九紫新能宣佈與一家AI交易公司洽談合作； 計劃以七折的價格收購價值約10億美元的代幣，完成後將產生可觀的賬面收益，相關代幣不久將在幣安上市

中國杭州2025年12月16日 /美通社/ -- 九紫新能（Nasdaq: JZXN；以下簡稱「九紫」或「該公司」）今天宣佈，該公司正在與一家專注於開發人工智能(AI)加密貨幣交易平台的Web3技術公司（「合作方」）商討戰略合作事宜。根據初步協議，雙方計劃聯合開發並推廣一個AI驅動的加密貨幣診斷與交易平台，以推進其市場化應用。

為促成此項合作，九紫新能擬通過私募配售其普通股的方式，以優惠價收購合作方發行的代幣，總價值約10億美元。按照當前市場估值和假設，若本次交易成功完成，該公司預計將產生可觀的未實現收益。此外，合作方的代幣預計將申請在全球領先的加密貨幣交易所幣安(Binance)上市交易，這可能會增強代幣的市場發現能力和流動性。但是，無法保證上市成功、時間安排或上市後表現。該公司對代幣的未來價格或回報不作任何承諾。

此次合作旨在整合雙方在AI技術、加密貨幣交易和Web3領域的資源與專長，共同推進AI驅動的市場趨勢分析、風險識別和智能交易引擎的產品化與商業化。該公司認為，若能敲定並成功實施，這項合作將增強其在相關領域的技術儲備和業務佈局，有望創造新的商機，並帶來中長期價值。

需要注意的是，相關事宜仍處於協商和框架安排階段。關於是否會簽署具有法律約束力的最終協議，以及擬議的私募配售和代幣收購安排是否會按預期進行，均存在重大不確定性。九紫新能將嚴格遵守所有適用的法律、法規和監管要求。該公司將本著審慎、合規及風險可控的原則推進相關事宜，及時履行信息披露義務。該公司將就後續具體的發行計劃、任何最終協議的簽署及其他重要進展另行發佈公告。

SOURCE Jiuzi Holdings, Inc