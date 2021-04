La technologie de photodiode ActLight approuvée par une fonderie de semi-conducteurs de premier plan et prête pour les productions en volume

LAUSANNE, Suisse, 8 avril 2021 /PRNewswire/ -- ActLight, la société technologique suisse connue pour ses photodiodes au meilleur rapport signal/bruit, a annoncé aujourd'hui que son portefeuille de propriété intellectuelle a été approuvé par une importante fonderie de semi-conducteurs. La technologie innovante des photodiodes est proposée au marché sur le site officiel de la fonderie.

Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ActLight et une fonderie de semi-conducteurs mondialement reconnu n'unissent leurs forces pour promouvoir la propriété intellectuelle innovante connue sous le nom de Dynamic PhotoDiode: en fait, après avoir produit plusieurs échantillons et étudié le rapport de test sur silicium, la fonderie a reconnu les performances exceptionnelles des capteurs et a approuvé la propriété intellectuelle pour qu'elle fasse partie de sa bibliothèque dans la catégorie Analog & Mixed Signal. La propriété intellectuelle basée sur une géométrie CMOS 0.18um est désormais proposée à l'échelle mondiale et prête pour des productions en volume et de haute qualité.

"Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité d'étendre l'offre commerciale de notre photodiode innovante avec le soutien d'un partenaire aussi précieux", a déclaré Serguei Okhonin, cofondateur et PDG d'ActLight. "Ce partenariat reconnaît non seulement les performances exceptionnelles mais aussi la maturité de notre technologie."

À propos d'ActLight SA

ActLight SA, la start-up fondée en 2011 et basée en Suisse, se concentre sur le domaine de la photonique en développant un nouveau type de photodétecteur, le Dynamic PhotoDiode. Étant une société sans usine, ActLight se spécialise dans la propriété intellectuelle (PI) de ce domaine et opère principalement dans le modèle commercial de licence de PI.

La technologie brevetée d'ActLight permet d'améliorer considérablement l'efficacité et la précision de diverses applications de détection de la lumière, telles que le time-of-flight (TOF), la surveillance des signes vitaux, les caméras 3D/2D et bien plus encore. ActLight opère sur le marché de l'Internet des objets (IoT), avec un accent sur les smartphones et les appareils portables, les soins de santé/médecine, la conduite autonome, les drones et la robotique.

Pour plus d'informations sur ActLight, consultez le site www.act-light.com

