L'innovativo fotodiodo di ActLight è approvato da una delle principali fonderie di semiconduttori ed è pronto per la produzione in volumi

LOSANNA, Svizzera, 8 aprile 2021 /PRNewswire/ -- ActLight, l'azienda tecnologica svizzera nota per i suoi fotodiodi con il miglior rapporto segnale/rumore, ha annunciato oggi che il suo portafoglio IP è stato approvato da un'importante fonderia di semiconduttori globale. L'innovativa tecnologia di fotodiodi è ora offerta al mercato anche attraverso il sito ufficiale della fonderia.

Era solo una questione di tempo prima che ActLight e una fonderia di semiconduttori riconosciuta a livello mondiale unissero le forze per promuovere l'innovativo IP conosciuto come Dynamic PhotoDiode: infatti, dopo aver prodotto diversi lotti di campioni e aver studiato il rapporto dei test sul silicio, la fonderia ha riconosciuto le eccezionali prestazioni dei sensori e ha approvato l'IP per far parte della loro libreria nella categoria Analog & Mixed Signal. L'IP basato sulla tecnologia CMOS 0.18um è ora offerto a livello globale e pronto per produzioni di volume e di alta qualità.

"Siamo molto lieti di avere l'opportunità di estendere l'offerta commerciale del nostro innovativo fotodiodo con il supporto di un partner così prestigioso" ha detto Serguei Okhonin, co-fondatore e CEO di ActLight "La partnership riconosce non solo le eccezionali prestazioni ma anche la maturità della nostra tecnologia".

Informazioni su ActLight: ActLight SA, la start-up fondata nel 2011 con sede a Losanna - Svizzera, si concentra sul settore della fotonica, sviluppando un nuovo tipo di fotodiodo: il Dynamic PhotoDiode. Essendo una società fabless, ActLight è specializzata nella proprietà intellettuale (IP) nel segmento della fotonica ed utilizza principalmente il modello di business delle licenze IP.

La sua tecnologia fotonica brevettata consente il sostanziale miglioramento dell'efficienza e della precisione di varie applicazioni di rilevamento della luce, come range meters basati sul principio time-of-flight (TOF), monitoraggio dei segnali vitali (frequenza cardiaca, etc.), telecamere 3D/2D e molto altro. ActLight opera nel mercato dell'Internet of Things (IoT), con particolare attenzione agli smartphones, ai dispositivi mobili e indossabili, alla tecnologia medicale & wellness, alla guida autonoma, ai droni ed alla robotica.

Per ulteriori informazioni www.act-light.com

