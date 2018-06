JA Solar est nommé « Top Performer » par DNV GL pour la troisième fois

DNV GL jouit d'une réputation solide dans le secteur de l'énergie photovoltaïque. Son rapport annuel de carte de pointage sur la fiabilité des modules photovoltaïques couvre les essais et l'analyse de produits modulaires proposés par divers fabricants. Elle est reconnue comme l'évaluation la plus complète relative à la fiabilité des modules photovoltaïques. Le prix « Top Performer » se fonde sur la carte de pointage concernant la fiabilité des modules photovoltaïques de DNV GL. L'examen de fiabilité évalue le cycle de vie complet des produits, lequel englobe le cycle thermique IEC, la chaleur humide, le rayonnement ultraviolet, la charge dynamique mécanique, l'atténuation PID et le test de point chaud. Les résultats des tests fournissent aux acheteurs potentiels d'équipement photovoltaïque et aux investisseurs dans les centrales énergétiques photovoltaïques des références qui font autorité.

JA Solar se consacre à des travaux de recherche et de développement portant sur des modules solaires à haut rendement et produits en grande quantité qui peuvent réduire efficacement le coût moyen actualisé de l'énergie (LCOE). Qu'il s'agisse de mettre au point ou de produire en grande quantité des produits PERC, ou encore d'introduire des modules bifaces PERC à verre double ou de 1500 V, JA Solar a toujours été à l'avant-garde de l'industrie. La distinction « Top Performer » remise par DNV GL démontre une fois de plus la force technique de JA Solar et sa capacité à fournir des produits solaires hautement fiables et hautement performants.

