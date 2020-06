L'ottava edizione del programma sociale internazionale per bambini "Il calcio per l'amicizia" di PAO "Gazprom" unirà più di 10 mila partecipanti provenienti da tutto il mondo

PAO "Gazprom" lancia l'ottava edizione del programma sociale internazionale per bambini "Il calcio per l'amicizia". Quest'anno gli eventi conclusivi sono programmati per dicembre e si terranno in un nuovo formato digitale.

MOSCA, 1 giugno 2020 /PRNewswire/ -- "Il calcio per l'amicizia" è un programma sociale internazionale per bambini organizzato su base annuale, i cui protagonisti sono i ragazzi e le ragazze di 12 anni, compresi quelli con disabilità. Come rappresentanti di diversi Paesi e culture, i giovani calciatori si uniscono in formazioni miste e imparano a giocare nella stessa squadra. I giovani giornalisti illuminano gli eventi del programma nel centro stampa internazionale per bambini e promuovono i valori universali. In sette anni hanno partecipato a "Il calcio per l'amicizia" più di 6000 bambini da 211 Paesi e regioni. Agli eventi sportivi, educativi ed ecologici hanno partecipato più di 5 milioni di persone da tutto il mondo.