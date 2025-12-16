JZXN annonce des pourparlers avec une société de trading IA en vue d'une coopération ; elle prévoit d'acquérir environ 1 milliard de dollars de jetons avec une décote de 30 %, ce qui générerait des gains comptables considérables une fois la transaction achevée, les jetons devant être bientôt cotés sur Binance

HANGZHOU, Chine, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq : JZXN) (« Jiuzi » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir entamé des discussions pour une coopération stratégique avec une société technologique du Web3 spécialisée dans le développement d'une plateforme de trading de crypto-monnaies basée sur l'intelligence artificielle (IA) (la « Contrepartie »). Selon l'accord préliminaire, les deux parties prévoient de développer et de promouvoir conjointement une plateforme de diagnostic et de trading de crypto-monnaies alimentée par l'IA afin de faire progresser son application orientée vers le marché.

Pour faciliter cette collaboration, JZXN a l'intention d'acquérir des jetons émis par la Contrepartie avec une forte décote par le biais d'un placement privé de ses actions ordinaires, représentant une valeur totale d'environ 1 milliard de dollars américains. Sur la base des évaluations et des hypothèses actuelles du marché, la Société s'attend, une fois la transaction achevée, à générer des plus-values latentes considérables. En outre, les jetons de la Contrepartie devraient faire l'objet d'une demande d'inscription et de négociation sur Binance, l'une des principales bourses mondiales de crypto-monnaies, ce qui pourrait renforcer les capacités de découverte du marché et la liquidité du jeton. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant au succès, au calendrier ou à la performance post-cotation d'une telle cotation potentielle. La Société ne prend aucun engagement concernant le prix ou les rendements futurs des jetons.

Ce partenariat vise à intégrer les ressources et l'expertise des deux parties dans les domaines de la technologie de l'IA, du trading de crypto-monnaies et du Web3, afin de faire progresser conjointement la productisation et la commercialisation de moteurs d'analyse des tendances du marché, d'identification des risques et de trading intelligent pilotés par l'IA. La Société estime que, si elle est finalisée et mise en œuvre avec succès, cette coopération renforcera ses réserves technologiques et son empreinte commerciale dans des domaines connexes, ce qui pourrait créer de nouvelles opportunités commerciales et générer de la valeur à moyen et long terme.

Il convient de noter que cette question reste soumise aux négociations et accords-cadres en cours. Il existe des incertitudes importantes quant à la signature d'un accord définitif juridiquement contraignant, et quant au fait que le placement privé et les accords d'acquisition de jetons proposés se déroulent comme prévu. JZXN se conformera strictement à toutes les lois, réglementations et exigences de surveillance en vigueur. Elle traitera ces questions en appliquant les principes de prudence, de conformité et de gestion des risques, en s'acquittant rapidement de ses obligations de divulgation d'informations. La Société publiera des annonces séparées concernant les plans d'émission ultérieurs spécifiques, la signature d'un accord définitif et d'autres mises à jour importantes sur les progrès réalisés.