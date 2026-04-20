KKCG Maritime 於 Ferretti 集團股東週年大會前提交董事會候選人名單

建議由 Alberto Galassi 擔任行政總裁兼執行董事，反映其對 Ferretti 的卓越領導能力，並確保集團在進入下一發展階段時管理層的延續性

候選人名單匯聚於奢侈品、船務、併購、資本配置、企業管治及國際營運等多個領域的深厚經驗，以支持管理層並推動進一步增長

有關建議旨在充分釋放 Ferretti 的整體價值，並為全體股東創造長遠而可持續的價值創造

米蘭、香港和布拉格2026年4月20日 /美通社/ -- KKCG Maritime 今日宣佈，已正式提交其董事候選人名單，以供於 2026 年 5 月 14 日舉行的 Ferretti Group S.p.A. （「Ferretti」或「集團」）股東週年大會上選舉新一屆董事會成員。

是次提名緊隨KKCG Maritime推行的自願部分公開收購要約。該要約旨在將其於 Ferretti 股本中的持股比例增加至 23.23%，並反映其有意在支持集團長遠發展方面擔當更積極及具建設性的角色。建議的候選人名單旨在維持管理層的延續性，包括 由Alberto Galassi 繼續擔任行政總裁，同時透過建立更均衡及具獨立性的董事會，加強企業管治及董事會效能，使其能夠對管理層進行更具建設性的監督、支持並提升其決策能力。

目前歐洲海事及造船業的併購整合與策略性機遇不斷湧現，本次提名的董事候選人名單在併購及資本配置方面具備深厚經驗；無論是從多元化程度、專業技能結構乃至國際上市公司管治水平角度而言，該名單人選悉數優於市場最佳實務標準。

Ferretti 為一間具備卓越品牌及強大管理團隊的優質公司。KKCG Maritime 的目標是透過具針對性的企業管治優化及策略推進，充分釋放 Ferretti 的整體價值，並將公司定位為領先的全球遊艇及海事工業平台。擬議董事會具備理想條件，可有效支持集團的營運重點，增強其全球競爭力，並為全體股東帶來長遠價值。

建議候選人

Karel Komárek - 董事會主席候選人

Karel Komárek先生為 KKCG 創辦人兼主席。KKCG 為領先的歐洲投資及創新集團，管理資產超過 150 億歐元，業務遍及 40 多個國家。他擁有逾 30 年建立及拓展企業的經驗，業務涵蓋娛樂、能源、科技、房地產等領域。Komárek先生具備長期投資者視角，專注於優化企業管治與資本配置，推動價值創造。

Alberto Galassi - 行政總裁兼執行董事

Alberto Galassi先生自 2014 年起擔任 Ferretti 集團行政總裁，並於 2013 年加入董事會。在其領導下，Ferretti成功於香港及米蘭上市，並重回持續增長及盈利軌道。加入 Ferretti 前，Galassi 先生曾任 Piaggio Aerospace 行政總裁，期間帶領公司成功進行國際重組及發展。他亦為曼城足球會及巴勒莫足球會董事會成員。他持續穩定的領導力及對Ferretti的深厚理解，為 Ferretti 邁向下一發展階段提供重要支撐。

Katarina Kohlmayer - 非執行董事

Katarína Kohlmayer女士為資深財務主管及董事會成員，在企業融資、併購及資本市場方面擁有豐富經驗。現任 KKCG 集團財務總監兼董事會成員，負責集團財務策略及運營，包括融資安排、銀行關係、併購活動及 ESG 業務。她曾於摩根士丹利任職十五年，專注於併購及資本市場交易，累積深厚的國際投資銀行經驗。她以卓越的財務專業、策略洞察力及於多個司法管轄區累積的廣泛董事會經驗而備受肯定。Kohlmayer女士現任多閒KKCG 集團旗下公司的董事，包括上市公司 Allwyn AG。她畢業於哈佛商學院，並取得工商管理碩士（MBA）學位。

Piero Ferrari - 非執行董事

Piero Ferrari先生現任 Ferrari N.V. 副主席及非執行董事，並自 1988 年起擔任 Ferrari S.p.A. 副主席。他自 1965 年起與法拉利建立深厚淵源，至今逾六十年，期間廣泛參與賽車運動、工程技術及奢侈品牌發展。他在高端品牌定位、卓越工程以及意大利工業傳承方面具備深厚的專業經驗。他亦曾於工業、航天及金融機構擔任多項領導職務，包括擔任 Ferretti 非執行董事及名譽主席，並因其對工業及工程領域的貢獻而獲頒國家榮譽及榮譽學位。

Bader Al-Kharafi - 非執行董事

Bader Al-Kharafi 先生為 Zain Group 副主席兼集團行政總裁，負責多個國際市場的策略及營運。他同時擔任科威特證券交易所主席及 National Investments Company 副主席。他持有倫敦商學院工商管理碩士學位及科威特大學機械工程學士學位。Al-Kharafi 先生具備豐富的營運及董事會層面經驗，並為Ferretti集團的重要少數股東之一。

