JZXN annuncia trattative con una società di trading di intelligenza artificiale per una cooperazione; prevede di acquisire circa 1 miliardo di dollari in token con uno sconto del 30%, il che genererebbe notevoli guadagni contabili al completamento dell'operazione, con i token programmati per essere quotati a breve su Binance

HANGZHOU, Cina, 16 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) ("Jiuzi" o la "Società") ha annunciato oggi di essere in trattative di cooperazione strategica con una società tecnologica Web3 specializzata nello sviluppo di una piattaforma di trading di criptovalute basata sull'intelligenza artificiale (IA) (la "Controparte"). Secondo l'accordo preliminare, entrambe le parti intendono sviluppare e promuovere congiuntamente una piattaforma di diagnostica e trading di criptovalute basata sull'intelligenza artificiale, allo scopo di promuovere un'applicazione orientata al mercato.

Per facilitare questa collaborazione, JZXN intende acquisire token emessi dalla Controparte con uno sconto significativo tramite un collocamento privato delle sue azioni ordinarie, per un valore totale di circa 1 miliardo di dollari USA. Sulla base delle attuali valutazioni e ipotesi di mercato, una volta completata con successo la transazione, la Società prevede di generare notevoli guadagni non realizzati. Inoltre, si prevede che i token della Controparte saranno quotati e scambiati su Binance, uno dei principali exchange di criptovalute a livello mondiale, il che potrebbe migliorare le capacità di scoperta del mercato e liquidità del token. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia circa il successo, la tempistica o i risultati post-quotazione di tale potenziale quotazione. La Società non si assume alcun impegno in merito al prezzo futuro o ai rendimenti dei token.

Questa partnership mira a integrare le risorse e le competenze di entrambe le parti nella tecnologia dell'intelligenza artificiale, nel trading di criptovalute e nel settore Web3, promuovendo congiuntamente la productization e la commercializzazione di analisi delle tendenze di mercato basate sull'intelligenza artificiale, identificazione dei rischi e motori di trading intelligenti. La Società ritiene che, se finalizzata e implementata con successo, questa cooperazione rafforzerà le sue riserve tecnologiche e la sua presenza commerciale in settori correlati, creando potenzialmente nuove opportunità di business e generando valore a medio-lungo termine.

Va notato che la questione è ancora oggetto di negoziati e accordi quadro in corso. Vi sono concrete incertezze in merito alla possibilità di firmare un accordo definitivo giuridicamente vincolante e sull'eventualità che gli accordi proposti per il collocamento privato e l'acquisizione di token procedano come annunciato. JZXN rispetterà rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e i requisiti di vigilanza applicabili. Porterà avanti tali iniziative nel rispetto dei principi di prudenza, conformità e rischio gestibile, adempiendo tempestivamente ai propri obblighi di divulgazione delle informazioni. La Società pubblicherà annunci separati in merito a specifici piani di emissione successivi, alla firma di eventuali accordi definitivi e ad altri importanti aggiornamenti sui progressi compiuti.