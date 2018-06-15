Компания JA Solar в третий раз удостоилась звания «Top Performer» от DNV GL

DNV GL пользуется высокой репутацией в фотоэлектрической отрасли. Ее ежегодный отчет о показателях надежности PV-модулей включает результаты анализа продукции различных производителей и считается самой комплексной оценкой надежности солнечных модулей. Титул «Top Performer» присуждается на основании вышеупомянутого отчета. Тестирование надежности охватывает весь жизненный цикл продуктов и включает несколько термических циклов IEC, испытание нагревом во влажной среде, тест на УФ-облучение, тест на динамико-механическую нагрузку, испытание на замораживание во влажной среде, тест на ослабление PID, определение мест перегрева и т.д. Результаты тестирования предоставляют потенциальным покупателям фотоэлектрического оборудования и инвесторам в строительство электростанций доверенную справочную информацию.

JA Solar прилагает все усилия для создания серийных высокоэффективных солнечных модулей, способных эффективных сокращать общую приведенную стоимость электричества (LCOE). Будь то разработка и массовое производство продуктов PERC или вывод на рынок двусторонних модулей PERC мощностью 1500 В с двусторонним стеклянным покрытием - компания JA Solar неизменно идет в авангарде отрасли. Присужденное организацией DNV GL звания «Top Performer» наглядно демонстрирует технические преимущества JA Solar и ее способность предоставлять высокопроизводительные, высоконадежные солнечные продукты.

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Сунь Сяожуй (Xiaorui Sun),

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SOURCE JA Solar Holdings Co., Ltd.