Kamil Zeman - 非執行董事

Kamil Zeman先生為KKCG Maritime 執行董事及 KKCG 高級投資經理，專注於海事投資及策略發展。他曾於摩根大通（J.P. Morgan）從事投資銀行業務，並於企業融資、科技及創投領域擔任多項職務。Zeman 先生持有華威商學院（Warwick Business School）會計與金融理學士學位，並在 交易執行、投資策略及業務發展方面擁有豐富經驗，切合 Ferretti 的增長策略需要。

Stefano Domenicali - 獨立非執行董事

Stefano Domenicali 先生現任一級方程式賽車（Formula 1）主席兼行政總裁，負責該運動的全球商業及策略發展。他早年於法拉利（Ferrari）任職超過二十年，期間曾擔任法拉利車隊的領隊（Team Principal），其後亦曾擔任蘭博基尼（Automobili Lamborghini）的行政總裁。他在賽車運動、奢侈品牌及全球營運管理方面擁有豐富經驗，與 Ferretti 作為領先國際奢侈集團的品牌定位高度契合。

Zuzana Prokopcová - 獨立非執行董事

Zuzana Prokopcová女士為資深財務管治專業人士，擁有逾 25 年審計、保證及監事會經驗。她曾於羅兵咸永道（PwC）任職 16 年，晉升至保證服務總監，其後於多家上市及受監管企業擔任審計委員會及監事職務，包括 MONETA Money Bank、Kofola Československo、PPF Group 及 Český Aeroholding。她於審計、風險及企業管治方面具備豐富專業知識，尤其切合國際上市集團的管治需求。

Jane Townsend - 獨立非執行董事

Jane Townsend女士為資深併購及企業法律專家，於英國、歐洲大陸、中東及中東歐地區擁有逾 30 年跨境交易及顧問經驗。她曾於安理國際律師事務所（Allen & Overy）擔任合夥人，於上市及私人公司交易、資本市場、企業管治及風險管理方面具備豐富經驗。她亦曾於法律服務行業經歷國際擴張及結構轉型期間，擔任安理國際律師事務所全球董事會成員，累積重要的董事會層面經驗，並具備卓越的企業管治、分析及組織能力，能於複雜及多司法管轄區環境中有效運作。

Francesca Filippini Pinto - 獨立非執行董事

Francesca Filippini Pinto女士在投資銀行、私募股權以及奢侈品與文化領域擁有逾 25 年豐富經驗，為意大利及英國籍人士。她於摩根士丹利展開職業生涯，從事投資銀行業務，其後加入 Permira 從事私募股權投資，並於兩家機構專注於消費及奢侈品企業。她曾於佳士得（Christie's）、The Photographers' Gallery 及 Magnum Photos 擔任高層職務。她具備豐富的國際領導經驗，並於商業及非牟利機構累積董事會層面經驗，結合策略領導及業務發展專長，並對奢侈品牌、消費者定位及文化價值具備獨到見解。

引述 - KKCG 創辦人兼主席 Karel Komárek 先生

「Ferretti具備卓越品牌、優秀人才及經驗豐富的管理團隊。 董事候選人名單建基於兩大重點：維持 Alberto Galassi 先生有效領導的延續性，並同時加強董事會層面的企業管治，使 Ferretti 能更果斷地把握策略機遇、優化資本配置並推動長遠價值創造。我們相信，建議團隊在獨立性、國際經驗及行業專長方面取得了良好平衡，能支持集團進入下一發展階段。」

引述 - Ferretti 行政總裁 Alberto Galassi先生

「Ferretti憑藉其品牌實力、產品質素以及團隊的投入，已建立穩健的發展動能。我將繼續專注於推進公司策略、服務客戶，並帶領集團邁向下一階段增長。在具建設性及高效的董事會支持下，維持領導層的延續性，對於延續這一發展勢頭至關重要。」

在提交董事會候選人名單的同時，KKCG Maritime 亦已正式提交其公司監事會候選人名單，以供選舉。

根據集團章程，董事的任命將於 2026 年 5 月 14 日股東週年大會上由股東投票決定。集團將於 2026 年 4 月 23 日或之前刊發所有由股東提交的候選人名單，包括 KKCG Maritime 提交的名單。

有關 KKCG Maritime 建議候選人名單的更多資料，請參閱資訊平台：https://kkcg.com/en/maritime/ferretti-offer-hub.

關於 KKCG Maritime / KKCG

KKCG是一間投資及創新集團，業務覆蓋娛樂、能源、科技、房地產等多個領域。集團由企業家、 投資者及慈善家 Karel Komárek 創辦，旗下各投資組合公司於 40 個國家，合共僱用逾 16,000 名 員工，管理資產總值超過 150 億歐元。 KKCG 的主要業務包括：Allwyn、MND Group、Aricoma 、Avenga，以及 KKCG Real Estate Group。KKCG Maritime 為集團持有其於 Ferretti Group 投資的持股平台。

SOURCE KKCG Maritime