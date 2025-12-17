JZXN Bahas Rencana Kerja sama dengan Perusahaan Trading AI; Ingin Mengakuisisi Token Senilai $1 Miliar dengan Diskon 30% yang Mendatangkan Keuntungan Signifikan Setelah Transaksi Selesai, Token Ini akan Tercatat di Binance

HANGZHOU, Tiongkok, 17 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) ("Jiuzi" atau "Perusahaan") hari ini mengumumkan rencana kerja sama strategis yang tengah dibahas bersama sebuah perusahaan teknologi Web3 yang mengembangkan platform perdagangan mata uang kripto berbasiskan kecerdasan buatan (AI) ("Mitra"). Berdasarkan kesepakatan awal, kedua pihak berencana mengembangkan dan mempromosikan platform diagnosis dan perdagangan kripto berbasiskan AI, serta mempercepat penerapan platform ini di pasar.

Untuk mendukung kerja sama ini, JZXN berencana mengakuisisi token yang diterbitkan oleh Mitra dengan diskon signifikan melalui private placement dengan nilai total sekitar US$1 miliar. Berdasarkan valuasi dan asumsi pasar saat ini, setelah transaksi ini selesai, JZXN menargetkan keuntungan signifikan (belum direalisasikan). Di sisi lain, token yang diterbitkan Mitra akan tercatat dan diperdagangkan di Binance, salah satu bursa kripto global terkemuka. Pencatatan token tersebut berpotensi meningkatkan market discovery dan likuiditas token. Meski demikian, tidak ada jaminan atas keberhasilan, waktu, maupun kinerja token setelah pencatatan tersebut. JZXN juga tidak memberikan komitmen apa pun terkait harga atau imbal hasil token pada masa depan.

Kemitraan ini mengintegrasikan sumber daya dan keahlian kedua perusahaan dalam teknologi AI, perdagangan kripto, dan sektor Web3. Kedua perusahaan juga bekerja sama mendorong pengembangan produk dan komersialisasi analisis tren pasar berbasiskan AI, identifikasi risiko, serta mesin perdagangan cerdas. JZXN menilai, jika kerja sama ini difinalisasi dan diterapkan dengan sukses, hal tersebut akan memperkuat cadangan teknologi dan jejak bisnis Perusahaan di bidang-bidang terkait, serta berpotensi menciptakan peluang usaha baru dan menghasilkan valuasi jangka menengah hingga panjang.

Perlu dicatat bahwa rencana kerja sama masih berada dalam tahap negosiasi dan kerangka kemitraan. Fakta material masih belum menentu, terutama mengenai kepastian perjanjian final yang mengikat secara hukum, serta rencana private placement dan akuisisi token. JZXN akan mematuhi seluruh hukum, peraturan, dan persyaratan yang berlaku, serta menempuh proses tersebut dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan hukum, dan pengelolaan risiko yang terkendali, serta memenuhi kewajiban keterbukaan informasi secara tepat waktu. JZXN akan menerbitkan pengumuman terpisah tentang rencana penerbitan selanjutnya, penandatanganan perjanjian final, dan perkembangan penting lainnya.

