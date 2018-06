JA Solar ha vinto il premio "Top Performer" di DNV GL per la terza volta

PECHINO, 16 giugno 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd. (NASDAQ: JASO), un produttore leader mondiale di prodotti per energia solare a elevate prestazioni, ha annunciato oggi di aver vinto il premio "Top Performer 2018" di DNV GL, un istituto di fama mondiale indipendente di certificazione e di esperti di energia. JA Solar ha ottenuto questo premio per la terza volta. Sia nel 2014 che nel 2016, JA Solar ha superato i testi del prodotto e ha ricevuto la certificazione del prodotto dalla PVEL (una società sussidiaria interamente controllata di DNV GL) e ha vinto il premio "Top Performer".