenseLounge ab 15 Uhr zur Coffee Break ein, die Gelegenheit zum Knüpfen neuer Kontakte bietet. Die Spielwarenmesse bildet damit einen perfekten Auftakt, um die Branche auf die BRANDmania einzustimmen.

Über die BRANDmania

Die BRANDmania ist ein B2B-Networking-Event rund um Markenkooperationen, Partnerships und Licensing mit dem Ziel, Unternehmen, Marken und potenzielle Kooperationspartner branchenübergreifend zusammenzubringen. Die nächste BRANDmania findet am 24. und 25. Juni 2026 in der Grand Hall der stillgelegten Zeche Zollverein in Essen statt.

Spielwarenmesse eG

Vielseitig aufgestellt und international ausgerichtet – so repräsentiert die Spielwarenmesse eG die Spielwarenbranche und weitere Konsumgütermärkte. In seiner Rechtsform als Genossenschaft ist das Unternehmen einzigartig unter den Messegesellschaften und äußerst erfolgreich: Das 60-köpfige Team agiert von der „ToyCity" Nürnberg aus und wird durch Repräsentanten in über 100 Ländern unterstützt. Im Portfolio befinden sich zwei Weltleitmessen: Die Spielwarenmesse in Nürnberg ist im B2B- und die SPIEL in Essen im B2C-Bereich international führend. Hinzu kommen die Kids India in Mumbai sowie das Messeprogramm World of Toys by Spielwarenmesse, das Herstellern mittels Gemeinschaftsbeteiligungen in Hongkong, Tokio und New York Eintritt in neue Märkte eröffnet. Eigene Tochterunternehmen an den wichtigen Standorten China und Indien sorgen für die entsprechende Expertise direkt vor Ort. Durch das geballte Know-how sowie das globale Netzwerk entwickeln sich die Messemacher immer stärker zu Impulsgebern und Wegbereitern von Branchenthemen und Trends. Als jüngstes Beispiel dient die BRANDmania, die das Thema Lizenzen und Partnerschaften in Essen unkonventionell und zukunftsträchtig abbildet. Sowohl mit ihren Veranstaltungen als auch Online-Angeboten ist die Spielwarenmesse eG ganzjährig aktiv (www.spielwarenmesse-eg.de).

